– Dette er veldig alvorlig, og vi er svært skuffa over å bli ofra på denne måten, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag Bertran Trane Skardsem.

I den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram i dag, ble det klart at pelsdyrnæringen skal avvikles.

Bare i Rogaland er det rundt 80 oppdrettere, mens det på landsbasis er opp mot 200 pelsdyrbønder.

Mink i bur på en gård i Rogaland. Foto: Thor Olav Moen

– Siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken. Nå skal vi legge en plan, og har håp om at vi skal klare å komme oss rundt dette, sier han.

Flere personer i Norges Pelsdyralslag har i ettermiddag vært i møte for å diskutere situasjonen. Informasjonssjef Guri Wormdahl er overraska og syns det hele er uforståelig.

– Dette er en skandaløs beslutning, og minner om en kuvending. Jeg tror dette er en beslutning som også vil falle mange i Høyre og Frp tungt for brystet, sier hun.

Det er akkurat ett år siden at Høyre og Fremskrittspartiet sikra flertall i Stortinget for en bærekraftig utvikling av næringen.

Guri Wormdahl, informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag. Foto: Anders Brekke / NRK

– I dag er det mange familier som er utrolig leie seg og fortvila. Mange har omstilt seg til nytt regelverk, og gjort store investeringer. Så kommer denne beslutningen og river teppet under beina på folk, sier hun.

LES OGSÅ: Pelsdyraktivister må betale en halv million

Venstre fikk gjennomslag

Avviklingen er et av Venstres største seire i arbeidet med den nye plattformen.

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Trine Skei Grande (V) til NRK etter at den nye regjeringsplattformen ble lagt fram i dag.

«Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025.», heter det i avtalen.

For flere politikere er nettopp dette punktet i den nye plattformen en seier. Ap-leder Jonas Gahr Støre synes det er positivt at regjeringen avvikler pelsdyrnæringen.

Jonas Gahr Støre (Ap) støtter avviklinga av pelsdyrnæringen. Du trenger javascript for å se video. Jonas Gahr Støre (Ap) støtter avviklinga av pelsdyrnæringen.

Dyrevernerne jubler

NOAH har kjempet i årevis for å få avvikla næringen, og jubler i dag for den nye regjeringsplattformens vedtak.

Siri Martinsen, NOAH. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

I fjor arrangerte organisasjonen sitt 14. fakkeltog mot pels, og flere tusen mennesker møtte opp i 30 byer og steder, for å kreve stopp i pelsdyroppdretten.

– Endelig er vi blitt hørt, og kan vi si at Norge ikke lenger henger etter på dyrevelferd, sier Martinsen.

Live Kleveland, Dyrevernalliansen. Foto: Iselin Linstad Hauge

Også Dyrevernalliansen har arbeidet for avvikling. De er opptatt av en overgangsstøtte for oppdretterne.

– Vi ønsker en ansvarlig avvikling, og oppfordrer nå pelsdyrnæringen til å samarbeide med kommunene for at overgangen skal gå greit for næringsutøverne, sier kommunikasjonsleder, Live Kleveland.