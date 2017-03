Musikeren som har topplasseringer på spillelister verden over innen tropical house-sjangeren Tom Stræte Lagergren, eller Matoma som han kaller seg, tviholder nemlig på Solør-dialekta.

KJEMPESUKSESS: Matoma, eller Tom Stræte Lagergren, som han egentlig heter spiller for over 60 000 publikummere verden rundt. Foto: Michael Tullberg / Afp

26-åringen er opprinnelig fra Flisa, men bor i Los Angeles og reiser verden rundt på konserter der det er over 60 000 publikummere. Men når han blir intervjuet av norske medier slår han over på bred solung.

– Je sins det er gærbra at'n gjær det sjæl om'n har vørti kjendis, sier Emmy Othilie Mobakk Stubberud som går i tiendeklasse ved Åsnes ungdomsskole.

For henne og mange andre ungdommer i Solør blir det lettere å holde på dialekta med Matoma som forbilde.

Trenger slike forbilder

På Østlandet er dialektene i ferd med å forsvinne, også i områder som Hallingdal, Valdres og Østerdalen som tradisjonelt har hatt markante dialekter.

– Mange unge der snakker nå bymål, som om de har vokst opp i Oslo, sier språkprofessor Arne Torp.

Han tror det kan skyldes en mental urbanisering i store deler av Norge. Det eneste store dalføret på Østlandet der dialekta fortsatt holder seg godt er Gudbrandsdalen.

Solør er også et område der mange unge fortsatt holder på dialekta og det at en ung kjendis som Matoma snakker bredere enn de fleste er gode nyheter for språkprofessoren.

– Unge forbilder som han virker mye sterkere på ungdom enn at en gammel professor sitter og foreleser om hvor flott det er med dialekter, sier Arne Torp.

FORBILDE: At et ungt forbilde, som Matoma, bruker dialekta si kan ha stor betydning mener språkprofessor. Foto: Olav Stubberud

Gir en identitet

På Åsnes ungdomsskole snakker ungdommene både bred dialekt og mer bymål. Noen tyr til bymål fordi en av foreldrene ikke er fra Åsnes, mens for andre er det fordi de føler det er mer naturlig.

– Mitt inntrykk er at gutta er flinkere til å holde på dialekta enn jentene, men jeg oppfordrer dem til å bruke dialekta, sier norsklærer Lisbeth Thulin.

Skriver på dialekt på Facebook

En del av dem som har lagt vekk dialekta utelukker ikke at de kan plukke den opp igjen.

– Jeg vil jo gjerne av barna mine skal lære dialekt. Det er jo en del av min identitet, sier Maren Johansen.

Emmy Othilie Mobakk Stubberud tror hun kommer til å gjøre det samme som Matoma hvis hun ender opp med å flytte ut av Åsnes.

– Ja je trur det, for i familien min har jo både tanta mi og morfaren min bodd i Oslo mæsteparten tå livet sitt og flætt tilbake hit att og dem preker fortsatt solung, sier hun.