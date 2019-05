Det skal litt til for å opprøre kvamværene, men kunstverket som kom opp høsten 2017 fikk opp pulsen på flere.

Prisen hjalp heller ikke på humøret. 400.000 offentlige kroner.

«Svindel», «ualminnelig stygt» og «noe forbaska tull» var blant beskrivelsene som kom fra innbyggerne.

FJERNET: Dette uferdige kunstverket i Kvam i Gudbrandsdalen skapte mye bråk og leven. Foto: Paul Kleiven, Paul Kleiven / NTB scanpix

Kunstverket, som er en del av Prosjekt Vegskille for å utvikle og utsmykke tettstedene langs E6 i Gudbrandsdalen, fikk stor oppmerksomhet i nasjonale medier. Det ble reist halvferdig for to år siden, før det ble tatt ned av sikkerhetsmessige årsaker.

– Alt er en del av verket, sier Joar Nango i dag.

Han er en av kunstnerne bak prosjektet, og er nå tilbake i bygda for å fullføre det han begynte på.

Rumener, same og operasanger

– Det var helt klart en del av hele prosessen. Vi forlot et påbegynt prosjekt, og gledet oss til reaksjoner, sier Nango.

De ble likevel noe annerledes enn han hadde forventet. Kritikken haglet nemlig mot det uferdige verket.

– Men det er greit det også. Det er en ærlig sak, det, sier kunstneren.

INTERNASJONALT: Den rumenske koppersmeden som hjelper til med prosjektet, får selskap av en landsmann senere i uken. Foto: Arne Sørenes / NRK

Denne uken skal den kontroversielle kunsten ferdigstilles, men det venter flere kulturelle innslag for den lille bygda på snaut 800 innbyggere.

– Det er flere ting som skjer samtidig her nå, og det er ganske kult. Vi har med oss en rumensk musiker. Det kommer også en samisk musiker og en operasanger, faktisk, sier Nango.

Kunstprosjektet blir filmatisert

HMMMM: Kunsten på Kvam var samtaletema blant mange høsten for to år siden. Foto: Terje Gording Hong / NRK

Merete Offerdal Tveit fikk for et år siden 515.069 kroner fra Norsk filminstitutt for å belyse flere sider av det svært omdiskuterte kunstprosjektet.

Filmen «Odelsguten og Fantefølget» tar for seg det smått berømte kunstverket som ble rigget opp i Kvam sentrum i Nord-Fron, som del av kunstprosjektet.

Dermed kommer trolig kunsten til å bli foreviget på lerretet, men i Kvam er levetiden heller usikker.

Planen er at kunstverket skal stå i ett til to år. Deretter skal folk i Kvam bestemme om det skal stå permanent gjennom en form for folkeavstemning.