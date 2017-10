Omdiskutert kunst i Kvam: – De festet hele natta

– Vi bruker musikk, mat, belysning og andre stemningsskapende elementer for å bygge frem en inviterende, men intens energi. Det var det vi gjorde den lille uka vi var i Kvam.

Det sier Joar Nango, som uttaler seg på vegne av kunstprosjektet FFB. Han synes det er synd dersom kunsten fremstår som provoserende for lokalbefolkningen.

Kunstverket som står i Kvam sentrum har skapt voldsomt engasjement, og blant mange sinne de siste dagene.

Kritikk til kunstnerne

Flere innbyggere i Kvam hevder også at kunstnerne som satte opp det som hittil består av en gammel møkkspreder, en stor stein og en lang trestokk, drakk åpenlyst og vekket folk om natta.

– De drakk både brennevin, øl og vin åpenlyst, det så alle som var der. Det kan du også se på bildene, det ligger jo mange flasker på bordene, sier Weikle.

Han reagerer også på hvordan de benyttet tiden i Kvam.

– Det virker veldig rart at de har sittet der i fire dager og tenkt på hvordan de skulle lage det. Det er helt åpenbart at de utnyttet situasjonen. Det der tar bare et par timer å sette sammen.

PROVOSERER: Mange innbyggere i Kvam synes kunsten er provoserende. Foto: Terje Gording Hong / NRK

– Imøtekommende og åpent

Weikles inntrykk av kunstnernes opphold i Kvam er langt fra det inntrykket kunstnerne selv har av det som skjedde:

– Vi har blitt tatt kjempebra imot av alle vi har møtt ansikt til ansikt der nede, og det Kvam vi kjenner er imøtekommende og åpent.

Fredrik Weikle sier han liker moderne kunst, men mener at dette verket viser at kunstnerne ser på Kvam som søppel.

– De sier at de skulle hente inspirasjon fra bygda, men de har kun pratet med folk på gata. De har ikke snakket med andre kilder som historielaget, for eksempel. På gata har de fått inspirasjon til å sette opp søppel, da mener de tydeligvis det representerer Kvam, sier han.

Nango er tydelig på at det ikke var hensikten.

– Vi legger oss langflat med tanke på at prosjektet er underkommunisert slik det står nå, men vi føler oss misforstått hvis folk tror vi er ute etter å provosere eller portrettere Kvam som et verdiløst sted.

– Vi fikk ingen telefoner

Lensmann i Midt-Gudbrandsdal politidistrikt, Jon Gaarden synes det er rart de ikke fikk noen telefoner om festingen.

FIKK INGEN TELEFONER: Lensmann Jon Gaarden sier politiet ikke fikk noen telefoner mens kunstnerne var i Kvam. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Vi kunne jo stoppet det hvis det var ille. Drikking på offentlig sted er ikke lov og man skal heller ikke forstyrre nattroen til folk, men vi er avhengig at folk gir oss beskjed, sier Gaarden.

Per Erik Fonkalsrud, rådgiver i Oppland fylkeskommune har derimot fått vite om hva som skjedde.

– Ja, vi har fått de samme rapportene. Det er ikke heldig i det hele tatt, det er ikke slik vi ønsker at kunstnere skal framstå. Hvis det var alkohol i bildet er det bare å beklage, sier han.

Trenger et fint kunstverk

Fredrik Weikle mener Kvam hadde trengt et skikkelig fint kunstverk.

– Jeg blir veldig skuffa og lei meg når jeg ser på hvor fantastisk kunst Fåvang fikk. I Kvam sliter vi med å overleve etter at E6 ble lagt om. Vi hadde trengt god kunst til å dra folk innom sentrum.

Nango og FFB sier at de neppe var de rette for prosjektet dersom folk ønsket et annet type kunstverk.

– Om folk synes det påbegynte prosjektet slik det står nå er stygt, og fortrekker mer figurative formspråk slik de har sett i nabokommunene, så respekterer jeg det. Men da burde man ikke invitert FFB til å komme og gjøre kunstprosjekt på Kvam.