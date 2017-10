Kunst provoserer i Kvam: – Noe forbaska tull

Kunstverket i Kvam sentrum i Nord-Fron er en del av flere kunstverk kalt «Vegskille» i fem kommuner i Gudbrandsdalen.

Kunstverket består foreløpig av en gammel møkkspreder, en stor stein og en lang trestokk. Det var avisa Dølen som først skrev om saken.

– Ualminnelig stygt

KRITISK: Tor Kolloen mener kunstverket kan kjøres til søppelplassen. Foto: Terje Gording Hong / NRK

Ifølge kunstner Joar Nango er ikke kunstverket ferdig, men det har ikke stoppet lokalbefolkningen fra å komme med svært skarp kritikk.

– Det er ualminnelig stygt. Det skulle ikke vært lov å kalle det kunst. Det kan kjøres på søppelplassen. Det er der det hører hjemme, sier Tor Kolloen.

Han får støtte av sambygding Kjell Bjørke.

– Jeg blir provosert over at man skal bruke penger på noe sånt forbaska tull. Det kan ikke kalles kunst når du setter sammen en gammel møkkspreder og en stein. Samme hva man gjør med det så blir en møkkspreder bare en møkkspreder, og en stein blir bare en stein.

UFERDIG: Kunstverket vil trolig være ferdig i løpet av februar/mars, tror Joar Nango. Foto: Terje Gording Hong / NRK

De mener at gjenstandene ikke er godt nok festet.

– Det bekymrer meg mest. Steinen er festet så provisorisk og dårlig at det kan skje en ulykke, sier Kolloen.

– Vil skape god stemning

Kunstneren bak er en gruppe arkitekter som kaller seg FFB, og ifølge en av kunstnerne, Joar Nango, så jobber de med alternative inngrep i offentlig rom.

– Det er interessant at folk reagerer. Bakgrunnshistorien for dette kunstverket må presiseres. I motsetning til de andre kunstnerne så satte vi i gang med kunstverket i september og skal jobbe videre med dette det neste halve året. Vi regner med å være ferdig med det som er et fontene-prosjekt i februar/mars, sier Nango.

INNSPILL: Joar Nango er åpen for å ta imot innspill fra kvamværene på kunstverket. Foto: Privat

Han mener det er fint at folk kan se kunstverkets vei til å bli ferdig.

– Det er en fin situasjon at vi kan komme tilbake flere ganger og eksponere de forskjellige stegene i prosessen. Det er dumt om folk blir fornærmet. Det synes jeg er unødvendig. Man burde heller forholde seg åpen til det, og involvere seg i det som skal til.

Nango forteller at de var i Kvam i nesten en uke uten at de fikk tilbakemeldinger på det de holdt på med da. Nå ser han ikke bort ifra at neste gang de kommer så vil de høre på innspill fra kvamværene.

– Vi har lyst til å skape god stemning rundt det vi etterlater oss. Hvis folk har noen innvendinger mot ting slik det er nå så kanskje vi skal sette oss ned å prate neste gang vi kommer, og få noen innspill på hva de ser for seg på denne plassen, sier Nango.