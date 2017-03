Vil teste ut elektriske fly i nord: – Finnmark er en utmerket arena

Dette flyet stod for verdens første flytur kun drevet av elektrisitet sommeren 2015. Turen som gikk over den Engelske kanal, drevet av batteri har vakt stor oppmerksomhet. Håpet er at dette kan være nok et skritt mot en flyindustri i endring, og nå ønsker MDG og AVINOR å prøve ut det samme i Finnmark.

Foto: Michel Spingler / Ap