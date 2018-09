Vil starte borgervern fordi politiet ikke rykker ut til distriktet

Denne uka skrev NRK om politiet som først ikke rykket ut da en mann i 30-årene oppførte seg truende mot flere beboere i bygda Nuvsvåg i Finnmark.

En av innbyggerne i bygda, Ingolf Kvivesen, varslet politiet, men måtte selv ta grep da nødetatene ikke rykket ut. Nå vurderer beboere i bygda å opprette et borgervern.

– Det begynner å bli farlig å bo her i bygda. Jeg sa til ordføreren at vi må få opprettet et borgervern her, sier Kvivesen.

– Jeg skjønner beboerne. Det er statens mest grunnleggende oppgave å ivareta tryggheten til innbyggerne, sier partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum.

Til slutt måtte fungerende ordfører i kommunen, Stein Thomassen, ringe til politiet for å få dem til å komme.

Øks, kniv og knekt nese

Men hendelsen i Nuvsvåg er ikke den eneste der politiet ikke har rykket ut med det samme.

Ingolf Kvivesen har tidligere måttet jage bort den samme mannen i 30-årene, fordi politiet ikke har stilt opp når befolkningen har bedt om hjelp.

Tidligere i år ble dørvakten på overnattings- og serveringsstedet Arctic Hotell i Mehamn i Finnmark slått ned uten at politiet kom. Hotellsjefen, som ringte politiet, fikk beskjed om at de ikke kom til å rykke ut, fordi han var «en så stor og sterk mann».

På landsbasis finnes det også liknende eksempler.

I april ble to polske arbeidere fraktet til legevakten etter å ha truffet på gammelt sprengstoff som eksploderte under en boring. Operasjonssentralen ved Vest politidistrikt i Bergen ble varslet like etter ulykken. Også lokalt politi ble varslet etter fem timer, men først to døgn senere kom politiet til stedet.

Da noen kvinner i Balestrand fant en død person i en hage, fikk de beskjed om at de skulle sende en MMS til politiet av den døde.

Og i Vesterålen måtte Bjørn Eilertsen forberede seg på å forsvare sin egen familien, da en mann prøve å ta seg inn i huset hans. Grunnen var at politiet i Vesterålen var opptatt med et annet oppdrag.

En dør som ble skadet da en mann i 30-årene oppført seg utagerende og truende i Nuvsvåg i Loppa kommune. Foto: Rune Ernstsen

– Totalt nederlag for regjeringen

Norsk politi står midt oppi tidenes største omorganisering, den såkalte nærpolitireformen. I sommer skrev NRK om at tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt fortalte om kriselignende tilstander.

– Vi mener nærpolitireformen har skapt mer byråkrati og dårligere tjenester for folk, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Axel Nilsson Raftsjø / NTB scanpix

Trygve Slagsvold Vedum sier at nærpolitireformen har slått særlig dårlig ut for befolkningen i Distrikts-Norge.

– Det er et totalt nederlag for regjeringen. En stat skal sikre innbyggernes sikkerhet. Da må regjeringen og justisminister Tor Mikkel Wara bruke mer ressurser på politiet, sier Slagsvold Vedum.

– Politiet har heldigvis høy tillit i befolkningen, men dette er ingen selvfølge. Det er viktig at man opplever å bli tatt på alvor, sier Bolstad. Foto: Tore Linvollen / NRK

Og han får støtte fra forbundsleder i Politets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

– Dette er noe vi har advart om lenge. Når politiet sentraliseres, og ikke kommer nærmere publikum slik vi ble lovet gjennom reformen, vil dette til slutt gå ut over publikum. Det er ikke greit, sier Bolstad.

Han mener det er svært uheldig for politietaten om disse sakene er opplevelsen befolkningen får av politiet fremover.

– Jeg håper derfor at politidistriktene blir tildelt nok penger gjennom statsbudsjettet 2019, slik at de kan komme nærmere publikum, sier han.

Må ikke dømme for tidlig

Tor Mikkel Wara har ikke ønsket å kommentere saken, men har tidligere sagt at det uansett er opp til den enkelte politimester å prioritere ressursene.

Statssekretær, Knut Morten Johansen (Frp), sier også at det er opp til det lokale politiet å vurdere enkeltsaker. Han ønsker derfor ikke å kommentere hendelsene i Finnmark.

– Men departementet innhenter informasjon om blant annet politiets responstid på landsbasis. Disse kravene innfrir politiet, sier Johansen.

Statssekretæren mener også at man må være tålmodig for å se de positive resultatene av reformen.

– Når det er negative hendelser eller resultater, mener mange at de allerede nå kan slå fast at det er reformen som er årsaken. Det er en forenkling som jeg ikke kan slutte meg til, avslutter han.

Ordfører i Loppa kommune, Stein Thomassen (Ap), ber politiet ta bekymringene til beboerne i kommunen på alvor. Foto: Ernst Berge

Ordføreren i Loppa kommune er imidlertid ikke fornøyd med å skulle vente på å se at reformen begynner å fungere.

– Det sier jo noe om utrygghetsfølelsen når folk i bygda tenker at den eneste løsningen er å lage et borgervern. Noe jeg ikke ønsker at de skal gjøre. Det er politet skal sikre tryggheten til folk i Norge, sier Stein Thomassen.