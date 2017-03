– Jeg synes det er ille å ikke få hjelp. Hvem skal man ringe til hvis ikke politiet kan hjelpe, spør Bjørn Eilertsen på Melbu i Vesterålen i Nordland.

I dag har han og familien kommet seg etter sjokket. Natt til søndag for ei drøy uke siden våkna han av en voldsom dundring på døra. I en time og ti minutter prøvde en ukjent mann å ta seg inn i huset.

Eilertsen trodde først det var brann og at noen prøvde å redde dem ut. Da han kom seg ut i gangen så han en mann som stod utenfor og hamret på døra. Ifølge Eilertsen var personen ruset.

– Han så skremmende ut. Jeg åpna døra forsiktig og sa "gå vekk". Han svarte yes, yes og gikk ned trappa. Jeg låste døra, men så kom han tilbake.

Eilertsen forteller at han løp opp trappa og henta brekkjernet, før han ringte politiet.

– Jeg fikk beskjed om at de ikke hadde tid til å hjelpe meg fordi patruljen var på Myre, halvannen time unna og opptatt i et annet oppdrag. De beklaget, men på grunn av ressurser måtte de prioritere den andre hendelsen.

Jeg sa at jeg hadde brekkjern og at jeg kanskje måtte gå ut for å forsvare meg. Politiet sa nei, nei hold deg inne, lås døra og ikke gjør noe dumt.

Bjørn Eilertsen sto i gangen og filmet at den ukjente mannen hamret på døra. – Politiet er halvannen time unna. Det er flott å bo i distriktene, sier Eilertsen på opptaket. Foto: kari skeie / nrk

– Ikke slipp han inn, pappa!

I mellomtida hadde samboeren hans tatt seg av sønnen på sju år.

– Han var helt fra seg og skalv, og ropte "ikke slipp han inn, ikke slipp han inn," sier Eilertsen.

Mannen skal ha gått rundt huset og dundra på verandadøra, vinduene i stua og på kjøkkenet. Til slutt skal han ha forlatt området av seg sjøl.

– Jeg kunne blitt drapsmann. Jeg var klar til å gå ut å slå ned fyren. Hvem veit hvordan det kunne ha gått, sier Eilertsen.

– Hver natt tror jeg han kommer tilbake. Jeg vil helst ikke ha sånne drømmer, sier sju år gamle Leon. Her sammen med mamma Vibeke Olsen og pappa Bjørn Eilertsen. Foto: kari skeie / nrk

Politiet beklager

Per Erik Hagen leder politiet i Vesterålen. Han beklager at politiet ikke rykket ut, men sier at de måtte prioritere hendelsen på Myre.

– Folk skal forvente at vi kommer når de ringer. Det er utrolig beklagelig at vi får slike samtidskonflikter. Det klarer vi ikke å organisere oss bort ifra. Vi har ikke så mye folk at vi kan imøtekomme alle hver gang. Det er heldigvis sjelden at vi har slike samtidskonflikter.

Per Erik Hagen leder politiet i Vesterålen hvor det bor i overkant av 30000 innbyggere. Han beklager at de ikke rykket ut til familien på Melbu. Foto: Kari Skeie / nrk

Ifølge Hagen var det to politipatruljer på jobb i Vesterålen denne natta. Da Eilertsen ringte befant den nærmeste seg på Myre, åtte mil unna, mens den andre var på Andenes, 15 mil unna.

– Er to patruljer nok?

– Vi kunne bestandig ønsket oss flere folk ute på jobb også i helgene, men vi er nødt til å prioritere etterforskning også i uka. Derfor er det begrensa hvor mange vi kan sette på jobb i helgene.