Venter at Frode Berg blir dømt – risikerer å bli sendt til en straffekoloni i Sibir

– Dessverre viser historien at når det først blir en spionsak av dette kaliber, så ender det opp med en fellende dom, sier advokat Brynjulf Risnes til NRK.

Advokaten for den spionsiktede Frode Berg har gjennomgått alle dommer fra år 2000 og fram til i dag. Resultatet er nedslående sett med den fengslede nordmannens øyne. Risnes har ikke funnet noen spionsaker i det russiske rettsvesenet der den tiltalte har blitt frifunnet.

Til Aftenposten onsdag utdyper Risnes at Berg risikerer å bli sendt til en straffekoloni i Sibir om det blir fellende dom. Lovbruddene som Berg er siktet for, straffes i Russland med minimum ti års fengsel. Strafferammen er på opptil 20 års fengsel.

Den spionsiktede nordmannen Frode Berg sitter fengslet i Lefortovo-fengselet. Dette er et høysikkerhetsfengsel som det russiske sikkerhetspolitiet bruker. Her deler Berg celle med en annen innsatt. Foto: Sergey Ponomarev / Ap

UD besøkte Berg i fengsel

Representanter fra den norske ambassaden i Moskva besøkte onsdag den fengslede Berg for andre gang.

– Han syntes det er tungt å sitte i fengsel, av naturlige grunner. Han vil takke alle som har tenkt på han og som er opptatt av hans situasjon. Spesielt alle han kjenner i Kirkenes og familien, sier ministerråd Olav-Nils Thue ved den norske ambassaden i Moskva.

Thue legger til at Berg får grei behandling i fengselet, tross problemene med tolk, noe han tror blir bedre.

Ministerråd Olav-Nils Thue ved den norske ambassaden i Moskva, besøkte onsdag Frode Berg i fengsel. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Håper på diplomatisk løsning

Advokat Brynjulf Risnes mener spionsiktelsen mot Berg har tydelige politiske overtoner og har derfor håp om at saken kan løses politisk når en dom faller.

– Hvis en sak har en diplomatisk-politisk opprinnelse så kan den også i noen tilfeller ha en diplomatisk-politisk løsning, men dette er et bord som andre sitter ved, sier Risnes og viser til Utenriksdepartementet.

Han sier det er blitt funnet politiske løsninger på lignende saker tidligere. Blant annet er det gjennomført fangeutvekslinger hvor utlendinger i russiske fengsler er blitt «byttet» mot russere som er fengslet i andre land.

Advokat Brynjulf Risnes mener det er stor sannsynlighet for at Frode Berg blir dømt, og viser til lignende saker som har gått i det russiske rettsvesenet de siste 17 årene. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Bedt om å ta med penger

Frode Berg har forklart at en bekjent ba ham ta med 3.000 euro til Russland. Han skal ikke ha stusset over oppfordringen. Tidligere har russiske medier skrevet at Berg var i besittelse av hemmelige dokumenter om landets marine.

Brynjulf Risnes sier han foreløpig ikke har fått vite hvem som ba Berg ta med pengene – eller hva som var bakgrunnen for ønsket.

Advokaten sier også at han gradvis er blitt mer overbevist om at saken er konstruert. Han syntes også at omtalen saken har fått i russisk TV minner om propaganda.

Inntil videre jobber både Risnes og advokatkollega Ilja Novikov i Russland med å få løslatt den tidligere grenseinspektøren.

– Det er ingen regler uten unntak og vi kommer til å sette alle ressurser inn for å få han løslatt fra varetektsfengsling, og for å få stoppet, lukket og henlagt saken, sier Risnes.