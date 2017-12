Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert i Moskva 5. desember,

I dag besøkte den norske ambassaden i Moskva nordmannen i fengsel for andre gang.

Det tidligere KGB-fengselet Lefortovo, er beryktet blant annet for strenge sikkerhetstiltak. Ifølge en russisk advokat er det ikke lys eller varmt vann i cellene. Foto: SERGEY PONOMAREV / AP

Berg holdes i Lefortovo-fengselet, et høysikkerhetsfengsel som det russiske sikkerhetspolitiet bruker.

Fengselet har vært berykta for sine soningsforhold, men Berg sier han ikke har noe på klage på, ifølge ministerråden som møtte Berg i fengselet i dag.

– Generelt kan han si at han får grei behandling i fengselet, han har ikke noe å klage på utover de omstendighetene som gjelder ved soning, sier ministerråd Olav-Nils Thue fra den norske ambassaden i Moskva.

Et problem i fengselet har vært en vanskelig kommunikasjon, ettersom Berg ikke snakker russisk - og det er få ansatte i fengselet som snakker noe annet enn russisk.

Nå sier ministerråden at Berg skal få hjelp med dette.

– Det er et problem med tolketjenesta i fengselet. Men det blir også jobba med. Han vil få hjelp til å gjøre praktiske ting i samband med det, sier Thue når han møter NRKs fotograf i Moskva i dag.

– Takker de som er opptatt av hans situasjon

Ambassaden er i kontakt med Berg for å gi såkalt konsulær bistand, som de kan gjøre for nordmenn som havner i vanskeligheter i utlandet.

– Det gjelder rent praktisk ting som kan lette situasjonen hans noe. Det gjelder kontakt med slektninger og nære i Norge, og det gjelder kontakt med advokat som han nå har fått og godkjent, sier Thue.

– Han synes det er tungt å sitte i fengsel, av naturlige grunner, sier Thue til NRK onsdag ettermiddag.

Thue viderebringer følgende melding fra Berg via NRK:

– Han vil si takk til alle som har tenkt på han og som er opptatt av hans situasjon. Spesielt alle han kjenner i Kirkenes og familien, sier Thue.

Foreløpig er Berg fengsla i to måneder, frem til 5. februar.

Forsvareren tror Berg blir dømt

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, mener det er lite sannsynlig at nordmannen løslates før saken kommer for retten. Risnes tror også resultatet av rettssaken blir en fellende dom.

– Det er i realiteten en garanti for en fellende dom når sikkerhetspolitiet går så tungt inn, sier advokaten til NTB onsdag.

Anklagene mot Berg går på at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter som inneholdt opplysninger om den russiske marineflåten.

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB hevder Berg har arbeidet for norsk etterretning og skal ha gitt informasjon til norske myndigheter og CIA.

Berg hadde med seg 3000 euro i kontanter da han ble arrestert, ifølge hans russiske advokat.

UD opplyser onsdag ettermiddag til NTB at UD ikke har fått konkrete detaljer om grunnlaget for siktelsen og at UD fortsetter sin innsats knytta til Bergs situasjon.

PST kommenterer ikke saken

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NRK onsdag at nordmenn pågrepet i utlandet er et anliggende for utenriksdepartementet, og ikke PST.

– Men har dere satt i gang noen etterforskning her i Norge i lys av denne saken?

– Vi uttaler oss aldri om hvem vi etterforsker, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugbakken.