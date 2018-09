For tredje gang vil Arbeiderpartiet i Finnmark forsøke å trosse Stortingets flertall.

– I tiden fremover skal vi snu hver en stein for å sikre at Finnmark består som eget fylke. Vi skal også se på de juridiske mulighetene, sier fungerende fylkesordfører Tarjei Jensen Bech (Ap).

Partiet til Bech har flertall i Finnmark fylkeskommune, men han har ingen klare tanker om hvilke steiner som nå må snus for å unngå sammenslåing. Han vet bare det er uaktuelt at Finnmark og Troms blir et og samme fylke.

For i går ble det klart: Troms og Finnmark blir slått sammen etter at regjeringspartiene og KrF ble enig om oppgavefordelingen i regionreformen. Også det nye storfylket Viken blir en realitet.

I Viken gir politikerne nå opp motstanden mot sammenslåinga, men det skremmer ikke Finnmark Arbeiderparti fra å gjøre det samme.

Jonas Gahr Støre ønsker ikke tvangssammenslåing av fylker i Norge, men mener man nå må respektere det flertallet på Stortinget har bestemt. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Tror slaget er tapt

Mens Bech kjemper, mener partileder Jonas Gahr Støre at slaget nå er tapt. De to nordligste fylkene blir slått sammen, uansett om Finnmark vil det eller ei.

– Når flertallet på Stortinget har gjort sitt vedtak, må vi forholde oss til det, sa Støre i går.

Han ønsker ikke å kommentere om regionreformen vil vrakes om hans parti kommer til makten.

– Men vi kan ikke ha en politikk som går frem og tilbake hele tiden. Nå må vi ha stabilitet og ro til å gjennomføre oppgavene som skal gjøres.

Regionreformen blir den største overføringen av oppgaver fra stat til fylkesnivå siden opprettelsen av fylkeskommunene. Avtalen mellom KrF og regjeringspartiene inneholder rundt femti punkter.

Stortingsrepresentant for Finnmark Ap, Ingalill Olsen, mener sentral-Norge ikke bryr seg om Finnmark. Foto: Anniken Pedersen / NRK

Nekter å gi opp

Tarjei Jensen Bech forstår at hans partileder respekterer det de folkevalgte har bestemt, men sier at det slettes ikke blir ro fremover.

– Nei! Vi gir oss ikke. Denne kampen er absolutt ikke over, sier han.

Stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, mener avgjørelsen i går skaper en avmaktsfølelse hos finnmarkingene.

– Dette er en historisk feil avgjørelse som vil få store konsekvenser for oss i Finnmark. Jeg synes det er utrolig trist at regjeringen og KrF ikke har hørt på fylkestinget og befolkningen her, sier hun.

Olsen sier det er hennes plikt å forholde seg til stortingsvedtaket som stortingsrepresentant.

– Men som finnmarking er dette bare helt feil. Jeg støtter Tarjei Jensen Bech. Finnmark skal være Finnmark.

Monica Mæland (H) forventer at Finnmark fylkesting forholder seg til Stortingets vedtak om regionreformen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tror på et godt samarbeid

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har dermed en vanskelig oppgave foran seg. Hun skal slå sammen de to nordligste fylkene med tvang.

– Jeg håper de, som alle andre, forholder seg til Stortingets vedtak, sier hun.

Mæland sier hennes oppgave nå er å kalle de to fylkene inn til et møte i fellesnemnda. Hun håper at både Troms og Finnmark stiller opp.

– Jeg tror det er fullt mulig å få til et godt samarbeid selv om man har vært uenige underveis, sier hun.