Det er klart etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og KrF. Det skal også være enighet om oppgavefordeling i regionreformen.

Dermed blir Troms og Finnmark, og storregionen Viken slått sammen, selv om de ikke vil. Dette blir også den største overføringer av oppgaver siden opprettelsen av fylkeskommunene.

KrF har sammen med regjeringspartiene innkalt til pressekonferanse om regionreformen og oppgavemeldingen klokka 16 i Stortingets vandrehall.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Senterpartiet har tidligere varslet omkamp om sammenslåingene i Troms og Finnmark og Viken-regionen, men opprøret rundt reformen kan være over.

Enighet om regionreformen mellom KrF og regjeringspartiene parkerer imidlertid forsøk på å oppheve sammenslåingene. Det fører også til en avklaring av oppgavespørsmålene før Stortinget har rukket å starte behandlingen av nye forslag. Saken vil likevel bli formelt behandlet i Stortinget i oktober.

Regionreformen Regionreformen ble vedtatt i juni 2017, hvor 19 regioner skal bli til 11.

Den skal sørge for å gjøre fylkene mer effektive, samt i stand til å ta over oppgaver fra staten.

Finnmark fylkesting nekter å fortsette sammenslåingensprosessen med Troms. De nekter også å møte til dialog om sammenslåing.

Et politisk flertall i den nye regionen Viken, ved Frp, Sv, Sp og Ap, vil utsette det videre arbeidet med sammenslåing. Begrunnelsen er uroen i Finnmark og for å avvente forslag til nye oppgaver.

15. oktober skal regjeringen presentere sitt forslag til nye oppgaver til regionene. Mange forventer at dette forslaget vil bety mye for det videre arbeidet med reformen.

Kaos og motstand

Det er i den minst folkerike og den mest folkerike regionen at motstanden mot regionreformen har vært størst.

Finnmark har i lengre tid motsatt seg sammenslåing med nabofylket Troms. Prosessen er satt på vent og Troms har bedt kommunalministeren overta arbeidet med sammenslåingen.

I høst har det også oppstått usikkerhet rundt storregionen Viken på Østlandet.

Viken skal bestå av de tre østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og vil få til sammen rundt 1,2 millioner innbyggere.

Statsminister Erna Solberg (H) har til tross for bråket holdt fast på at regionreformen skal gjennomføres. Men har sagt at det kan bli aktuelt å be Stortinget om nye fullmakter for å få løst striden om sammenslåing av Troms og Finnmark.

Har forsvart reformen

Både KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og fylkespolitikere i partiet har den siste måneden forvart regionreformen.

20. august ble klart at kommunalminister Monica Mæland la sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark på is, frem til en eventuell ny behandling av saken i Stortinget.

Samme dag sa nestleder i KrF, Olaug Bollestad, at hun ikke ser bort ifra at partiet kan gjøre en ny vurdering av regionreformen. Men at det først ville skje når regjeringen har lagt frem hvilke statlige oppgaver som vil bli overført til regionene.