De har konkurranser, gode tilbud og skrytebilder av tilbakemeldinger fra fornøyde kunder. Det kunne vært hvilken som helst butikk som har oppnådd suksess blant de yngre brukerne på Snapchat.

Men i dette tilfellet består vareutvalget av narkotika.

– Dette er kyniske folk som er ute etter å nå de yngste i samfunnet, mener Karen Julie Eira i Finnmark politidistrikt.

Politiet satser stadig mer på å bekjempe kriminalitet på internett og i sosiale medier. – Vi i politiet må følge med i tiden. Det meste skjer på internett. Det prøver vi også å følge med på, sier Karen Julie Eira, seksjonsleder for forebyggende enhet i Finnmark politidistrikt Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kondomkonvolutter

Halve Norge bruker Snapchat. De fleste barn mellom 13 og 18 år bruker tjenesten, og det er også mange som er enda yngre enn det.

Bak navnet «Dop Norge» organiserer flere personer landsomfattende salg av narkotika på tjenesten. Gjennom deling av bilder markedsfører de cannabis, LSD, MDMA og kokain til «gode priser».

De hevder selv å sende pakkene med posten i konvolutter med kondomer, hvor narkotikaen skal være gjemt i skjulte lommer.

NRK har forsøkt å stille spørsmål til de som står bak kontoen, men har ikke lykkes å få ordentlige svar.

NRK ba personene bak kontoen «Dop Norge» om et intervju, uten hell. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Utrolig kyniske folk

Salget foregår over hele landet. I Finnmark politidistrikt har de kjennskap til kontoen. De vet også om én ungdom som har vært involvert i promoteringen av salget.

– Det er kanskje organisert i mye større grad en vi har vært oppmerksom på. Men vi er obs og følger med på hva som rører seg i sosiale medier, sier Eira i politiet.

De har ingenting til overs for denne type salg.

– Dette er utrolig kyniske folk som ikke har noen sperrer for å få kunder. Generelt er det ikke mange 50-åringer som bruker Snapchat aktivt, men det er utrolig mange mellom 12 og 15 år som bruker det hele tiden. Det sier meg at de er ute etter de yngste i samfunnet, sier Eira.

– Både kjøpere og selgere av narkotika på markedsplasser på internett og sosiale medier befinner seg i Norge. Det er sannsynligvis en oppfatning om at handel innenlands reduserer oppdagelsesrisikoen, og dermed fremstår dette som attraktivt for norske kjøpere, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos. Foto: KRIPOS

Økende problem

Det er ikke alltid like lett å si hvilket politidistrikt som har ansvaret for slike saker. Kripos har en egen patrulje på nettet, hvor de iblant mottar tips om narkotikasalg i sosiale medier.

Finner de personene bak, sender de saken videre til politidistriktet der gjerningspersonen bor.

– Politidistrikter over hele landet rapporterer om at bruken av internett til kjøp og salg av narkotika er et økende problem, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos.

Han kan ikke kommentere dette konkrete salget.

Via Snapchat sender gruppen ​​​​​​​«Dop Norge» aktivt ut markedsføring av narkotika. Foto: Skjermbilde fra Snapchat

– Snakk med barna

Karen Julie Eira i Finnmark politidistrikt anbefaler foreldre å følge med på hva barna gjør på sosiale medier.

– Det å spørre din datter eller sønn på tolv år om hva de gjorde på internett i dag, burde være like naturlig som å spørre om hvordan det gikk på fotballtreningen, sier Eira.

Hun anbefaler også å be om å få se hvem barna følger i sosiale medier.

– Står det «Dop Norge», anbefaler jeg å slette kontoen eller be barna om å ikke følge kontoen.

Snapchat hjelper politiet

Snapchat selv sier til NRK at de ser alvorlig på slike saker.

– Snapchat skal ikke være et sted for å selge narkotika. Vi oppfordrer alle som ser slikt, om å rapportere det, skriver en talsperson for Snapchat til NRK.

Snapchat bistår i mange tilfeller politi og myndigheter over hele verden. I forrige halvår mottok de tre nødhenvendelser fra norske myndigheter, hvor Snapchat bisto i samtlige tilfeller.

Snapchat opplyser videre at «Dop Norge» nå er fjernet fra deres tjeneste.

