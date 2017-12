Ungdomsskoleelever selger narkotika på Snapchat

Politiet gjennomførte denne uken en storaksjon mot flere ungdomsskoleelever i Stavanger, som både kjøper og selger narkotika. I løpet av høsten er ungdom helt ned i 12-årsalderen tatt for bruk av narkotika.

– Det er veldig, veldig ungt, sier Oddgeir Høyekvam, avsnittsleder for U-18 ved Stavanger politistasjon.

I forkant av aksjonen hentet politiet inn ransakingsordre fra Stavanger tingrett på syv ungdommer i aldersgruppen 14 til 18 år.

«SNAPPER»: – I disse sakene har vi fanget opp meldinger som har blitt sendt på Snapchat, forteller Oddgeir Høyekvam i politiet. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

– Dette ser vi svært alvorlig på. Det er derfor vi går til slike aksjoner, og vi utelukker ikke at vi vil foreta flere aksjoner fremover.

14-åringer selger dop

I tillegg til storaksjonen, har politiet tatt ytterligere en 14-åringer og en 17-åring for salg av marihuana. De to ungdommene har i samtaler og avhør innrømmet at de har solgt narkotika i høst. Det samme har ytterligere en 14-åring, som var blant de syv ungdommene som ble ransaket, innrømmet.

– Det har vært et salg som har spredt seg over hele byen, og det er snakk om salg til andre mindreårige.

Politiet gjorde flere beslag under storaksjonen mot syv ungdommer denne uken. Foto: Politiet

Stavangers største ungdomsskole, Kannik, er ikke blant skolene som har sendt bekymringsmelding til politiet. 15 år gamle Charlotte Guldberg Nessler er glad for at politiet gjennomfører slike aksjoner.

– Det er et veldig viktig tiltak siden dette er alvorlig, sier Guldberg Nessler, som er nestleder i elevrådet ved skolen.

– Har du hørt om den økende narkotikabruken?

– Vi har ikke sett noe av dette, svarer hun.

– Narkotika blant unge var et større problem før, men nå har det blusset opp igjen. Jeg tror kunnskap om narkotika er løsningen for å få ungdom til å frastå fristelsen til å prøve, legger elevrådsleder Bendik Haave (15) til.

KUNNSKAP: Elevrådsleder ved Kannik ungdomsskole, Bendik Haave, etterlyser mer opplæring om narkotika i skolen. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

Rektor på Kannik ungdomsskole, Finn Lea, mener det er høyst bekymringsfullt at narkotikabruk foregår blant ungdommer i lav alder.

– Vi opplever i rektorgruppen i Stavanger at det har vært en del utfordringer rundt dette temaet, dessverre.

Selger på Snapchat

Folkehelseinstituttet opplyser til NRK at de er kjent med at det selges en del narkotika over internett. De er også kjent med salg via sosiale medier, men dette omfanget er ukjent.

– Jeg har ikke hørt om det tidligere, men det er sikkert veldig lett å selge narkotika på Snapchat. Det er dumt at personer misbruker en kjekk applikasjon til sånt, mener ungdomsskoleelev Charlotte Guldberg Nessler.

– Høyst bekymringsverdig, mener rektor Finn Lea om narkotikabruken blant unge. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Politiet forteller at salget av narkotika blant ungdom foregår i stor grad gjennom direktemeldinger på sosiale medier som Facebook Messenger og Snapchat. Spesielt Snapchat er hyppig brukt, der meldinger og bilder ikke nødvendigvis lagres.

– Ungdommen tar stadig i bruk nye plattformer å kommunisere på. I disse sakene har vi fanget opp meldinger som har blitt sendt på Snapchat, forteller Høyekvam.

Brukerutstyr, våpenkopier og kniver

Politiet har også beslaglagt brukerutstyr, våpenkopier og kniver, i tillegg til hasj og marihuana. Storaksjonen skjer som en følge av flere bekymringsmeldinger fra ungdomsskoler i Stavanger og foreldre.

– En kombinasjon av dette og etterforsking av tidligere straffesaker mot andre ungdommer har satt oss på sporet av disse syv.

Høyekvam forteller at politiet ser svært alvorlig på denne utviklingen.

DUMT: Ungdomsskoleelev Charlotte Guldberg Nessler synes det er dumt at noen misbruker Snapchat til å selge narkotika. Foto: Torkel Schibevaag / NRK

– Ungdommene forteller at det er veldig enkelt å få tak i narkotika. Det at vi pågriper så unge brukere og selgere, er trist. Derfor retter vi et stryket fokus mot dette, for å snu denne uheldige utviklingen, sier avsnittslederen.

Han ber foreldre følge nøye med på tegn som kan gi en indikasjon på bruk av narkotika.

– Det kan blant annet være en ny vennekrets, dårligere skoleprestasjoner, økt fravær fra skolen, vanskeligheter med å komme seg opp. Så er det totalbildet som avgjør om foreldre bør være bekymret.

Flere takker ja

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at flere ungdom takker ja til cannabis. I 2007 sa hver fjerde 10.-klassing at de ville bruke stoffet. I 2015 har andelen økt til hver tredje 10.-klassing.

UVANLIG: Anne Line Bretteville-Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet, mener det er uvanlig at 12-åringer bruker narkotika eller at 14-åringer selger det. Foto: NRK

– Vi ser at ungdom i dag oppfatter cannabis som mindre farlig enn tidligere, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Likevel viser tall at syv prosent av 10.-klassingene i landet har prøvd cannabis.

– Det viser at de fleste ikke bruker stoffet. De fleste som prøver cannabis gjør det kun én eller noen få ganger.

Hun er overrasket over den lave alderen på brukere og selgere som politiet i Stavanger den siste tiden har avdekket.

– Det er veldig uvanlig at 12-åringer bruker narkotika eller at 14-åringer selger det, avslutter forskeren.