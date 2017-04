Russland lover opprydding i Nikel

Norge har siden tidlig i 90-åra forsøkt å påvirke russiske myndigheter og Norilsk Nickel til å redusere forurensinga.

Briketteringsanlegget i Zapoljarnyj og smelteverket i Nikel slipper hvert år om lag 100 000 tonn svoveldioksid rett ut i lufta. Det er mer enn fem ganger Norges samla SO2-utslipp. Disse fabrikkene ligger bare få kilometer fra norskegrensa i Pasvikdalen.

Nå bekrefter altså Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at industrikonsernet planlegger å investere i moderne teknologi ved anlegget i Nikel.

Tar ingenting på forskudd

– Dette er positive signaler, sier universitetslektor ved Norges arktiske universitet – UiT og grenseforsker ved campus Kirkenes, Peter Haugseth.

Men han spretter ikke sjampanjen før han ser konkrete resultater.

– Med tanke på den lange historikken som tungindustrien har i Russland, så er ei modernisering av Nikel-verket et veldig godt signal, sier Haugseth.

Les også: Mener Russland, USA og Norge kan redde Arktis sammen

På den arktiske konferansen i Arkhangelsk i forrige uke sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Norilsk Nickel vil investere i ny teknologi i Nikel. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Utenriksministrene diskuterte Nikel

Utslippene fra Nikel var tema da utenriksminister Børge Brende møtte sin russiske kollega Sergej Lavrov til samtaler i Arkhangelsk onsdag i forrige uke.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at Lavrov informerte om Norilsk Nickel-konsernets planlagte investeringer i Nikel.

Flere positive signaler

Haugseth, som har fulgt Nikel-utslippene lenge, er forsiktig optimist.

– Dette føyer seg inn i andre positive signaler som kom fra møtet i Arkhangelsk og i forlengelsen av at det nå er mer dialog mellom Norge og Russland. Det har jo knirka litt den siste tida, sier Peter Haugseth.

Les også: Russisk klimaekspert: – Hvorfor skal vi kutte utslippene våre?

Grenseforsker Peter Haugseth er forsiktig optimist på bakgrunn av uttalelsene fra Russlands utenriksminister. Foto: Tarjei Abelsen

Har lovt opprydding tidligere

Men det er ikke første gang verken russiske myndigheter eller ledelsen i Norilsk Nickel lover å kutte de farlige utslippene av svovel og tungmetaller fra Nikel-verket. Dette er utslipp som ikke bare forurenser i Russland, men også på norsk side av riksgrensa.

– Betyr det at det ligger alvor bak moderniseringsplanene når Lavrov sier dette i et møte med den norske utenriksministeren?

– Det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Men nå har jo president Putin tidligere sagt at man skal fokusere sterkt på miljøvernproblematikk og at det får konsekvenser for hvordan man tenker om russisk Arktis, sier grenseforsker Peter Haugseth.

Les også: Miljøversting finansierer miljøsenter