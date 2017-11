Russland avviser hybridkrig mot Norge – hevder det er Natos praksis

– Ikke-eksisterende «hybridtrusler» og lignende svada er etterspurt for å tvinge det norske folk til å tro på Russlands «aggressive intensjoner», skriver den russiske ambassaden i Norge på Facebook.

En artikkel hos NRK onsdag kveld har fått flere reaksjoner i sosiale medier, blant annet fra ambassaden. I artikkelen tegner flere forskere et scenario om en eventuell hybridkrig mellom Norge og Russland.

Les hele saken: – Russiske atomvåpen kan dra Norge inn i hybridkrig

– Under påskudd av «hybride trusler» prøver man å slette Russland i samfunnets bevissthet som en uatskillelig del av den europeiske sivilisasjon som flere ganger har reddet Europa, Norge inkludert, fra sikker undergang, samt å reise muren av fremmedgjørelse og mistillit, fortsetter de.

Russlands ambassade skrev tidlig torsdag morgen et innlegg på Facebook. Her er ambassaden i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Russofobiske holdninger»

De fortsetter innlegget på Facebook med å anklage Nato og Vesten for å skape «kaos, ødeleggelse, korrupsjon, bruk av gjenger mot sivilbefolkning, avrevne slektsbånd mellom naboland.»

– Man trenger å rettferdiggjøre denne politikken videre og øke de allerede oppblåste forsvarsbudsjetter, skriver den russiske ambassaden.

De anklager også NRK og «såkalte eksperter» for å påvirke det norske folk, og gi nordmenn «russofobiske holdninger».

– Deres kommentarer forbitrer atmosfæren av bilaterale forhold uten å møte noen som helst reaksjon fra myndigheter.

Innlegget avsluttes med kjærlighet og respekt til det norske folk.

– Godt og avklart forhold

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere den opprinnelige artikkelen, men opplyser til NRK at de «har et ryddig forhold til russiske myndigheter og god dialog på mange områder.» Statsminister Erna Solberg har tidligere beskrevet forholdet mellom landene som krevende, mens tidligere utenriksminister Børge Brende har ment det er bra i nord.

NRK har spurt den russiske ambassaden og Nato om kommentarer, uten å foreløpig lykkes.

Men i sosiale medier er det flere som har gitt sine kommentarer.

Én av dem er politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg ser i artikkelen at forskeren peker på en del tiltak som Russland kan sette inn mot Norge. For å motvirke en eventuell hendelse trenger vi et sterkt sivilt samfunn som kan stå imot eventuelle hybride hendelser. Da tar jeg forbehold om at de scenarioene som forskerne lister opp, er reelle, utdyper hun til NRK.

Politiet i Finnmark har hovedkontor i Kirkenes, like ved grensen til Russland, hvor også politimesteren sitter.

– Vi har et veldig godt og avklart forhold til naboen i øst. Vi har de samme formene for samarbeid som vi alltid har hatt, om grenseoppdrag og andre ting. For meg er det vanskelig å se noen endring lokalt. Jeg tror russiske myndigheter er veldig opptatt av å ha et åpent og god forhold til oss, sier Hætta.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.