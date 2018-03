Håpet i 2002 var å nedbyråkratisere og effektivisere driften. I årene etter har det blitt ansatt flere titalls ledere med millionlønn og lukrative sluttavtaler, i lokale og regionale helseforetak uten lokal politisk styring.

– At sykehusene gikk fra fylke til stat har ikke betydd noe for sykehusenes evne til å produsere gode resultater, mener førsteamanuensis Jon P. Knudsen.

Han er medlem i regjeringens eget ekspertutvalg, som fikk i oppdrag å finne ut hvilke oppgaver de nye fylkene kunne ta over fra staten.

Nå åpner han opp for at de nye fylkene kan få makten over sykehusene.

– Jeg tror folk har lyst til å ansvarliggjøre sine egne fylkespolitikere. Det vil skape større legitimitet blant befolkningen hvis vi går den veien, sier Knudsen.

Jon Paschen Knudsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, er ekspert på by- og regionalplanlegging. Han åpner opp for at fylkene kan makten ta over sykehusene. Foto: Reidar Mosland / NRK

Fylkene blir store nok

Ekspertutvalget påpeker at de nye fylkene vil være store nok til å faktisk ta kontrollen over sykehusene, og hovedkonklusjonen er at dette skal nå utredes videre.

Akkurat disse ordene skaper glede hos legene, som selv har tatt til orde for å fjerne de regionale helseforetakene.

– Ledelsen av sykehusene er satt bort til en profesjonalisert ledelse. De tar riktignok avgjørelser med bakgrunn i politiske signal, men helseforetakene tar også egne avgjørelser som egentlig ikke er demokratiske, sier Christer Mjåset, visepresident i Den norske legeforening.

– Denne manglende politiske ansvarliggjøringen er et problem. Derfor mener vi at to lag med helseforetak er for mye, sier han.

Legeforeningen mener dermed at sykehusene må inngå i arbeidet med ny regionreform.

Lederen av ekspertutvalget, helseprofessor Terje P. Hagen, mener også det er en mulighet for at de regionale helseforetakene avvikles og at fylkene tar over makten.

– Tidligere hadde vi små fylkeskommuner som var for små til å håndtere disse store sykehusene. Dette problemet er i dag løst, sier han til NRK.

Terje P. Hagen, professor ved Universitetet i Oslo ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, åpner opp for at fylkene kan ta over sykehusene. – Jeg tror de nye regionene først må få gå seg til, så må de politiske partiene ta en lang og grundig diskusjon om dette, sier Hagen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nekter sammenslåing

Få fylkeskommuner har behandlet ekspertutvalgets rapport, men Troms er ett av dem som har gjort det. De har et tydelig krav til Stortinget:

Gi eierskapet til sykehusene tilbake til fylkene.

Det er det ingenting i veien for, ifølge lederen av ekspertutvalget.

– Vi tror Troms og Finnmark er store nok til å håndtere sykehusene i regionen på egen hånd, sier Hagen.

Men store protester mot regionreformen i nord – hvor Finnmark innfører full boikott av sammenslåingen til en folkeavstemning er gjennomført – kan legge kjepper i hjulene for hele arbeidet til utvalget.

– Hvis Troms og Finnmark ikke går sammen, må vi ta alle våre forslag opp til ny diskusjon, avslutter Hagen.