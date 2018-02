Flere helsedirektører med lukrative retrettstillinger: – En kritikkverdig praksis

– Forskjellene i Norge øker nå i rekordfart, og vanlige sykepleiere og helsefagarbeidere mister jobben samtidig som toppledere hever millionlønn selv hvis de sparkes.

Det sier helsepolitisk talsperson for SV, Nicholas Wilkinson, som synes det er urettferdig og feil at det finnes slike avtaler.

I forrige uke skrev NRK om helsepolitikere som reagerte på at den avgåtte UNN-direktøren Tor Ingebrigtsen får 1,5-2 millioner kroner i årlig etterlønn, og i ettertid har debatten rast.

Har ikke oversikt

Statlige retningslinjer for lederlønnskontrakter oppfordrer til at man er restrektive med å tilby retrettstillinger. NRKs gjennomgang viser derimot at en rekke toppledere i helsesektoreren har nettopp retrettstillinger i sine sluttavtaler.

Nå har Wilkinson, sammen med resten av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, bedt om en gjennomgang av etterlønnsavtalene som finnes rundt omkring i landet.

Direktørstillinger i norske helseforetak Ekspandér faktaboks NRK har tatt en kikk på avtalene til noen av direktørene i diverse helseforetak på landsbasis, og funnet at Tor Ingebrigtsen ikke er den eneste med en slik klausul i kontrakten. Paul Martin Strand (f. 1954), administrerende direktør ved Nordlandssykehuset. Den tidligere direktøren for eieravdelingen i Helse Nord RHF tiltrådte sin stilling 15.10.10. Lønn: 1.700.000 kroner, oppdaterte tall fra 1. mai 2017. Sluttvederlag: Kan få sluttvederlag, altså etterlønn på seks måneder om retrettstilling ikke er aktuelt. Strand har i utgangspunktet oppsigelsesfrist på tre måneder, men om han er over 67 år må han gå på dagen om styret ønsker det. Retrettstilling: Direktør Strand kan etter fylte 64 år forhandle seg fram til en annen stilling i foretaket med inntil 75 prosent av lønnen han har ved fratredelsestidspunktet som direktør. Dette kan skje enten ved styrets eller Strands ønske. Annet: Fri mobiltelefonbruk, årsavgift til kredittkort, to avisabonnement til hjemmeadresse og hjemmekontor i henhold til Nordlandssykehusets regler. – Nils Kvernmo (f. 1954), administrerende direktør i St. Olavs Hospital HF før han sa opp sin stilling i 2017. Den nåværende direktøren for eierstyring i Helse Midt-Norge tiltrådte sin stilling den 15.10.09, og hadde sin siste arbeidsdag 31.12.17. Lønn: Hadde 1.363.000 i året, men dette beløpet antas å være høyere ettersom det er åtte år siden ansettelsen. Sluttvederlag: Har ingen avtale om sluttvederlag, men om samarbeidsvansker oppstår mellom Kvernmo og styret, vil Kvernmo bli tilbudt en retrettstilling som omtales i neste punkt. Han har seks måneders oppsigelsestid ved gjensidig oppsigelse. Retrettstilling: Ved fylte 60 år kan Kvernmo inngå en avtale med styret om fratredelse av stillingen. Han vil da automatisk bli tilbudt en annen stilling ved St. Olavs Hospital som passer hans kvalifikasjoner. Han beholder hele lønnen og tilleggsytelser han har ved fratredelse av stillingen som administrerende direktør. Annet: Fri mobil pluss internettilkobling og avisabonnement til sitt hjem, hjemmekontor i overensstemmelse med sykehuset og firmabilordning med alle driftsutgifter dekket. – Torbjørn Aas (f. 1970), administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF. Den tidligere politimesteren i Vestfinnmark politidistrikt ble ansatt som direktør i Helse Nord-Trøndelag den 01.03.2016. Lønn: Har en årslønn på 1.417.000 kroner. Fra og med 2016 vil lønn og tilleggsytelser vurderes årlig. Sluttvederlag: Kontrakten til Aas understreker at sluttvederlag ikke skal benyttes hvis lederen selv har tatt initiativ til oppsigelsen. Den skal heller ikke overstige 12 månedslønner. Alle de relevante punktene til Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel er nevnt i kontrakten. Retrettstilling: Det er ikke nevnt om noen retrettstilling i kontrakten. Annet: Digital kommunikasjon i tråd med virksomhetens bestemmelse, tre avisabonnement og/eller fagtidsskrift og bilordning der verdien ved anskaffelse av bilen begrenses med 550.000 kroner. Denne bilen skal returneres når Aas forlater stillingen. – Eva Håheim Pedersen (f. 1954), administrerende direktør Finnmarkssykehuset HF Pedersen var tidligere klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus og tiltrådte i sin nåværende stilling den 01.06.2016. Lønn: 1.550.000 kroner. Sluttvederlag: Ingen sluttvederlag eller etterlønn er nevnt i avtalen. Det eneste som står er at Pedersen har tre måneders oppsigelsesfrist. Retrettstilling: Ingen retrettstilling nevnt i avtalen. Annet: En egnet, møblert bolig stilles til disposisjon for Pedersen, og alle utgifter tilknyttet boligen dekkes av foretaket, altså sykehuset. Pedersen får mobiltelefon, nettbrett og PC/Mac dekket av sykehuset. Hun får ett avisabonnement til sin adresse, får dekket årsavgift til kredittkort, samt dekket reiseutgifter til inntil 15 reiser tur/retur til bostedet i løpet av året. – Hild Gunnlaugsdòttir (f. 1958), administrerende direktør Helgelandssykehuset HF. Den tidligere sykepleieren og mangeårige direktøren for diverse helseforetak tiltrådte stillingen den 10.01.18. Lønn: 1.650.000 kroner Sluttvederlag: Ingen sluttvederlag er nevnt i avtalen. Oppsigelsesfristen er tre måneder, og etter fylte 67 år plikter Gunnlaugsdòttir å fratre uten nærmere varsel. Retrettstilling: Ingen retrettstilling nevnt i avtalen. Annet: Helgelandssykehuset HF dekker utgifter til pendling mellom Oslo og Helgeland. Helgelandssykehuset dekker utgifter til hotell i Mo i Rana inntil Gunnlaugsdòttir har anskaffet seg egen bolig ved kjøp eller leie. Direktøren får bærbar PC og bredbånd dekket av helseforetaket, samt to avisabonnement til sin hjemmeadresse.

– Vi som sitter på Stortinget har ikke hatt oversikt over disse avtalene. Nå ber vi om det.

Stortingspolitikeren presiserer at han ikke er imot ordningen – så lenge den brukes til det den er ment for.

– Hvis du gjør en viktig jobb etterpå, er det veldig greit. Men dersom det er en «liksomjobb» som bare skal hjelpe en med å heve millionlønn, anser jeg det som juks, sier Wilkinson på generelt grunnlag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker at departementene bør være restriktive med å inngå avtale om retrettstilling og dette må vurderes etter retningslinjer gitt av KMD. Det kan ikke benyttes både retrettstilling og etterlønn i samme kontrakt. Statens personalhåndbok / Statens personalhåndbok

– Se til det private

Redaktør Magne Lerø mener det er kritikkverdig med etterlønn i så mange år.

Magne Lerø er redaktør for Ukeavisen Ledelse og nettavisen Dagens Perspektiv, og mener at det offentlige kan lære mye fra det private næringsliv når det kommer til sluttavtaler for direktører.

– Jeg mener dette er en kritikkverdig praksis. Det er ingen grunn til at du skal tilby direktører en etterlønn som varer i 10–20 år. Ledere bør få godt betalt når de er ledere, og når de slutter bør de få betalt tilsvarende til stillingen de går inn i.

Lerø mener at retrettstillinger er forholdsvis greit for fagpersoner som går inn i lederstillinger. At lønnen følger med er han derimot ikke med på.

– Får dobbelt så høy lønn

– Det er forståelig at man som lege skal ha en slags garanti på en fagstilling etter man går inn i en lederstilling. Dette er fordi du ikke er faglig på høyde når du er ferdig i lederstillingen.

– Hva mener du om Tor Ingebrigtsens avtale?

– Jeg skjønner avtalen, men en retrettstilling er noe helt annet enn å sikre seg direktørlønn i 15 år fremover. Han skal jobbe som professor, men har dobbelt så høy lønn som alle de andre professorene.

– Urettferdige og uetiske

Ifølge Wilkinson har ikke stortingsrepresentantene hatt oversikt over avtalene før nå, fordi det bare er departementet som bestemmer over helseforetakene.

Derfor er SV-politikeren nå klar på at de vil få frem en oversikt over landets avtaler.

– Slike avtaler er utrolig urettferdige og uetiske, og det er viktig at det tar slutt nå – for alle skal være med og bidra i det norske helsevesenet, avslutter han.