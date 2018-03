133 av 141 helseledere har millionlønn

NRK har fått innsyn i lønnen til ledergruppene ved alle helseforetaken i Norges største helseregion, Helse Sør-Øst.

Tallene viser at 133 av de i alt 141 lederne har en årslønn på over en million kroner.

De fleste arbeidstakere som nå forhandler om lønn, kan se langt etter lønninger i samme størrelsesorden.

Det er 11 helseforetak i denne helseregionen, inklusive Sykehuspartner og Sykehusapotekene. De fleste helseforetakene omfatter flere sykehus.

Tjener godt

Rundt 250 lederstillinger i staten ligger i et eget lederlønnssystem. Her finner vi blant annet ansatte i forsvaret, politiet, departementer og direktorater. Sammenliknet med dem, kommer mange av lederne i helseforetakene svært godt ut.

Luftfartsdirektøren hadde for eksempel ved årsskiftet en lønn på 1,36 millioner kroner. 74 av lederne ved helseforetakene tjener mer, eller omtrent det samme.

– Verre enn jeg trodde

– Jeg tror nesten ikke det jeg hører, dette er mye verre enn jeg trodde, sier Kjersti Toppe (Sp).

MILLIONLØNN: Kjersti Toppe (Sp) mener lønnsnivået er for høyt i helsevesenet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun mener det er akseptabelt at for eksempel lederen for Helse Sør-Øst har et høyt lønnsnivå.

– Men det er harde prioriteringer i helsevesenet, og jeg tror mange reagerer på slike lønnsnivåer ved sykehusene, sier hun.

– Feil å sammenlikne

Helseminister Bent Høie (H) mener det blir feil å sammenlikne lønnsnivået i helseforetakene med statsforvaltningen.

KONKURRANSEDYKTIGE: Helseminister Bent Høie (H) vil at sykehuslederne skal ha konkurransedyktige lønninger, men ikke være lønnsledende. Foto: NRK

– Sykehusene må sammenliknes med de statlig eide selskapene. Ved sykehusene har de ikke samme sikkerhetsnett som ansatte i statlig forvaltning, og det gjenspeiles i lønnsnivået, sier han.

– Hvis vi sammenlikner sykehusene med heleide statlige selskaper, er de ikke lønnsledende.

Mange av lederne rekrutteres blant sykehusleger med høy lønn.

– Vi ønsker jo at dyktige leger og klinikere skal ta lederstillinger i sykehusene. Da må det også være konkurransedyktige lønninger, sier helseministeren.

Moderasjon

I 2015 kom det nye retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte i foretak og selskaper hvor staten er medeier. Helseministeren presiserte den gangen at disse også gjelder for sykehusene. Hovedprinsippet er at lønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal dessuten legges vekt på moderasjon.

– Sykehusene skal følge statens retningslinjer, og det oppfatter jeg at de gjør i de nye avtalene som inngås, sier Høie.