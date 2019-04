NRK-kyllingene er flytta inn på gamlehjem

I over tre uker har NRK Finnmark ruget kyllinger i radiostudio. De første ukene fikk radiolytterne følge utviklinga, og siste uka kunne man følge klekkingen minutt-for-minutt på nett.

Og dette gledet mange.

Over 60.000 svar kom inn på den tilhørende konkurransen, om hvem som kom til å klekke først, og over 600.000 fulgte med på direktesendinga på nett. Både dag og natt.

Nå skal kyllingene fortsette å glede, ved å holde eldre med selskap.

Disse tre små kyllingene skal glede beboerne ved Otium bo- og velferdssenter i Tromsø. De har allerede ankommet byen og skal møte pasientene denne uka. Foto: Heimdal Gård / Privat

«Livsgledekyllinger»

Otium bo- og velferdssenter i Tromsø har også ruga kyllinger før påske. Der fikk de ansatte og pasientene frem to kyllinger.

– Det er spennende og går veldig bra, sier Anita Dalseth. Hun er ansatt ved senteret og utnevnt «kyllingmamma».

Hun og pasientene syntes at hønseflokken måtte utvides litt. Dermed skal tre av NRK-kyllingene flytte inn og gjøre flokken komplett. De er allerede ankommet byen, og skal være på plass på senteret denne uka.

– De skaper veldig mye glede hos pasientene her. Hvis noen er litt nedfor, så er det bare å ta fram kyllingene så blir pasientene glade og fine i humøret igjen.

En av kyllingene som er ruget fram på senteret før påske. De har fått navnene Bambi og Trampe. På sikt skal de være med å gi egg til pasientene. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Der er kyllingene!

Kirsten Svendsen er en av pasientene ved senteret. Hun sitter og prater med avdelingsleder Kjersti Øvernes på rommet sitt når Anita Dalseth kommer inn med kyllingene. Kirsten lyser opp:

– Der er jo kyllingene! sier hun.

Hun tar opp kyllingene én og én, og holder de litt på fanget.

Kjersti Øvernes som er avdelingsleder ved Otium bo- og velferdssenter i Tromsø kjørte selv til Alta og henta de tre NRK-kyllingene. Hun mener det gir stor livsglede til beboerne ved senteret å følge opp husdyr. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Se, nå ble den helt stille.

Kirsti har kalt de to kyllingene for Bambi og Trampe, og liker å holde dem på fanget.

– Dette er jo livsglede, sier avdelingsleder Kjersti Øvernes.

– Det er veldig hyggelig for beboerne våre å få ta del i husdyrhold og få lov til å følge kyllingene fra de er egg og til de klekkes. Målet er at de skal flytte ut, og at vi kan gå ut å plukke våre egne egg hver morgen.

Hun har selv vært i Alta og henta NRK-kyllingene. I morgen skal de tre få møte Bambi og Trampe.

– Vi skal bygge en liten hønsegård her ute i en sansehage vi har. Der skal alle fem kyllingene bo.

Åtte kyllinger tilbake til gården

De åtte resterende NRK-kyllingene blir igjen i Alta på Heimdal gård, hvor de opprinnelig kom ifra som egg for litt over en måned siden. Foto: KRISTINA KALININA / NRK

Det hele begynte med 42 egg i rugemaskinen i NRK Finnmark sitt radiostudio.

Det er helt normalt at ikke alle eggene i rugekassen blir til kyllinger. I tillegg er det ikke alltid at kyllingene er sterke nok til å klare seg. Elleve av NRK Finnmark sine egg ble ruget fram til levedyktige kyllinger.

Alle NRK-kyllingene blir tatt godt vare på av kyndige gårdsfolk. De som ikke har flytta inn på senteret i Tromsø, skal bli del av hønseflokken på Heimdal gård som består av rundt 70 hobbyhøns. Disse er av typen hvit italiener, dverg kochin, silkehøns og australorpen.

Ingen av NRK-kyllingene kommer til å bli avlivet.

Den fjerde kyllingen som ble klekka var den første gule kyllingen i gjengen. Fargen til kyllingene kommer an på genene til hanefar og hønemor. Mange fikk seg en liten aha-opplevelse da de første tre påskekyllingene var mørke på fargen. Foto: Heimdal Gård