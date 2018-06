Finnmark kan stoppe sammenslåingen, mener eksperter

«Det følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommuner som er vedtatt slått sammen skal opprette en fellesnemnd. Departementet har fastsatt sammensetningen og fullmaktene til nemnda i forskrift, etter at Troms og Finnmark ikke ble enige om dette selv, jf. inndelingsloven § 26 fjerde ledd.



Departementet mener det rettslige grunnlaget for fellesnemnda er til stede, også hvis det viser seg at Finnmark velger å avstå fra å bidra i arbeidet i fellesnemnda, dvs. at nemnda kan være vedtaksfør med bare medlemmer valgt fra Troms fylkesting til stede.



I inndelingsloven § 26 første ledd fremgår det om nemnda: "Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande". Det innebærer at reglene i kommuneloven må følges i fellesnemndas virksomhet. Det gjelder regler om møteoffentlighet, avstemninger, valg, osv.



Når det gjelder valg av leder og nestleder, følger det av § 26 at "Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar." Departementet legger til grunn at nemnda velger leder og nestleder i første møte, og at valgte leder deretter kaller inn til møter etter reglene i kommuneloven § 32.



Det følger av kommuneloven § 33 at "Et folkevalgt organ kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak."



Som det fremgår av innkalling til første møte i fellesnemnda som departementet nå har sendt ut, tar departementet sikte på å endre forskriften om sammensetning av og fullmakter til fellesnemnda dersom Finnmark fylkesting ikke velger medlemmer til nemnda. Troms vil da få en større andel av medlemmene enn etter gjeldende forskrift. Dette gjøres blant annet for å legge bedre til rette for at fellesnemnda kan være vedtaksfør (at minst halvparten av medlemmene er til stede) bare med medlemmer fra Troms.



Samtidig vil departementet vurdere å endre fullmaktene fellesnemnda har fått. Vi vil vurdere om noen av oppgavene som er lagt til fellesnemnda i § 3 i forskrift om sammenslåing skal tas ut, slik at de overlates til det nye fylkestinget.»

E-post fra juridisk seksjon i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Troms fylkeskommune, 11. juni 2018.