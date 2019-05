Amerikanske familier har flyttet til Vardø: – Vil provosere Russland

De amerikansk-norske Globus-radarene i Vardø har lenge vært omdiskutert.

Vardø er bare 28 kilometer fra Russland, nært de viktigste militære anleggene i landet på Kolahalvøya. Russland har minst to ganger simulert flyangrep mot radaranleggene i byen.

Nå har amerikanske familier bosatt seg i flere boligområder i Vardø, for å oppføre en helt ny etterretningsradar.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten bekrefter den nye, faste stasjoneringen av amerikanere.

– I forbindelse med oppgradering av Globus-systemet vil det være behov for at teknisk personell fra USA i perioder er til stede for å foreta installasjon. Noen av disse har gjort personlige valg om å ta med seg familiene sine. I installasjonsperioden fram til radaren er operativ, vil det være et varierende antall amerikanere i Vardø.

De siste årene har stasjonering av amerikanske soldater på Værnes ved Trondheim og i Troms ført til omfattende debatt om påstått endring av norsk forsvarspolitikk og kraftige russiske reaksjoner.

Her bygges Globus III i Vardø. Foto: Bård Wormdal

–Vil bli oppfattet som provokasjon

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvaret høgskole forventer nye reaksjoner fra Russland.

– I prinsippet er det slik at alt som avviker fra et kjent mønster vil bli oppfattet som en provokasjon og et avvik. Altså det som ikke følger de lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og som bryter med de forutsigbare signalene som Norge sender til Russland.

– Er det avvik med amerikanske familier som bor fast i Vardø?

– Ja, det er et avvik. Et avvik vil raskt bli lagt merke til i et av de mest sensitive militære områdene i hele verden.

Oberstløytnant Tormod Heier mener det ikke er god norsk politikk å tillate amerikansk bosetting i Vardø. Foto: Forsvaret

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes har ingen betenkeligheter. Elvenes understreker betydningen for Norge av etterretningssamarbeidet med USA.

– Det er ingen dramatikk i at nære allierte samarbeider på etterretningssiden. Det er ikke nytt. Det trygger sikkerheten, sier Hårek Elvenes.

Ny amerikansk radar og russiske reaksjoner Ekspandér faktaboks Innenfor Etterretningstjenestens lukkete område i Vardø bygges en ny amerikansk militær radar. Med etasjer under bakken er understellet av radaren minst 13 etasjer. Nylig kom selve radaren med en lastebåt direkte fra USA. Russland misliker sterkt det amerikansk-norske etterretningssamarbeidet 28 kilometer fra Russland. Vinteren for to år siden fløy ni russiske bombefly i angrepsformasjon mot Vardø og kunne rammet anlegggene før de svingte av like utenfor norsk luftrom. Det samme skjedde også i fjor.

Amerikanerne del av samfunnet

Det har vært sterke begrensninger for amerikanere ved de norsk-amerikanske etterretningsstasjonene i Øst-Finnmark.

I flere tiår har de kun vært på korte opphold i fylket. Dette i tråd med norsk politikk om ikke å provosere Russland.

Etterretningsanleggene ligger nært bebyggelsen i Vardø. Foto: Knut-Sverre Horn

Etter det NRK får opplyst fra informert hold har minst én amerikansk familie bodd i Vardø siden i fjor høst. Det er inngått leiekontrakter av boliger for mulig leie i minst tre år, og barna har begynt i skoler.

Til sammen er det nå minst 14 amerikanske statsborgere fordelt på fem familier bosatt i kommunen i forbindelse med etterretning.

Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener amerikansk bosetting ikke er god norsk politikk.

– Jeg tror ikke det. Jeg tror det beste hadde vært å sende norske operatører til USA for opplæring der, slik at de kunne ha gjort jobben. Det ville både Russland, USA og Norge vært tjent med.

– Unødig spenning i nord

Også SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson, Audun Lysbakken, mener at dette er uklok politikk.

– Summen av den amerikanske tilstedeværelsen i nord, soldatene på Værnes og i Bardufoss, og Norges avhengighet av amerikansk teknologi og kompetanse gjør oss sårbare. I tillegg bidrar det til unødig spenning i nord, når all vår energi burde gått med på beroligelse og dialog, sier han.

De siste to årene har russiske kampfly simulert angrep på de amerikansk-norske radaranleggene i Vardø to ganger. Foto: Forsvaret

Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, mener regjeringen må sette norske sikkerhetsinteresser først.

– Det er viktig og riktig at Norge driver etterretning overfor Russland for å holde oss informert og trygge freden, sier Moxnes.

– Men dersom man nå lar USA blande seg inn i etterretningsvirksomhet på norsk jord som Norge før hadde kontroll på, så kan det føre til det motsatte – nemlig økt konfliktnivå og mindre trygghet.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere

Utenriksdepartementet henviser til Forsvarsdepartementet for kommentarer. Forsvarsdepartementet har ikke har svart på NRKs henvendelse.

De amerikanske familiene har unngått kontakt eller takket nei til intervju.