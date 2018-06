20 år gamle Dinas historie har fått både regionale og nasjonale myndigheter og helseministeren til å engasjere seg.

– Denne saken er vanskelig og krevende, erkjenner fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker.

I NRK-reportasjen «Dinas rop om hjelp» belyses det hvor galt det kan gå når hjelpeapparatet ikke har ønsket effekt, og dokumenterer en ung kvinnes oppsiktsvekkende livshistorie.

Dina er lettere psykisk utviklingshemmet, og mellom syv-ni år mentalt. «Alle» er enige om at hun har blitt sviktet i oppveksten, men få har klart å forhindre den alvorlige utviklingen av hennes atferd.

I syv år har hun forsøkt å bli sett. Flere av våre kilder frykter liv går tapt om Dina ikke får den hjelpen hun trenger.

Denne uken hadde en rekke embetsmenn fra Fylkesmannen i Troms møte med Nordreisa kommune, som har helseansvar for henne. Her ba de om en gjennomgang av hva som har blitt gjort for Dina opp gjennom årene.

– Vi ønsket oss et bedre bilde av hennes situasjon. Vi har et sterkt ønske om å lære av denne saken, og det som har vært. Vi vil finne ut hvordan vi skal få til et forsvarlig og godt tilbud for henne i framtiden, sier Aspaker.

Fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker har engasjert seg i saken. De har fått klare råd om å skaffe bedre fagmiljø som kan ivareta Dina. Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Falt mellom to stoler

Dina har nå sittet i varetektsfengsel i åtte måneder. Hun sto tidlig i mai tiltalt for å ha tent på et fremmed hus, og for å ha sendt drapstrusler til en rekke dommere, politi og domstoler. Dette var den femte rettsrunden hennes, og tiltalene har blitt stadig mer alvorlige.

– Systemet har sviktet rundt henne. Hun blir ansvarliggjort for det som skjer, selv om vi mener at det er de som skal passe på henne som ikke har klart jobben sin, sa faren til NRK under rettssaken.

Dommen skulle vært klar for tre uker siden, men hun venter fortsatt på hva framtiden hennes bringer.

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm mener Dina er en ungdom som til de grader har falt mellom minst to stoler i samfunnet. Han mener samfunnet selv må stå til ansvar for Dinas handlinger.

– Hun er ikke mors beste barn etter de handlingene hun har utført. Men hun har ikke de samme verktøyene som oss. Når hun møter motstand, blir hun urolig og impulsiv og vet ikke hvordan hun skal håndtere ting, sier Wikstrøm.

Forsvarer Svein Kristian Wikstrøm er sjokkert over at systemet ikke klarer å passe på Dina. Han er tydelig på at fengsel ikke er rett sted for henne. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Styrke fagmiljøet

Fylkesmannen har denne uken også hatt et møte med Helsetilsynet. Aspaker forteller at de trengte å rådføre seg med nasjonale myndigheter om hvordan de best kan bidra i denne saken.

– Vi fikk beskjed om å gripe fatt i ulike fagmiljø som skal kunne gi oss og ikke minst Nordreisa kommune råd om hvordan de skal kunne være en god vertskommune for Dina, sier fylkesmannen.

– Det viktigste budskapet fra helsetilsynet var at vi måtte se framover, og gjøre det vi kan for å bistå kommunen i å skaffe et forsvarlig tilbud.