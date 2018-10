– Norge gjør ikke nok for homofile i Russland

– Så lenge de forfølges, lover begrenser deres frihet, og ingen blir stilt til ansvar for overgrep og drap, så gjøres ikke nok, sier Ingvild Endestad, leder for Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Hun mener Norge bør stå fremst i kampen for å bedre forholdene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i vårt naboland Russland.

Hun deltok i helgen i Barents Pride i Kirkenes hvor LHBT-personer fra både Norge og Russland samlet seg.

SOLIDARITET: Nordmenn marsjerte for like rettigheter under Barents Pride. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Mange av de russiske deltakerene gikk med maske i paraden for å skjule sin identitet, fordi det er farlig for dem å vise seg som LHBT-person offentlig.

– Russland har et lovverk som direkte forbyr livene deres, sier Endestad.

Myndighetene må på banen

Endestad henviser blant annet til forfølgelsen av homofile i den russiske republikken Tsjetsjenia – hvor homofile skal ha blitt arrestert, torturert og drept.

Hun mener noe av det viktigste Norge kan gjøre er å bidra til en uavhengig utredning av disse hendelsene.

– De ansvarlige må stilles for retten, sier Endestad.

Hun mener det er viktig at man har en pridemarkering i Kirkenes som tar et tydelig standpunkt mot dette, men samtidig presiserer hun at myndighetene må på banen.

– Jeg synes ikke norske myndigheter gjør nok. De har gjort en del, men ikke nok, sier Fri-lederen.

GJØR IKKE NOK: Lederen i Fri, Ingvild Endestad, mener at det første Norge bør gjøre er å bidra til at noen på bli stilt til ansvar for det som skjedde i Tsjetsjenia. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Må benytte hver mulighet

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, gikk fremst i paraden lørdag. Han synes det som skjer med LHBT-personer i Russland er forferdelig, men innrømmer at han ikke har tatt dette opp i sine møter med naboene i øst.

Rafaelsen er forsiktig med å være for moralistisk overfor naboen.

– Jeg er sikker på at det blir registrert at jeg deltok. Jeg er usikker på om det vil skade dialogen, sier han.

Leder for Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, mener norske myndigheter burde utfordre Russland mer.

– Jeg håper myndigheten benytter enhver anledning til å diskutere temaet. Jeg blir veldig bekymret hvis det ikke blir tatt opp, sier hun.

FREMST I TOGET: Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen gikk fremst i prideparaden i Kirkenes. Det var et sterkt signal, mener Fri-leder Ingvild Endestad. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bryr seg ikke om hva Norge mener

Russlandsforsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt, tror det kan være vanskelig å gjøre noe med russernes holdninger.

– Myndighetene i Russland bryr seg ikke om hva Norge mener. Det er ikke noe nytt.

Rowe sier de konservative russiske elitene ønsker å fremstille Vest-Europa som et samfunn i forfall. Da blir blant annet den liberale holdningen til LHBT-personer lagt til grunn.

Øvergaard tror heller ikke det vil skje noen endring i nær tid.

– Men vi skal fortsette å vise vår solidaritet, avslutter hun.

ØNSKER SEG MER: Susanne Demou Øvergaard har inntrykk av at norske myndigheter må gjøre mer for å diskutere homofile, lesbiske og transpersoners rettigheter med Russland. Foto: Espen Breivik / NRK

Utenriksdepartementet har ikke svart på NRKs henvendelser i forbindelse med denne saken.