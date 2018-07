Er det bare ekkelt eller synes du at videoen over også er litt fascinerende?

I så fall er du ikke alene. Videoer av kviser som klemmes, hudormer som fiskes ut og cyster fulle av puss som settes hull på, er seermagneter på nett.

Her forsøker vi å finne ut hvorfor folk blir så oppslukt av slike videoer.

Hvorfor blir noen av oss så fascinert av noe som andre synes er fullstendig frastøtende? Du trenger javascript for å se video. Hvorfor blir noen av oss så fascinert av noe som andre synes er fullstendig frastøtende?

Populær popper

Sandra Lee har blitt verdenskjent for sine «poppevideoer» på Youtube Foto: Sandra Lee / YouTube

Amerikanske Sandra Lee, også kjent som «Dr. Pimple Popper», har skapt et eget univers, der klipp av gørr som presses og tyter ut i ulike varianter, har over fire millioner følgere.

– Dermatologi er et veldig visuelt og fantastisk fagfelt. Jeg begynte å legge ut videoer fordi jeg tenkte at andre folk også ville sette pris på dem, forteller dermatologen.

Lee har blitt verdenskjent for sine «poppevideoer» på Youtube, og har til og med fått sitt eget TV-show som er kun dedikert til popping.

– Jeg tror folk liker videoene fordi de er tilfredsstillende og avslappende, sier Lee.

Forsøkskaninene

Vi inviterte ti mennesker til vårt studio på Marienlyst for å finne ut om folk faktisk synes at slike videoer kan være tilfredsstillende.

Testpersonene våre vet at vi skal vise dem videoer, men de vet ikke hva de skal få se.

Se hvordan de reagerer når de skjønner hva de har sagt ja til. Du trenger javascript for å se video. Se hvordan de reagerer når de skjønner hva de har sagt ja til.

Etter visning er reaksjonene delt. Flere brekker seg litt underveis og reagerer med avsky, mens andre ler og blir oppslukt av bildene på skjermen.

– Jeg synes det er så ekkelt. Jeg gjør det heller aldri på meg selv. Søsteren min spør hele tiden om hun kan klemme mine, så jeg sparer dem til henne, ler Frida Jutila.

– Jeg skjønner ikke at folk sitter og ser på sånt, sier Line Farstad.

Sigurd Storm er uenig.

– Det er litt sånn som når man klemmer ut en kvise og den havner rett i speilet. Den følelsen er jo helt fantastisk, sier Storm.

Ane Mørk innrømmer at hun var litt hekta på slike videoer i en periode.

– Det er så sykt nasty, men litt fascinerende også. Når man først har begynt å se, så kommer det jo bare flere og flere videoer i Facebook-feeden. Så da sitter man der og ser videre da, sier hun og ler.

Dette er den mest sette «Dr. Pimple Popper»-videoen, med over 45 millioner visninger.

Forklaringen

I et undersøkelsesrom på Rikshospitalet sitter Jon Anders Halvorsen omgitt av utstyr som brukes til å undersøke hud.

Fenomentet er så populært at noen har laget et leketøy som skal simulere kviseklemming. Foto: Pop-it-pal

Han er førsteamanuensis på avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer på Universitetet i Oslo og overlege på hudavdelingen på Rikshospitalet.

– Hvorfor blir noen av oss så fascinert av noe som andre synes er fullstendig frastøtende?

– Vi mennesker har behov for å plukke på og klø oss i huden for å renske huden for parasitter, lus og lopper som kan være bærere av infeksjoner. Å ta ut disse og fjerne dem fra huden ligger i oss som en slags overlevelsesinstinkt for å holde oss friske, sier hudlegen.

– Når man ser at en hudorm eller en kvise blir klemt ut, så kan det frigjøres dopamin og belønningssenteret i hjernen blir stimulert. Og da oppleves det som en slags lettelse for både hodet og kroppen, sier han.

Hudlegen tror forklaringen kan ligge i evolusjonen og behovet for kontroll. Foto: NRK

Hudlegen tror også at det handler om å ha kontroll på situasjonen.

– Det å se noe ubehagelig på en skjerm er nesten som å se på en skrekkfilm. Vi får adrenalinkick av å smugtitte på noe som er ubehagelig, uten at det skjer noe med oss selv, sier han.

Halvorsen understreker at man ikke vet helt sikkert hvorfor noen liker å se puss som klemmes ut, men at dette er noen av teoriene.