Ingvild har ikke tid til å møte veggen

Ingvild Wetrhus Thorsvik er nesten alltid på farten.

Tiden er knapp for den 30 år gamle stortingsrepresentanten fra Venstre, som er i sitt første år som folkevalgt.

– Stortingsarbeid er litt hva du gjør det til selv. Og jeg har fire år på meg til å utrette noe. Da må jeg faktisk gønne litt på, sier hun.

Minutter tidligere løp hun i gangene for å rekke en votering i Stortingssalen. Nå sitter hun på kontoret med en vegansk burger foran seg.

– Går det bra at jeg spiser mens vi snakker?

Ingvild tar en stor bit uten å vente på svaret. Klokka er 15:00, og dette er dagens første anledning til å spise lunsj.

– Jeg har i det minste spist frokost i dag. Det er ikke alltid jeg rekker det heller.

Politiske helter og snasne slagord på veggen holder motivasjonen oppe gjennom de mange timene Ingvild tilbringer på kontoret.

Men hvor bærekraftig er det egentlig å løpe så fort?

Tre av fire unge i Norge sier de har opplevd å bli utbrent eller vært nær å møte veggen i arbeidslivet, viser en ny YPAI-rapport fra rekrutterings- og bemanningsselskapet Academic Work.

Travle dager

Ingvild er ingen nybegynner i arbeidslivet. Hun er vant til et hektisk liv.

Allerede som 23-åring ble hun valgt inn som varaordfører i hjembyen Mandal. Et verv hun hadde samtidig som hun fullførte jusstudiene i Oslo.

Etter tre år på et advokatkontor på Sørlandet, reiste hun tilbake til hovedstaden i fjor høst. Denne gangen som stortingsrepresentant for Venstre, med et TV-team fra NRK på slep.

I dokumentarserien «Folkevalgt - makt for nybegynnere» får vi et innblikk i hvordan Ingvild og fire andre unge folkevalgte klarer seg gjennom sitt første år på Stortinget.

De fleste dagene hennes går til å lese og skrive lovforslag, debattere og votere i stortingssalen. Eller å prøve å få oppmerksomhet for hjertesakene sine i media.

Andre dager er hun ute på besøk til bedrifter eller organisasjoner som ønsker en stortingsrepresentants oppmerksomhet.

– Da tenker jeg på all jobben som venter på meg på kontoret, sier hun.

For Ingvild er det alltid et møte hun burde ha vært på, en e-post som bør følges opp eller et forslag som burde blitt fremmet om noe som trengs å forandres i samfunnet.

– Det er mye trøkk hele tiden. Jeg kommer aldri i mål, for det er alltid noe som bør gjøres, sier hun.

Hun drar sjelden hjem fra kontoret før klokka bikker 19.30. Men det er helt av egen fri vilje.

– Det er kun min indre drivkraft som gjør at jeg setter disse kravene til meg selv altså. Det er ingen som presser meg til det eller forventer det av meg. Jeg føler at jobben gir mening og at det vi holder på med er viktig, sier hun.

I Venstres stortingsgruppe er de opptatt av at folk skal kunne ha en sunn balanse mellom jobb og fritid. Men som stortingsrepresentant er hun unntatt arbeidsmiljøloven. Hun velger selv hvor mye hun ønsker å jobbe.

– Her og nå har jeg faktisk mulighet til å gjøre noe som kan føre til en positiv endring i livene til folk, sier hun.

Hennes hjertesaker er innenfor feltene dyrevelferd, rusomsorg, rettssikkerhet og psykisk helse.

– Dette er områder som jeg brenner ordentlig for. Jeg vil være med å endre landet vårt til det bedre, sier hun.

Strevde med å huske ord

De lange arbeidsdagene kjennes til tider på kroppen. Et par ganger har hun opplevd at kroppen vibrerer når hun prøver å slappe av på kvelden.

– Det er som om kroppen bare venter på den neste oppgaven, sier hun.

En gang sov hun med hvitløkfedd i neseborene, i et desperat forsøk på å bli kvitt en forkjølelse før en viktig TV-debatt. Sann historie.

– Det var helt jævlig.

Usikkert om det er hvitløken i nesa som skal få æren, men Ingvild kom seg helskinnet gjennom debatten.

Ingvild Wetrhus Thorsvik bruker mye tid på jobben og lange arbeidsdagene kjennes på kroppen til tider.

Hvitløkfedd hjelper ikke mot alt. Sånn cirka ett år inn i jobben, begynte Ingvild å glemme ord. Hun kunne ikke huske hva som hadde skjedd i løpet av uka.

Det var da en god kompis tok henne til siden og sa at han var bekymret.

– Han var redd for at jeg holdt på å bli utbrent.

Ingvild ler når hun husker på hva hennes første tanke var.

– Jeg tenkte; «shit», det er jeg ikke interessert i. Jeg var kjemperedd for å møte veggen, for det hadde jeg faktisk ikke tid til.

Av frykt for å bli satt ut av spill, prøvde hun å endre på ting. Hun avslo invitasjoner til å besøke bedrifter og organisasjoner i en periode.

– Men jeg jobbet like mye som før egentlig, bare med andre arbeidsoppgaver.

Snart gikk dagene videre, og Ingvild falt fort tilbake i gamle vaner. Det måtte et sammenstøt med en bærebjelke på feil plass til rett tid til for å bremse henne ned.

Tegn på utbrenthet

Føler du deg ofte stressa og har en følelse av å miste oversikt over alt som skal gjøres, samtidig som du har mindre ork til å gjøre noe som helst? Da bør du lese neste avsnitt nøye.

– Alt dette er klassiske symptomer på utbrenthet, sier Usman Chaudhry.

Chaudhry er psykolog ved Rask Psykisk Helsehjelp på Stovner. Han har personlig erfaring med å føle seg utbrent.

– Jeg merker selv at kroppen min har begynt å gi signaler om at nå må jeg roe meg ned, sier psykologen.

Ting har gått i ett siden han ble ferdigutdannet psykolog i 2019. Han beskriver en tåkete tilstand som fører til et indre stressnivå på lav varme som ligger og trekker energi hele tiden.

– Jeg får stadig tanker som gjør meg usikker.

«Er det noe jeg har oversett eller glemt å gjøre, eller rekker jeg å gjøre alt?»

– For meg er det et tegn på at det er på tide å ta et mentalt skritt tilbake, sier Chaudhry.

Psykolog Usman Chaudhry tror at det er lett for unge mennesker med høye ambisjoner å gå i utbrent-fella. Spesielt om du har fått en jobb som du virkelig bryr deg om. Foto: Privat

Ung utbrenthet

Alle vet hvordan det er å være ny. Du vil imponere og vise at dette får du til. Da er det vanskelig å sette grenser. Ordet nei sitter langt inne.

– Kanskje påtar du deg for mange oppgaver for å bevise for arbeidsgiver at du er en de bør satse på videre, sier Chaudhry.

Hvis du blir sittende etter jobb for å få gjort alt du har sagt at du skal fullføre, så vil grensene mellom jobb og fritid viskes vekk.

Det kan føre til at du får mindre tid til sosiale aktiviteter eller avslapning. Og hvis kroppen ikke får hvile, vil den bli svekket fysisk og psykisk.

– Da må du jobbe enda hardere for å fortsette som før. Dette fører til en negativ sirkel som til slutt blir selvforsterkende, sier han.

Hvile på resept

For ni uker siden gikk Ingvild bokstavelig talt i en trebjelke. Det kan ha reddet henne fra å løpe rett i den metaforiske veggen.

– Vi var på jobbreise og hadde sjekket inn på hotell. Jeg lette etter noe i kofferten og reiste meg fort opp uten å se meg for. Så jeg slo hodet mitt i en idiotisk bjelke som hang lavt under taket.

Hun ristet det først av seg. Hun jobbet videre i tre dager, før hun endelig dro til legen.

Beskjeden fra legen var klar. Hun hadde fått hjernerystelse og ble sykemeldt i fem dager.

Hun fikk ikke lov til å se på skjermer, lese eller gjøre noe jobbrelatert av legen. Hun brukte tiden på å høre på lydbøker og gå turer i skogen. Og Ingvild slappet endelig av.

– Det ble jo hell i uhell for min del, fordi det ble en slags tvungen pause fra jobben, sier hun.

Etter en uke med hvile på resept, var Ingvild klar for å komme tilbake til jobben.

Som folkevalgt føler Ingvild på en indre plikt for at hun skal få mest mulig ut av de fire årene på Stortinget.

Gode råd for å unngå utbrenthet

Det er vanskelig å bryte ut av et kjent mønster. Heldigvis finnes det psykologer som Usman Chaudhry som har en liste med gode råd.

Erkjenn at nå er det på tide å ta et mentalt skritt tilbake. Jobben er ikke viktigere enn din psykiske og fysiske helse.

Lag en plan for hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres og hva som kan utsettes.

Skriv gjerne en «to do»-liste på alle små og store oppgaver. Kryss av for hver oppgave du gjennomfører. Men vær realistisk, og ikke sett for hårete mål.

Høres en oppgave vanskelig ut? Be om hjelp.

Føles det som at du har fått for mange oppgaver? Be om «inntaksstopp». Øv deg på å si nei til nye oppgaver frem til du kan ta på deg mer jobb.

Ha et tydelig skille mellom jobb og hjem. Unngå å sjekke jobbmailen eller å ta med deg jobben hjem.

Dra hjem tidsnok til at du kan spise en god middag.

Fysisk aktivitet er viktig. En treningsøkt eller en gåtur etter jobb kan gjøre underverker for kropp og sjel.

Sov, men prøv å opprettholde soverutinene dine. Altså ikke sov for lite eller for mye.

Hold av tid i løpet av dagen til å gjøre ting du liker å gjøre, om det er å henge med venner, spille WoW eller lese en god roman.

Kunsten å holde seg flytende

For Ingvild er det tre ting som gjelder: Kvalitetstid med venner og familie, en god treningsøkt og en grønnsakbasert diett. I den rekkefølgen.

– Jeg er veldig opptatt av å bevare alle relasjonene mine. Det er prioritet nummer én, sier hun.

Hun er lykkeligst når hun er hjemme i Mandal. På sopptur med hundene i skogen, rundt middagsbordet med familien, eller på TV-kveld for å se «Keeping up with the Kardashians» med venner.

– Å være med familie og venner gir meg energi. Derfor prøver jeg å prioritere dem, selv om jeg er dødssliten.

Alle helgene der det ikke er satt opp jobbreiser eller -møter, reiser hun hjem til familien i Mandal. Nå har hun ikke vært hjemme på snart to måneder.

– Jeg tror ikke det er sunt for et menneske å jobbe så mye som jeg gjør. Men det har jeg ikke tenkt å forholde meg til så lenge det jeg driver med er så gøy og viktig som dette, sier hun.

Hun blir stille og kjenner litt etter hvordan det egentlig står til.

Ingvild ler, men så blir hun alvorlig.

– Jeg tror faktisk ikke at jeg vet hvor mine grenser går, for jeg pusher de til stadighet. Jeg er fullstendig klar over at jeg ikke kan holde på sånn i fire år, altså.

– Jeg har et heftig energinivå generelt og masse arbeidskapasitet. Så jeg føler at det går bra, altså. Jeg er ikke nevneverdig sliten akkurat nå.

– Hva tror du hadde skjedd hvis du ikke hadde fått hjernerystelse?

Ingvild blir avbrutt av mobilen som vibrerer før hun rekker å svare på spørsmålet.

– Shit, jeg må ta denne, sier hun og tar opp mobilen.

«Hei, du. Jeg skal bare avslutte noe her på ett minutt, så ses vi.»

Hun sender et unnskyldende blikk mot døren. Spørsmålet forblir ubesvart. Klokka har bikket 16:00 og Ingvild har fortsatt mye hun skal få gjort før arbeidsdagen er omme.