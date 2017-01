Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Gatekampen De er unge, de selger dop og har våpen ment for å knuse ansiktet til folk de ikke liker. Hvor trygt er det egentlig i landets hovedstad?

Grønland T-banestasjon, en helt vanlig ettermiddag:

Noen skal hjem fra jobb, andre har nyinnkjøpte klær i store handleposer. Midt i ettermiddagsrushet er unge gutter fra to miljøer i Oslo klare til å barke sammen. De har kniver og er absolutt ikke redde for å bruke dem. Det er alvor nå.

I flere måneder har det nemlig vært flere kamper mellom ungdomsmiljøer i byen, og bråket pågår ennå. NRK har vært ute for å dokumentere den harde hverdagen midt i hovedstaden.

Det er en blodig kamp som naboene i området er vitne til, og politiet vet at mange føler seg utrygge.

– Derfor prøver vi å slå så hardt ned på disse ungdommene som vi kan, sier politibetjent Jan Erik Bresil i Gatepatruljen, politiets forebyggende enhet i området.

Politibetjent Jan Erik Bresil i Gatepatruljen. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Bråket startet for alvor i 2014: Da tok politiet et større narkotikanettverk på Tøyen, hvor noen av disse ungdommene var involverte – men da som løpegutter for større sjefer.

Nå slåss de seg imellom. Bruk av kniv, som denne ettermiddagen på T-banestasjonen, er langt fra uvanlig. Det har til og med vært meldinger om episoder med skytevåpen.

Ifølge politiet er det ingen tvil om hva de unge guttene slåss om: De hevner seg på hverandre for tidligere hendelser – og de slåss om narkotikamarkedet i denne delen av byen.

Solgte hasj på barneskolen

De startet urovekkende tidlig. Allerede på barneskolen kjøpte og solgte flere av dem hasj. Fem-seks år senere står de utenfor samfunnet, og lever et ganske annet liv enn de fleste på samme alder.

– Disse guttene faller ut av skolen, og mange av dem har foreldre som ikke jobber. De har få faste rammer, sier sosialarbeider Carl Thomas Skalleberg.

Han jobber på Riverside Ungdomshus, som ligger under Vaterlandsbrua, midt på Grønland. Der møter han hundrevis av ungdommer fra området. De aller fleste av dem vil bare ha litt hjelp til å komme seg videre i livet. Noen få, derimot, har havnet skikkelig på skråplanet.

– De er i fri flyt. De har veldig liten respekt for autoriteter, skolen, politiet og andre voksne, sier Skalleberg.

Sosialarbeider Carl Thomas Skalleberg ved Riverside ungdomshus Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Hardt mot hardt

Politiposten, Oslo Sentralstasjon, en onsdag ettermiddag i mai:

Nå er det nok. Politibetjent Bresil og hans kolleger skal vise muskler. Aldri før har det vært så mange av lovens håndhevere på jobb som nå.

De neste timene skal store deler av Oslo-politiet forsøke å støvsuge Grønland for kriminelle.

Gir ikke opp

Storinnrykket av politifolk får tilsynelatende roen til å senke seg over bydelen, men harmonien varer ikke lenge. Noen uker senere ryker guttene på hverandre igjen, og en person blir knivstukket. Nok en gang skjer dramatikken midt på lyse dagen.

Politiet har ikke tenkt til å gi opp, og de neste månedene skal de fortsette i samme stil.

Men det spørs om det hjelper. En av guttene som NRK har snakket med, er ikke imponert over politiets metoder. Han sier at politiet forfølger dem og provoserer dem. At vennene hans til slutt ender opp i fengsel – og da er det ikke lett å komme på rett kjøl igjen.

Sosialarbeider Skalleberg ved Riverside Ungdomshus forklarer nærmere:

– Har du gått over streken og er utenfor, koster det deg mindre for hver gang, og det blir enda vanskeligere å komme tilbake. Jo mer du blir stoppet og tatt, jo mindre har du å tape, sier Skalleberg.

Han har ikke gitt opp. Han tror de fleste innerst inne ønsker å leve et mer rolig liv, med jobb og skole.

– Og vi ser jo at noen av dem får det til, så det er håp.

Ungdomsmiljøene holder til sentralt i Oslo. Foto: Morten Christopher Solhem/NRK / Ill.