Visjon Norge skal ut, Hanvold casher inn

– Alt skal rives, det ser ikke bra ut. Området skriker etter boliger, sier Marcus Engebretsen. Han er utviklingsansvarlig for det svenske boligselskapet Bovierans satsing i Norge.

Det svenske boligselskapets Bovieran vil bygge boliger på Visjon Norge-tomta. Bovieran er igjen eid av det børsnoterte eiendomsselskapet AB Balder. Foto: Bovieran

Med Honda på hjertet

Det handler om lokalene der TV Visjon Norge har holdt til de siste 13 årene. Bovieran kjøpte selskapet Øvre Eikervei 126 as 5. juni i år.

Den viktigste verdien i eiendomsselskapet er det såkalte Honda-bygget på Pukerud i Drammen. Et bygg TV-pastoren Jan Hanvold & co. kjøpte for 37 millioner i 2007. Om to år må tv-kanalen være ute.

– Vi bygger 120 leiligheter og 18 rekkehus, forteller Engebretsen.

Fire parter nyter godt av salget. Hanvold selv og kona Inger eier nesten 20 prosent av aksjene. Visjon Norge, hvor Hanvold er styreleder, eier resten.

Oppdrettsmillionæren Idar Tangen fra Fedje skal også ha sin del av kaka. Han eier en del av en naboeiendom som også inngår i salget.

Honda-bygget på Pukerud i Drammen ble kjøpt av Hanvold for 37 millioner i 2007. Nå selges det for rundt 80 millioner. Foto: NRK

God butikk

Eierne får rundt 80 millioner kroner for eiendommen ved Drammenselva, får NRK Brennpunkt opplyst.

– Du er ikke så langt unna, men jeg kan ikke kommentere noe eksakt, sier Marcus Engebretsen i Bovieran.

Det betyr i så fall at Jan og Inger Hanvold har gjort en svært god forretning. Korrigert for gjeld, blir det rundt 50 millioner igjen til selgerne. Det vil si i underkant av ti millioner til ekteparet.

Som vanlig

Avkastningen er ikke dårlig. Hanvold og kona satset 1,6 millioner på selskapet i 2007.

– Jeg har som vanlig ingen kommentar, svarer Jan Hanvold når NRK spør ham om hans og konas personlige utbytte ved salget.

Hanvold har i alle år tatt ut lønn fra Øvre Eiker vei 126 as som styreleder. I tillegg har han vært lønnet av TV Visjon Norge. I fjor tok han ut 1,6 millioner kroner fra de to selskapene.

Hovedinntekten til eiendomsselskapet har vært leie fra TV Visjon Norge, som igjen baserer driften sin på gaver fra TV-seerne. TV-kanalen har hvert år betalt 2,7 millioner i husleie.

Visjon Norge baserer seg på gaveinntekter. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Kjøpte hus

Men lokalene til TV-stasjonen er ikke de eneste som er blitt solgt fra eiendomsselskapet. I januar i år ble det tinglyst et skjøte som viser at Hanvold personlig har kjøpt en enebolig i Hokksund som også var eid av Øvre Eikervei 126 as.

Dette er et hus som ble kjøpt av eiendomsselskapet i 2014 for 2,4 millioner. Fire år senere ble det solgt til Hanvold for nøyaktig den samme prisen.

«Etter styrets mening er vederlaget markedsmessig», heter det i en redegjørelse skrevet av styreleder Jan Hanvold til generalforsamlingen i selskapet. Det vises til at det er gjort takst av eiendommen.

Generalforsamlingen består for øvrig av Jan Hanvold, som kontrollerer aksjene i selskapet på vegne av seg selv, kona og TV Visjon Norge, hvor han også er styreleder.