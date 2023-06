Varsler rekordgebyr til norsk oppdrettsgigant

Gebyret som er varslet, er etter det NRK erfarer på nesten 1,7 millioner kroner. Det er maks av hva Mattilsynet kan ilegge.

Bakgrunnen er et uanmeldt tilsyn som Mattilsynet gjorde sammen med Kystvakten i midten av april på Trøndelagskysten. Etaten dukket opp på ti ulike anlegg som tilhører forskjellige selskaper. Så langt er det bare SalMars virksomhet på Hjortøya utenfor Rørvik som har fått varsel om gebyr.

Store problemer

Mattilsynets avdelingssjef i Namdal, John B. Falch, sier at tilsynet i april avdekket mye syk og dårlig fisk.

– På flere av anleggene var det store problemer. Det var mye fisk med store sårskader, såkalte vintersår, forteller avdelingslederen.

Mattilsynets avdelingssjef i Namsos, John B. Falch, ledet det uanmeldte tilsynet. Foto: Kjartan Trana / NRK

Dehydrert fisk

Vintersår oppstår ofte etter at oppdrettslaksen blir utsatt for avlusing. Det vil si at den enten spyles, børstes eller sendes gjennom varmt vann for å bli kvitt lusa. Resultatet kan være store skader i huden på fisken.

– Det å leve med så store sår i sjøvann, medfører store smerter. Det påfører fisken betydelig stress. Fisken lekker kroppsvæske ut av sårene og blir dehydrert. Sårene er inngangsport for nye sykdommer. Det er godt dokumentert at fisken opplever smerte. Dette er veldig dårlig dyrevelferd, sier Falch til NRK.

Et vintersår dekker store deler av denne fisken, som ble funnet under Mattilsynets tilsyn. Foto: Mattilsynet

Ulovlig å ikke slakte

SalMar bekrefter at selskapet har mottatt varselet fra Mattilsynet om forholdene på Hjortøya. Men de ønsker ikke å stille til intervju.

– God fiskevelferd er grunnlaget for SalMars virksomhet. Vi jobber systematisk for å skape et miljø hvor laksen trives og holder seg frisk, skriver konserndirektør Roger Bekken i en e-post. Han lover at Mattilsynet skal få et grundig svar.

– All denne fisken burde vært tatt opp tidligere og avlivet. Syk fisk skal slaktes og destrueres. Det skal oppdretteren ha gode rutiner for, sier John B. Falch.

– Å ikke avlive åpenbart syk og svekket fisk er ulovlig.

Fisken er dårlig ivaretatt

Samtidig som Salmar er under Mattilsynets lupe, er Riksrevisjonen på banen med en ny rapport om havbruksnæringen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener det er kritikkverdig at norske myndigheter ikke har klart å følge opp utfordringene med dyrevelferd i oppdrettsbransjen.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

«Sykdom og dårlig velferd bidrar til økt dødelighet og til lavere kvalitet på fisken, og dermed til økonomiske tap», heter det i rapporten.

Undersøkelsen fra Riksrevisjonen viser at helsen og velferden til fisk i havbruksnæringen ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

– Næringen har et hovedansvar for å legge til rette så man unngår sykdom og har god velferd, sier Schjøtt-Pedersen til NRK.

Utsatte slakting

Tilsynskvitteringen fra det uanmeldte besøket i april, viser at SalMar hadde planlagt slakting på Hjortøya.

«Merd 4 var planlagt utslaktet, men dette ble avlyst.»

John B. Falch i Mattilsynet ønsker ikke å svare når han blir spurt om oppdretterne gambler på å ikke slakte ned merder med syk fisk. Ved ikke å slakte, kan man oppnå høyere vekt på fisken og dermed større fortjeneste.

– Om det er økonomiske insentiver her, kan oppdretteren svare best på. Det er vanskelig å uttale seg om fortjeneste mot fiskehelse, sier avdelingssjefen.

Ubetydelig

– En sånn bot er vel ikke all verden for lakseselskapene?

– Det vi kan hente inn gjennom gebyrsatsen utgjør ikke en betydelig sum sammenlignet med inntjeninga i oppdrettsnæringa for øvrig.

– Burde gebyrene vært høyere?

– Det er et politisk spørsmål jeg skal la være å uttale meg om, sier John B. Falch.