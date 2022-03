«Du har kanskje ikke vært her så lenge», sa en eldre dame til Rauand Ismail i Miljøpartiet De Grønne, og avviste samtidig hans forslag.

– Denne personen hadde ikke sittet i organet noe lenger enn meg, hun var bare eldre enn meg. Det er en hersketeknikk fordi det handler om å redusere meg til alderen min.

Det likte MDG-eren dårlig.

Hersketeknikker brukes ikke bare i politikken. Vi finner dem overalt. Alt fra kollegaer som henvender seg til alle utenom deg, eller vennen som bestandig vrir på det du sier.

Hva er hersketeknikker? Hersketeknikker er uttrykksmåter og atferd som noen bruker for å få andre til å føle seg underlegen og dum. Teknikkene benyttes for å få makt eller gjennomslag for egne interesser.



Dersom vi kjenner til metodene, kan det være enklere å vite hva vi skal gjøre hvis vi blir utsatt for dem.



De fem hersketeknikkene: Psykolog Ingjald Nissen utarbeidet «De fem hersketeknikkene». Disse ble videreutviklet og gjort kjent av professor og tidligere politiker Berit Ås på 70-tallet. Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse uansett hva du gjør og påføring av skyld og skam. Kilde: Store Norske Leksikon og NDLA. Uavhengig av kjønn: Hersketeknikker har ofte blitt knyttet til nedlatende holdninger mot kvinner, men det er likevel et begrep som omfatter alle – uavhengig av kjønn.



– Hersketeknikker er noe man sier eller gjør som undergraver den andre eller skaffer seg selv et overtak uten at det er så synlig, sier Sigrid Sollund.

Hun leder debattprogrammet Dagsnytt 18 på NRK, og har sett mange framgangsmåter for å få gjennom et budskap.

Sigrid Sollund har skrevet boken «Hersketeknikker – nyttige og nådeløse». Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad

Unge ekstra utsatt

Sollund forteller at de yngste gjerne utsettes for metoder som baserer seg på antagelser om at man har mindre erfaring enn resten av gruppen.

– Det trenger ikke bare være retoriske grep, det kan være kroppsspråk og mimikk også. Kanskje har de en dårlig sak, vil hevde seg, eller vinne over noen på et vis.

Hvordan kan man håndtere hersketeknikker på en god måte? Her er rådene til noen av de unge politikerne fra NRKs nye serie «Folkevalgt»:

Svar humoristisk

Rauand Ismail (MDG) sier at en humoristisk tone kan bidra til å sette «herskerne» på plass. Foto: NRK

– Jeg synes man kan si ting som «Er det meg du prøvde å prate til nå, for du så et annet sted?» eller «Hva skjer, hvorfor himler du med øynene? Går det bra med deg?».

Rauand Ismail (MDG) oppfordrer alle til å møte hersketeknikker med smil og humor. Han forteller at de som utsetter andre for hersketeknikker, kommer til å fortsette hvis ingen svarer dem.

– Å svare med en sånn tone er både gøy og kan parkere hersketeknikk på en elegant og morsom måte.

Legg en plan

Maren Grøthe ble folkevalgt i en alder av 20 år. Foto: NRK

– Vær godt forberedt på saken du fremmer, det kommer alltid til å vinne gjennom, sier Maren Grøthe i Senterpartiet.

20-åringen er den yngste folkevalgte på Stortinget noen gang, og har kjent på følelsen av å være yngst i rommet. Hun oppfordrer andre unge til å stole på egen kunnskap og være forberedt på det som kan komme.

– Jeg tror den beste løsningen i møte med hersketeknikker er å bevise at jo, vi kan masse og vi har erfaringer vi kan bidra med.

Konfronter den det gjelder

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) opplevde at et møte ble holdt uten henne. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Hold deg rolig og ta det opp med vedkommende. Enten i situasjonen eller på tomannshånd etterpå, mener Ingvild Wetrhus Thorsviks i Venstre.

Det er særlig én hendelse Thorsvik ikke kommer til å glemme. Hun beskriver det som den verste hersketeknikken hun har blitt utsatt for.

– Jeg var uenig med resten av gjengen i et samarbeid. Det endte med at de andre hadde et møte uten meg for å diskutere hvordan de kunne håndtere mine meninger, og meg som person, i saken.

Tilbakeholdelse av informasjon regnes som en av «De fem hersketeknikkene». Thorsvik forteller at det kan være effektivt å konfrontere den som utfører hersketeknikken.

– Jeg tok det opp med de det gjaldt i ettertid, og forklarte at jeg var klar over at de hadde holdt møtet. De visste at det i utgangspunktet var galt, så det var en tilstrekkelig måte å sette de på plass på.

Ikke bli sint

Erlend Svardal Bøe (H) sier at det er klokt å holde hodet kaldt når man blir utsatt for hersketeknikker. Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Ikke hiss deg opp, for det er gjerne målet til den som utfører hersketeknikken, er Erlend Svardal Bøe (H) sitt råd.

Høyremannen forteller at han har opplevd at noen måper, ser vekk eller ser oppgitt ut når han tar ordet. Da gjør han det han kan for å ikke bli provosert.

– Ha et vennlig smil og fortsett å argumenter for det du tror på. Ikke la folk som utsetter deg for hersketeknikker endre meningene dine.

Fi nn noen som kan støtte deg

Agnes Nærland Viljugrein (Ap) forteller at det er viktig å stå sammen i situasjoner hvor noen bevisst prøver å gjøre deg usikker. Foto: Gjermund Tornholm / NRK

– Det er lurt å alliere seg med noen andre, sørg for at du har folk som heier på deg og samarbeider med deg. Det er viktig å ikke stå alene i slike situasjoner, sier Agnes Nærland Viljugrein i Arbeiderpartiet.

– En gang jeg jobbet for en mer human asylpolitikk i partiet ble masse voksne folk invitert inn i et styremøte for å «sette meg på plass» i saken.

Viljugrein forteller at hun er opptatt av å ta plassen sin, og ikke gjøre seg liten i møte med slike hendelser.

– Først gjorde det meg veldig stresset, men så innså jeg at jeg kan masse om temaet. Så jeg fant roen igjen, fortsatte å argumentere, og så gikk det fint likevel.

– Jeg lærte masse av det og har tatt det med videre, ingen skal få endre meningene mine på den måten.

