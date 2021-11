Nygaard-sakens viktigste vitne: - Håper saken nå blir løst

Tonje Westgaard var 17 år i 1993, og jobbet som praktikant for en familie som bodde i den ene halvdelen av Nygaards bolig i Dagaliveien på vestkanten i Oslo.

I halvni-tida på morgenen hørte hun tre skudd, det klirret i glass og bilder på veggen, forteller hun. Fra vinduet i andre etasje så hun en mann komme springende ned skråningen, hoppet over et gjerde, og inn på grusveien rett ved vinduet der hun stod.

Mannen stoppet opp utenfor inngangen der Westgaard bodde. Han så seg rundt, og i noen sekunder hadde hun blikkontakt med han fra dette vinduet over inngangen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Tonje Westgaard har tidligere fortalt NRK hvordan han stoppet, og så seg til venstre og høyre.

– I noen få sekunder så han rett opp på meg, før han gikk ut på veien, sier hun. .

Det var Tonje Westgaards vitneobservasjon som gjorde at politiet kunne gå ut med en såkalt fantomtegning av det politiet trodde var gjerningsmannen. Det var denne tegningen, sammen med andre opplysninger som i 2018 var noe av grunnlaget for siktelsen mot Khaled Moussawi.

Mannen Tonje Westgaard så i 1993 kom springende ned skråningen fra naboeiendommen. Hun sa mannen så utenlandsk ut. Du trenger javascript for å se video. Mannen Tonje Westgaard så i 1993 kom springende ned skråningen fra naboeiendommen. Hun sa mannen så utenlandsk ut.

–Jeg er usikker

NRK har vært i Libanon, og intervjuet og tatt bilder av Khaled Moussawi, som hadde opphold i Norge da skuddene falt i Dagaliveien. Og som NRK kan avsløre, nå er siktet.

Westgaard har ikke sett bildene, før vi inviterer henne inn i NRKs redigeringsrom. På TV-skjermen foran henne har vi lagt klart et bilde av den siktede, Khaled Moussawi, tatt for to uker siden. Hun står rolig og ser på bildet i noen sekunder.

– Det første du tenkte når du kom inn her nå, hva var det?

– Jeg tenkte vel mest på øynene hans, for det er de jeg husker såpass godt.

– Hva tenker du om de øynene du ser nå da?

– Jeg vet ikke helt. De er jo like synes jeg, sier hun.

Etter å ha tenkt seg om, og studert bildene NRK viser henne, sier hun at det er veldig lenge siden, og at hun er usikker.

Khaled Moussawi, i Beirut. Han benekter at han har noe med skuddene i Dagaliveien å gjøre. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Tonje Westgaard gjorde noe dumt den dagen for 28 år siden, som hun angrer på i dag. Hun ble skremt, veldig skremt. .

Som praktikant hadde hun levert barn i barnehagen. Da hun kom tilbake så hun mange politifolk utenfor huset. Hun fikk vite hva som hadde skjedd. Hun forstod at hun trolig hadde sett gjerningsmannen. Politiet gjorde et et kort avhør på åstedet. Men hun sa at hun verken hadde sett eller hørt noe.

Tonje Westgaard var praktikant i den delen av tomannsbustaden i Dagaliveien 22 med den blå døra. Mannen hun så i 1993 stoppet opp utenfor inngangsdøra. William Nygaard blei skutt om lag der bilen står lengst borte på bildet. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Sa ingenting

Hun var bare 17 år, og ble veldig skremt. Hun sa opp jobben på dagen, pakket bagen og dro hjem til sine foreldre på Toten.

Men fem uker senere maktet hun ikke å holde på hemmeligheten lenger. Hun ringte til politiet og foralte hva hun hadde sett. På telefon til etterforskningsleder Leif A. Lier sa hun at hun husket ansiktet hans i detalj. .

Lier ba henne komme så raskt som mulig, han så for seg et gjennombrudd. Hun husker møtet på politihuset. Beskrivelsen hun ga samsvarte med andre vitneobservasjoner. . Men ingen hadde sett han så nært og tydelig som henne.

Politiet laget denne fantomtegningen av mannen Tonje Westgaard så rett etter at hun hørte tre smell i Dagaliveien i 1993. Denne tegningen er, etter det NRK forstår, en del av siktelsen mot Khaled Moussawi. Foto: Politiet / Scanpix

Politiets faste tegner, Harald Nygård, ble kontaktet for å lage en fantomtegning, som politiet ønsket å offentliggjøre hvis den ble bra nok. Nygård, som i 1993 var rettstegner i VG, var Trondheim som tegner i Bjugn-saken. Lier og Tonje Westgaard dro til Trondheim. På et hotellrom forklarte hun i detalj hvordan hun mente mannen så ut.

Til slutt hadde de en tegning som Westgaard syntes var skremmende lik den mannen hun så i Dagaliveien. Tegningen ble publisert, norske og internasjonale medier trykte den.

Og det var denne tegningen som 25 år etter, i 2018, var en del av grunnlaget for å sikte nå 56 år Khaled Moussawi, som NRK har oppsøkt i Beirut.

– Jeg synes det er litt ekkelt

Tonje Westgaard sier det er litt ekkelt å tenke på at det kan være samme mann, og hun håper siktelsen kan bidra til en opplklaring av saken.

NRK har på ny vært i kontakt med den siktede Khaled Moussawi, og fortalt at et vitne fra dengang mener at øynene hans kan ligne på den mannen hun så i Dagaliveien.

Moussawi sier at han ikke har noe med denne saken å gjøre, og at det hele er ukjent for han.

– Har ingen bevisverdi

Hvilken verdi har dette 28 år etter? At Tonje Westgaard får se et bilde som NRK har tatt, av det som kan være samme mann som hun så i noen sekunder i 1993?

NRK har spurt politiets avhørsekspert ved Politihøgskolen Asbjørn Rachlew.

– Hvis jeg hadde blitt innkalt som sakkyndig av domstolene og fått det spørsmålet om bevisverdi, så ville jeg forklart til dommerne at det utsagnet har null bevisverdi. Det har gått for lang tid

– Hva er de som gjør at utsagnet hennes i dag ikke har noe verdi?

– For det første så er det tiden det har gått. For det andre så vet vi gjennom en rekke studier at det er en ekstremt vanskelig øvelse å gjenkjenne mennesker så lang tid etterpå. I en kjent studie ble forsøkspersoner testet 11 måneder etter, der klarte en av 10 å gjenkjenne riktig person, sier Asbjørn Rachlew til NRK.

– En direkte visning av et bilde 28 år etterpå har ingen bevisverdi i dag, minnet vårt er ikke et videokamera, sier Rachlew.

Attentatet mot William Nygaard Ekspandér faktaboks Forlagssjef William Nygaard ble skutt på gårdsplassen utenfor sitt eget hjem i Oslo 11. oktober 1993.

Han ble truffet av tre grovkalibrede prosjektiler, men overlevde.

Attentatet ble raskt koblet til at Nygaard var ansvarlig for å utgi boka «Sataniske vers» av Salman Rushdie.

Politiet satte inn store ressurser i etterforskningen.

En norsk-pakistansk mann har vært arrestert i saken, men ble senere løslatt. Han er ikke blant de nåværende siktede.

Saken ble henlagt i 2007, men gjenopptatt i 2009 etter kritikk mot politiets etterforskning.

I 2018 - kort tid før saken ble foreldet - har Kripos siktet to personer for attentatet.

Til nå har det ikke vært kjent hvem disse personene er, men i november 2021 avslørte NRK at den ene er libaneseren Khaled Moussawi.