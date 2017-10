Nye retningslinjer for meglere i «off market»-salg

Etter Brennpunkt-programmet «Boligbobla» ser Norges Eiendomsmeglerforbund seg nødt til å gå bredt ut til hele meglerbransjen med et varsko.

Carl. O Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund vil lage nye retningslinjer for «off market»-salg. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Vi vil lage retningslinjer knyttet til «off market»-salg. Og allerede denne uka sender vi ut informasjon til meglere i hele Norge som minner dem om god meglerskikk, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Avsløringene

Dokumentaren avslører hvordan meglere har gått over til å bli eiendomsutviklere som kupper eiendommer uten annonsering og budrunde, såkalt «off market»-salg, pusser raskt opp og selger eiendommen i markedet med milliongevinst.

Programmet avslører også hvordan meglere sikrer seg provisjon flere ganger på disse eiendommene ved å samarbeide med eiendomsutviklere.

– Det er uakseptabelt og et av de største tillitsbrudd dersom megler har egeninteresser som går foran forbrukernes interesser. Megleren skal være en uavhengig mellompart mellom selger og kjøper, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I følge Geving skjer de langt fleste boligsalg i det åpne markedet og «off market»-salg utgjør en liten andel av bolighandelen.

Han understreker at NEF ikke har grunnlag for å vurdere sakene Brennpunkt omtaler, og i hvilken grad omtalen gir et korrekt bilde av hva som faktisk har skjedd.

Strenge krav

Meglere er underlagt strenge krav i Lov om eiendomsmegling.

Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv er kritisk til praksisen med «off market»-salg. Foto: NRK

God meglerskikk sier blant annet at Oppdragstakeren ikke må opptre på noen måte som er egnet til å svekke tilliten til oppdragstakerens integritet og uavhengighet.

Finanstilsynet mener det er høyere risiko for at tilliten til eiendomsmeglernes råd svekkes når de har håp om videresalgsoppdrag.

– Megleren har en lojalitetsplikt ovenfor selger og dens interesser for å få best mulig pris. Derfor kan det være i strid med god meglerskikk å selge eiendommen utenom markedet, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet.

Historisk dom

Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen ble fredag dømt til å betale 4,5 millioner kroner i erstatning etter et «off marked»-salg. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I forrige uke kom en historisk dom i Tingretten i en slik sak. Her ble den profilerte eiendomsmegleren Jens Christian Killengreen dømt til å betale en pensjonist 4,5 millioner kroner i erstatning for å ha anbefalt å selge barndomshjemmet «off market».

Det viste seg å være et dårlig råd. Eiendommen ble solgt til eiendomsutviklere og endte i løpet av fire måneder på over 18 millioner kroner.

Finanstilsynet er kritisk til praksisen med «off market»-salg:

– Vi har ikke sett noen god begrunnelse for at eiendommen ikke skal legges ut i det åpne markedet for å få best mulig pris på den, sier Anne-Kari Tuv.