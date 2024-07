Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ulsmåg borettslag i Bergen har innført forbud mot nakenhet på balkongene.

Forbudet ble innført etter at balkongene fikk glassfasade, og flere beboere har fått tilsnakk for å gå lettkledd.

Advokat Line Bjerkek i Norske boligbyggelags landsforbund mener at forbudet er for detaljert og kan være ulovlig å vedta.

– Jeg holdt på å falle av sofaen da jeg så det!

Det sier beboer ved Ulsmåg borettslag, Johan Silchenstedt.

Den «månebedotne» bergenseren forteller at kommentarene har haglet fra fjern og nær, etter at BA først omtalte saken.

Johan Silchenstedt er tidligere styreleder i borettslaget. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

– Det villeste var en som foreslo at vi skulle skifte navn til Ulsmåg nudistlag, sier han lattermildt.

Silchenstedt tviler på at det finnes andre borettslag i landet med lignende nakenregler.

Bluferdighet

Det hele startet med et informasjonsskriv som plutselig dukket opp i beboernes postkasser. Dette inneholdt oppdaterte ordensregler for borettslaget.

Det var særlig én formulering som fikk Silchenstedt til å sette kaffen i vrangstrupen.

«Det er ikke tillatt å oppholde seg naken eller å krenke den offentlige bluferdighet, på balkong.» Ny ordensregel for Ulsmåg Borettslag

Under et avsnitt som i utgangspunktet omhandler markiser og solskjerming, kommer det nemlig frem at det ikke er lov å oppholde seg naken på egen balkong.

Tangatruse og toppløs soling

Borettslagets styre bekrefter overfor NRK at flere av beboerne har fått tilsnakk for å ha gått lettkledd på balkongene.

De mener regelen var helt nødvendig, siden de bor så tett på hverandre.

Vi har en barneskole rett borti gata her. Foreldre skal være trygge når de sender ut barna sine for å leke. Hilde-Gunn Kjeilen nestleder, Ulsmåg borettslag

Monica Knudsen Lilletvedt (til høyre) og Hilde-Gunn Kjeilen sitter i sameiets styre. Roy Erik Andreassen er vaktmester. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

NRK kjenner til tre forskjellige tilfeller med nakenhet som det tidligere har vært reagert på. Men akkurat hvilke situasjoner det er snakk om, vil ikke styret gå inn på.

Silchensted, som også er tidligere styreleder i borettslaget nevner toppløs soling, og ett tilfelle med en tangatruse.

– Det er viktig for oss å understreke at dette ikke har vært et altfor stort problem. Men det kan jo fort skje en glipp, og vi må kunne forvente en viss form for sømmelighet, sier Monica Knudsen Lilletvedt.

De diamantformede balkongene er blitt et blikkfang i området. På godt og vondt. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Det nye glassrekkverket som ble installert under oppussingen av blokkene, gjorde ikke akkurat saken bedre.

– Dere vurderte ikke å heller gå for sotet glass?

– Nei, faktisk ikke, svarer vaktmester Roy Erik Andreassen.

Kan være ugyldig

Selv om rekkverk i glass er i vinden om dagen, kan ikke Norske boligbyggelags landsforbund huske å ha hørt om lignende saker.

– Dette blir jo fort litt tullete. Det er lite hensiktsmessig med sånne voldsomme detaljer i ordensreglene.

Line Bjerkek er advokat og leder av advokatkontoret ved forbundet. Hun tror nakenforbudet kan bli vanskelig for styret å håndheve.

– Dette går langt utover vanlige ordensregler, og er dermed ulovlig å vedta.

Hun viser til borettslagsloven og eierseksjonsloven, som bestemmer hvor detaljert ordensreglement kan være. Straffeloven håndterer regelbrudd utover ordensreglene, som i samfunnet ellers.

– Dessuten er det lov å sole seg toppløs i Norge, påpeker hun.

Her må du kle godt på deg, om du vil nyte solen. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Obos: – Skal vedtas i fellesskap

Hovedregelen er at styret ikke skal gripe inn i privatlivets fred. Samtidig skal ikke bruken av arealet være til skade eller ulempe for andre beboere, ifølge foreningen.

Heller ikke Norges største boligbyggelag Obos kan erindre å ha hørt om lignende tilfeller.

– Styret kan forsøke å innføre denne type regler, men egentlig skal sånt vedtas i fellesskap, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald.

Han råder uenige beboere til å ta saken opp i neste generalforsamling eller årsmøte.

Styret i borettslaget ønsker ikke å kommentere verken dette, eller utspillet fra advokat Bjerkek om at vedtaket kan være ulovlig.

Soler seg ikke i nettoen

Tilbake på Ulsmåg er det få beboere å se på balkongene, tross en sjeldent varm sommerdag i Bergen.

Silchenstedt på tur med hunden Kiro. Foto: NRK

Beboer Johan Silchenstedt mener det ikke er tilfeldig. Han tror at det er nakenregelen som kan være grunnen.

– Men jeg kan trøste deg med at jeg er anstendig kledd. Man får jo inntrykk av at vi reker rundt her i bare «nettoen»!