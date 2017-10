Får erstatning etter «off market salg» i historisk dom

I dag falt dommen mot den profilerte megleren Jens Christian Killengreen og Nordvik & Partners som både må betale millionerstatning og saksomkostninger.

Det er første gang en dom faller i et såkalt off-market salg, der boligen blir solgt direkte til en oppkjøper, uten annonsering og budrunde.

Megler Jens Christian Killengreen i hovedforhandlingene i Tingretten Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Sakens kjerne er i hvilken grad megleren står ansvarlig for å oppnå høyest mulig pris for en bolig?

Killengreen hevdet han hadde mange interessenter blant utbyggere som var villige til å betale en høy pris for boligen.

Stridens kjerne; Langmyrveien 12. Foto: NRK

Tillit til megleren

Ellen Dahl hadde akkurat mistet sin mor sensommeren 2016, mannen var syk og hun bestemte seg for å selge huset hun arvet på Nordberg i Oslo.

Oppdraget gikk til Killengreen fordi hun hadde kjent familien hans i 40 år.

–Jeg mente jo jeg kunne stole på ham, ikke sant. Og det var naturlig i den situasjonen jeg var i forbindelse med mor, for det var en tøff periode i mitt liv. Jeg tenkte at i den situasjonen jeg var å ha en som kjente forholdene og familien min, det var en trygghet. Jeg var glad for at dette ble et avsluttet kapittel.

Det forteller Ellen Dahl til NRK Brennpunkt i forbindelse med et program som sendes kommende tirsdag.

Attraktive Nordberg i Oslo, der eiendommen gikk for 10.5 millioner Foto: NRK

Uaktsomt

Først koblet megleren på eiendomsutvikler Terje Skahjem. De ble enige om at han kunne få kjøpe huset i det attraktive strøket på Nordberg i Oslo for 10,5 millioner kroner.

Dommen hevder at megler opptrådte uaktsomt når han ikke forsøkte å forhandle opp prisen på selgers vegne.

Isteden informerte han om at de neppe ville få en høyere pris ved å legge ut boligen på det åpne markedet.

Etter salget viste det seg at boligen på den 1,3 mål store tomta raskt ble overdratt til andre eiendomsutviklere. Først ble det solgt videre for 15 millioner, deretter for 16 millioner og til slutt for 18,2 millioner.

– Hvordan reagerte du da du oppdaget videresalgene?

– Jeg ble først forbanna og sinna, så ble jeg veldig skuffet og lei meg. For jeg følte det var brudd på tillit. Man føler seg lurt og dum, forteller Dahl i intervjuet.

Tingretten mener både at megleren gjorde utilstrekkelige undersøkelser blant utbyggerne, hadde et usikkert grunnlag for prisvurderingen han satte til rundt 10 millioner kroner og særlig hans opptreden i forbindelse med budgiving og budaksept.

– Vi har akkurat fått dommen og registrert utfallet. Nå skal den leses grundig før vi tar stilling til en eventuell anke, sier Killengreens advokat Kjetill Arnold Mellum til NRK.