NRK varslet om 100 kontoer med nettovergrep – bare ti ble fjernet

NRK avslørte nylig at det foregår åpenlyst kjøp og salg av overgrep mot barn på Instagram. Hundrevis av kontoer inneholder nakenbilder og svært seksualisert materiale av barn helt ned i 5-årsalderen. Bildene og videoene spres, byttes eller selges til andre brukere på plattformen, til tross for at det strider mot Instagrams egne regler.

NRK har, via Instagrams eget system, rapportert 100 av disse kontoene til selskapet. Men på en uke er bare ti av dem fjernet. Fortsatt, åpent for alle, ligger det svært seksualiserte bilder av barn, som i mange tilfeller åpenlyst blir solgt eller byttet.

Ikke nok med det: Kontoene Instagram ikke har fjernet har på en uke fått over 10 000 nye følgere.

Flere, ikke færre bilder

Kontoene NRK rapporterte ble raskt moderert – så raskt at det etter alt å dømme ble gjort av maskiner. Tilbake kom en rekke autogenererte svar, om at kontoene ikke brøt med selskapets retningslinjer. Nesten alle fikk bli på plattformen, til tross for at de inneholder svært seksualiserte bilder, kommentarer og ikoner om barn helt ned i 5-årsalderen.

Spesifikke innlegg på kontoene ser heller ikke ut til å ha blitt moderert. Flesteparten av kontoene inneholder flere og ikke færre seksualiserte bilder etter at de ble rapportert.

Barna er enten halvnakne eller lettkledde og poserer ofte i kommersielle studioer. Eller de er blitt snikfotografert, for eksempel på stranda. En annen, stor andel av materialet på nettovergripernes profiler ser ut til å være private familiebilder på avveie.

10 000 nye følgere

Kontoene har siden Instagram ble gjort oppmerksomme på dem fått over 10 000 nye følgere.

Flere av disse profilene er tydelig merket om at de selger eller bytter materialet og i hvor dette skjer. Brukerne henviser som regel til den krypterte fildelingstjenesten Megalink, der bilder og videoer kan utveksles.

Kontoene er også ofte merket et pizzaikon, for å signalisere hva de sprer, selger eller bytter. Pizzastykket eller «cheesepizza» er kodespråk for «childpornography» eller overgrepsbilder som det i realiteten er.

Tror de skjuler noe

Petter Bae Brandtzæg, professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, er sjokkert over NRKs funn og at de innrapporterte kontoene ikke er fjernet.

– Dette er en kynisk industri jeg virkelig trodde Instagram hadde bedre kontroll på, sier han.

Instagram sa til NRK i forrige uke at de gjør alt de kan for å få fjernet overgrepsbilder og at rapporter om seksuell utnyttelse av barn prioriteres. Brandtzæg, som forsker på bruken av sosiale medier, har liten tillit til at Instagram gjør som de lover.

– Dette handler bare om prioriteringer og hva Facebook, som eier Instagram, bruker ressurser på. Vi snakker her om et av verdens rikeste selskap, som profitterer helt vilt på brukernes innhold. De tjener milliarder daglig.

Petter Bae Brandtzæg, professor i medier og kommunikasjon, har ikke tillit til at Instagram prioriterer å fjerne overgrepsmateriale. Foto: Leif Bergundhaugen / NRK

Forskeren mener rapporteringssystemet går for treigt. Instagram har for få moderatorer til å ta seg av jobben med å fjerne kontoene, mener han. Brandtzæg sier det er urovekkende at selskapet ikke deler informasjon om hvordan moderering foregår.

– Så lite åpenhet rundt hvordan prosessene foregår, viser at selskapet prøver å skjule noe. Det er antagelig en manglende handlingsevne for moderering på plattformen.

– Ingen teknologi er perfekt

Så hvorfor er så få kontoer med overgrepsmateriale fjernet? Instagram gjentar at teknologien som skal fange opp og fjerne denne type innhold stadig utvikles og forbedres, blant annet for å finne mer innhold som kan havne i en «gråsone» når det vurderes av maskiner.

– Ingen teknologi er perfekt. Teknologi og menneskelige moderatorer som jobber sammen er mest effektivt, sier Marianne Neraal som er sjef for retningslinjer i Facebook Norge.

Marianne Neraal, sjef for retningslinjer i Facebook Norge, fastholder at selskapet gjør alt de kan for å fjerne overgrepsmateriale fra plattformen. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Instagram ber igjen NRK levere ut de 100 kontonavnene, til tross for at de altså allerede er rapportert inn i det systemet selskapet selv tilbyr. Kontoene er rapportert på samme måte som alle brukere blir oppfordret til å benytte seg av dersom de vil varsle om skadelig innhold på plattformen.

– Hvis vi fikk navnene på kontoene kunne vi ha undersøkt, fjernet potensielt skadelig innhold og rapportert videre til myndighetene, sier Neraal.

– Ikke godt nok

Etter NRKs avsløring kalte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Facebook inn på teppet. Han krevde at selskapet fjerner overgrepsmaterialet umiddelbart.

Nå sier barneministeren at det ikke hjelper å ha gode retningslinjer, hvis de ikke blir fulgt opp.

– Jeg reagerer sterkt på at det tar så lang til å fjerne innhold som åpenbart er både ulovlig og skadelig for barn. Dette er ikke godt nok. Et seriøst, stort og internasjonalt selskap som Facebook bør kunne løse dette raskt, sier Ropstad.