Åpenlyst kjøp og salg av overgrep mot barn på Instagram

Tidligere foregikk slikt salg i det skjulte, ofte på det mørke nettet. Nå foregår det helt åpent på en sosial plattform med nesten en milliard brukere verden over. NRK har på kort tid kartlagt 150 kontoer på Instagram, der svært mange inneholder seksualiserte bilder og videoer av barn.

Dette er bare en flik av et marked på Instagram som ser ut til å være mye større.

Tydelig merket

Overgripernes kontoer er ofte merket med et pizzaikon, for å signalisere hva de sprer, selger eller bytter. Pizzastykket eller «cheesepizza» er kodespråk for «childpornography» eller overgrepsbilder som det i realiteten er.

Andre kontoer er merket med et ikon av en kjærlighet på pinne, for å signalisere at også de inneholder bilder og videoer av barn. Overgriperne merker kontoene slik i et forsøk på å unngå at Instagrams teknologi oppdager kontoene og sletter innlegg eller stenger hele kontoer.

De 150 kontoene NRK har kartlagt inneholder seksualiserte bilder og videoer av barn. Barna er enten halvnakne eller lettkledde og poserer ofte i kommersielle studioer, der overgrepsmaterialet produseres. Slike studioer er tidligere blitt avdekket i en rekke land.

Andre bilder som deles hyppig på kontoene NRK har kartlagt er barn som er blitt snikfotografert, for eksempel på stranda. En annen, stor andel av bildene på nettovergripernes profiler ser ut til å være private familiebilder på avveie.

Mange av kontoene har flere tusen følgere og en rekke seksualiserte kommentarer og ikoner i kommentarfeltet ved bildene.

Flere profiler er tydelig merket om at de også selger eller bytter materiale, og i hvilke kanaler. Brukerne henviser som regel til den krypterte fildelingstjenesten Megalink, der bilder og videoer kan utveksles.

Ofte er Megalink, til tross for at plattformen sier den fordømmer deling av overgrepsmateriale, omtalt i selve brukernavnet på kontoen eller symbolisert i biografien med selskapets logo: Bokstaven m på rød bakgrunn. Enkelte av kontoene som tilbyr bytting av materiale bruker forkortelsen «s2r», «send too receive», som altså betyr at følgeren av kontoen må sende bilder for å få andre i retur.

Private aktivister

En gruppe private aktivister har de siste dagene funnet og rapportert over 200 slike kontoer til Instagram. I en slags masserapportering har målet vært å få Instagrams maskinlæring til å oppfatte alvoret og stenge kontoene.

Gruppen har fått masse autogenererte svar tilbake, men bare et fåtall av kontoene med de seksualiserte bildene og videoene skal ha blitt fjernet etter varslene.

Stian Remen har sammen med flere aktivister rapportert inn over 200 kontoer til Instagram, for å få fjernet det de mener er overgrepsmateriale. Foto: Privat

– At dette lå så åpent, i så stort monn var jeg absolutt ikke klar over, sier en av aktivistene, Stian Remen. Han er opprørt over at bildene fortsatt ligger så tilgjengelig ute.

– Det er forferdelig at de ikke blir tatt bort, sier han.

Krever handling

Redd Barna var ikke klar over at spredning og salg av overgrepsmateriale foregår så åpenlyst og organisert på Instagram.

–Dette er svært urovekkende, sier seksjonsleder Thale Skybak.

– Dessverre er det stor etterspørsel etter denne type materiale. Det er alvorlig at det er så lett tilgjengelig på Instagram, fordi det kan bidra til at flere blir ledet til et marked med organisert misbruk av barn.

Redd Barna krever at Instagram tar grep umiddelbart og fjerner kontoer der det foregår bytte og salg av overgrepsmateriale av barn.

– De må følge opp alle varslene de har fått og vise at de har nulltoleranse mot overgrep mot barn. De må ta sine egne retningslinjer på alvor og ta det samfunnsansvaret de har, sier Skybak.

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, ber Instagram slå hardt ned på spredning og salg av overgrepsmateriale på plattformen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Fremstillinger som seksualiserer barn er ifølge straffeloven forbudt. Det samme er spredning, salg, kjøp eller bytting av slikt materiale. Loven er streng, og i forarbeidene til loven står det også:

«Tilsynelatende uskyldige bilder av barn kan bli presentert på en måte som gjør materialet straffbart».

Presentasjonsformen kan gjøre at motivet gir seksuelle assosiasjoner, noe som er tilfellet ved bildebruken på flere av de omtalte Instagram-kontoene.

– Må ta ansvar

Kripos mottar hvert år i gjennomsnitt 8000 tips om overgrepsbilder og videoer på nett og er ikke overrasket over at også Instagram brukes til å spre slikt materiale. De vil ikke kommentere enkelte funn eller eventuell pågående etterforskning knyttet til Instagram, men sier mye av ansvaret ligger hos plattformen selv.

– Disse tjeneste må sørge for at de er så sikre som mulig og at de ikke er med på å legge til rette for deling av overgrepsmateriale, sier Lise Matheson som leder seksjon for internettrelaterte overgrep.

Der det er mulig å dele bilder og film, deles også overgrepsmateriale, mener seksjonsleder i Kripos Lise Matheson. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kripos vurderer og prioriterer alle tips de får inn, men overvåker ikke sosiale plattformer til enhver tid, til tross for at omfanget av overgrepsmateriale som deles er stort. Dessuten flytter delingen seg stadig til nye steder.

– Jeg forventer at det blir delt overgrepsmateriale på alle tjenester som tilrettelegger for deling av bilder og video. Derfor et det viktig at selskapene tar det ansvaret som hviler veldig på dem og ikke lar kriminalitet skje. Det må skje noe når slike kontoer blir rapportert inn, sier Matheson.

Ifølge Instagrams egne retningslinjer forbyr de bilder, videoer, illustrasjoner eller tekst som utnytter barn seksuelt. Det er ikke lov å dele materiale som seksualiserer barn, for eksempel der de poserer i kostymer eller lettkledd i arrangerte omgivelser, står det i selskapets regler.

Instagram definerer også i retningslinjene hva nakenhet hos barn er: Ingen klær fra hals til kne for barn eldre enn småbarnsalder.

Mener de gjør alt de kan

Store deler av innholdet på kontoene NRK har kartlagt bryter tilsynelatende disse reglene og svært mange av dem er allerede blitt rapport til Instagram. Hvorfor er de da ikke blitt fjernet?

– Materiale som utnytter barn er forferdelig, og vi gjør alt vi kan for å fjerne det fra vår plattform. Vi fjerner kontoer som sprer eller tilbyr denne type materiale så fort vi oppdager dem, sier Marianne Neraal, som er sjef for retningslinjer i Facebook Norge. Facebook er eier av Instagram.

Neraal sier Instagram er kjent med kodene som brukes på plattformen for å spre og selge overgrepsmateriale, og mener slike kontoer blir fjernet. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Ifølge Neraal blir innholdet på slike kontoer rapportert videre til National Centre for Missing and Exploited Children, som samarbeider med norsk politi. Retningslinjesjefen understreker også at Instagram hele tiden jobber for å forberede teknologien som skal finne og fjerne bilder og video av seksuelle overgrep mot barn.

I første kvartal i år sier Instagram at 1,5 millioner nakenbilder av barn og bilder eller video der barn utnyttes seksuelt ble fjernet fra plattformen.

NRK har delt bildeeksempler hentet fra ulike kontoer som er kartlagt med Instagram, uten at selskapet har ønsket å se på eksemplene. Instagram hevder det vil være et lovbrudd å åpne filen, til tross for at bildene altså er hentet fra deres egen plattform og ligger tilgjengelig der for alle.

– Vi ber NRK dele lenkene til disse kontoene, slik at våre spesialister kan vurdere dem, ta hensiktsmessige grep og anmelde seksuell utnyttelse av barn til politiet, sier Neraal.