Salg av overgrepsmateriale skjer svært organisert og åpenlyst på Instagram. NRK har på kort tid kartlagt 150 kontoer med nakenbilder og svært seksualisert materiale av barn helt ned i 5-årsalderen. Kontoene er bare en flik av et marked som ser ut til å være langt større, på en plattform med nesten en milliard brukere verden over.

Organisert salg

Overgripernes kontoer er ofte merket med et pizzaikon, for å signalisere hva de sprer, selger eller bytter. Pizzastykket eller «cheesepizza» er kodespråk for «childpornography» eller overgrepsbilder som det i realiteten er.

De 150 kontoene NRK har kartlagt inneholder halvnakne eller lettkledde bilder av barn som ofte poserer i kommersielle studioer, der overgrepsmaterialet produseres. Andre bilder som deles hyppig er barn som er blitt snikfotografert, for eksempel på stranda. En annen, stor andel av bildene på nettovergripernes profiler ser ut til å være private familiebilder på avveie.

– At NRK har avdekket så mange kontoer på kort tid er sjokkerende. Instagram må ha bedre kontroll, slik at skadelig innhold ikke kan deles fritt på denne måten, krever barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Barne- og familieministeren er ikke trygg på at Instagram gjør det de kan for å fjerne overgrepsmateriale fra plattformen.

– Svært betenkelig

Mange av kontoene har flere tusen følgere og en rekke seksualiserte kommentarer og ikoner i kommentarfeltet ved bildene.

En gruppe private aktivister har de siste dagene funnet og rapportert over 200 slike kontoer til Instagram, for å få dem stengt. Gruppen har fått mange autogenererte svar tilbake, men bare et fåtall av kontoene skal ha blitt fjernet etter varslene.

– Det er svært betenkelig at kontoer det har blitt varslet om, ikke stenges med én gang. Når norske aktivister så lett kan avdekke dette, burde selskapene bak store sosiale medier-plattformer klare å forhindre at overgrep mot barn selges, sier Ropstad.

Krever intensivering

Instagram, som ifølge deres egne retningslinjer forbyr bilder, videoer, illustrasjoner eller tekst som utnytter barn seksuelt, sa til NRK i går at de gjør alt de kan for å få fjernet slikt innhold. Selskapet understreket også at de jobber for å forberede teknologi som skal finne og fjerne seksuelle overgrep mot barn.

Men barneministeren er ikke betrygget og kaller nå Facebook, som eier Instagram, inn på teppet så fort som mulig.

– Dette er ikke akseptabelt. Selskapet klarer ikke å oppdage dette materialet tidlig nok og må derfor intensivere kampen mot overgrep mot barn på nett, sier Ropstad.

Instagram sier til NRK i kveld at de ser fram til møtet, men mener de allerede har god dialog med barne- og familiedepartementet om hvorfor det er så vanskelig å oppdage innhold som utnytter barn.

– Teknologien er ikke perfekt, spesielt når det kommer til innhold i gråsonen, og da kan vi ikke lene oss på teknologi alene. Det er derfor vi oppfordrer brukere som ser innhold som utnytter barn om å rapportere det til oss. Denne type rapporter vil bli prioritert, lover Marianne Neraal, sjef for retningslinjer i Facebook Norge.

Ropstad har også tatt saken opp med justisministeren, siden politiet spiller en viktig rolle i kampen mot internettrelaterte overgrep mot barn. På nyåret skal regjeringen legge fram en ny, nasjonal strategi for å forebygge og hindre internettrelaterte overgrep mot barn.