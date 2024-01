Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Barnevakten har kritisert Snapchat for å servere upassende innhold til unge brukere, til tross for sikkerhetsfiltre som skal forhindre dette.

Barnevakten opprettet en profil for en 13-åring og fikk opp videoer om orgasmer, Botox og «Norges mest lettpulte by».

Snapchat har innrømmet at innholdet Barnevakten fikk opp ikke er passende for en 13-åring, og jobber med å avdekke hvordan dette skjedde.

Barnevakten mener at dette ikke bare er et problem for Snapchat, men også for andre sosiale medier som Instagram og TikTok.

Kris Leslie Munthe i Barnevakten mener sosiale medier tar sikkerheten på sine plattformer seriøst, men at det fortsatt er en vei å gå. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det gir en falsk trygghet for foreldre og voksne, da, sier Kris Leslie Munthe, rådgiver på spill og apper hos nettstedet Barnevakten.

I fjor høst kom Snapchat med flere sikkerhetsinnstillinger som skulle gjøre bruken av Snapchat tryggere for både foreldre og ungdom.

De lovet blant annet å gi «en mer alderstilpasset seeropplevelse i sine innholdsplattformer.»

En av funksjonene var en tilpasning av innhold for hva ungdom får opp når de bruker Snapchat. Blant annet gjelder det hvilket innhold som blir foreslått for brukerne på stories og spotlight.

I tillegg kunne foreldre fra tidligere av slå på et filter for å blokkere sensitivt innhold.

– De beskriver ikke veldig konkret hvordan dette virker i praksis, men man kan tolke det som at innhold som Snapchat foreslår for brukeren tilpasses etter alder, sier Munthe.

Noen av sikkerhetstiltakene til Snapchat Ekspander/minimer faktaboks Pop up-advarsler - som advarer tenåringer om at de er blitt kontaktet av noen de ikke har felles venner med.

Brukere under 18 år kan ikke motta meldinger fra, eller se historiene til, brukere de ikke har lagt til som venner selv.

Sperret muligheten for å lage offentlig profil hvis du er under 18 år.

Vennelister til brukere under 18 år kan ikke bli gjort offentlige.

Kravene til antall felles venner for dem som dukker opp i quick add har økt.

Snapchat oppfordrer alle som opplever noe ubehagelig på plattformen deres om å rapportere det via appen med en gang.

Barnevakten, som er en fri og selvstendig stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier, valgte å teste de nye innstillingene i praksis.

De er ikke særlig imponert over hvordan filteret fungerer.

Ungdom fikk videoer om trekantsex og Botox

Barnevakten opprettet en ny bruker på 13 år med en blank mobiltelefon. Etter bare en drøy halvtime besto innholdet i stories av flere ting Barnevakten mener ikke er egnet for en 13-åring.

Dette er noe av det de fikk opp på Snapchat Ekspander/minimer faktaboks Hvordan kvinner kan oppnå en slags orgasme på trening.

Diskusjoner om brystimplantat.

Hvordan man kan bli kvitt «mannepupper».

Samtaler om at det å ta Botox ikke er så kontroversielt.

Videoer om hvilke muskler kvinner finner mest attraktive.

Diskusjon om trekantsex og hvor vidt vedkommende blir flau av å se partneren «knulle en annen dame».

Diskusjon om hva som er «Norges mest lettpulte by».

– Det er ganske drøye samtaler som man tenker at en 13-åring ikke burde få opp i feeden sin, sier Munthe.

– Hva synes dere om det at dette filtret tydeligvis ikke fungerer som det skal?

– Jeg tenker at det gir et litt falskt løfte til foreldre. De tror de har skrudd på de mulighetene som finnes for å sikre barnet sitt, så er det ingen filtrering likevel.

Snapchat er informert om funnene og innrømmer at det Barnevakten fikk opp ikke er passende for en 13-åring.

Dette svarer Snapchat: Ekspander/minimer faktaboks Vi deler Barnevaktens mål om å gjøre livet online så trygt og alderstilpasset som mulig. VI er ofte i dialog med dem, for å gi dem innsikt i hvordan vi jobber og hvilke sikkerhetstiltak vi har på vår plattform. Vi har sett på de tilfellene Barnevakten fikk opp i sine undersøkelser, og er tydelig på at det ikke er innhold som er passene for en 13-åring. Teamet vårt jobber fortsatt med å avdekke hvordan dette innholdet ble vist for en 13-åring. I tillegg har vi fjernet upassende innhold.

Kris Leslie Munthe understreker at dette ikke bare gjelder for Snapchat.

– Vi har jo testet flere sosiale medier og flere av dem har feil i filtrene. Instagram har jo for eksempel hatt spillporno som florerer, og når TikToks algoritme slår seg løs, har vi sett at den sender for eksempel krigsinnhold til 13-åringer.



Barnevaktens tips for sosiale medier Ekspander/minimer faktaboks Som forelder bør du sette deg inn i appene barna bruker.

Sett deg også inn i de sikkerhetsinnstillingene appene har og bruk dem.

Ungdom selv kan ha lav terskel for å rapportere både ubehagelig innhold og brukere.

Ungdom kan bruke ikke-interessert knappen, for å fortelle algoritmene at de ikke vil bli foreslått mer av samme type innhold

UPASSENDE: Dette er en av videoene Barnevakten fikk opp på sin profil som en 13-åring. De mener et fokus på hvilke muskler kvinner synes er mest attraktive ikke er bra for barn.

Utviklingen går sakte

Ubehagelige opplevelser på Snapchat og andre sosiale medier er ikke uvanlig.

15 år gamle Pariya Rahimi i Bodø forteller at hun og vennene hennes får henvendelser fra voksne folk som for eksempel ønsker å utveksle nakenbilder på Snapchat.

Dette til tross for at Snapchat sier at de ikke ønsker at slike ting skal skje på deres plattform.

Kris Leslie Munthe i Barnevakten mener at både Snapchat og de andre sosiale mediene har gjort en del med sikkerheten på sine plattformer, men at det fortsatt er en vei å gå.

– Det er ikke så lenge siden det ikke var slike funksjoner, men det er jo for eksempel store kulturelle forskjeller fra land til land, så det er nok et ganske komplisert system forholde seg til, sier han.

OGSÅ POSITIVT: Kris Leslie Munthe i Barnevakten mener sosiale medier også har mye bra med seg, men at det er lurt å sette seg inn i eventuelle fallgruver. Foto: Løtvedt Foto

– Men har du inntrykk av at de tar arbeidet seriøst nok?

– For å si det sånn: Når slike ting blir lovpålagt, kommer endringene raskere på plass. Men slike tiltak er jo noe de forskjellige selskapene kan jobbe med, men ikke noe de må.

Munthe understreker at de selskapene bak de sosiale mediene har tydelige retningslinjer for skadelig innhold, som grov vold og ren pornografi. Men at den del av innholdet som 13-åringene får opp i disse eksemplene er mer gråsoneinnhold som noen reagerer på, men andre ikke.

– Jeg skulle ønske at de sosiale mediene kunne ta dette litt mer på alvor. At de ikke bare fjerner det verste, men også tar et standpunkt og har en tanke om hvilke typer innhold som kan være oppbyggende for unges selvfølelse og mentale helse å se på.