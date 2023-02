Mødrene til to av guttene som ble renvasket i Silje-saken: – Vi føler både glede og sinne

Følelsene er sterke hos mødrene til to av mennene som fredag ble renvasket i Silje-saken. 28 års innestengt fortvilelse, frustrasjon, savn og sinne blander seg med glede og lettelse. For i etterkant av at sønnene deres ble utpekt som gjerningsmenn i -94, mistet begge mødrene etter hvert omsorgen for barna. De opplevde dette som en direkte konsekvens av Silje-saken.

– Jeg stolte ikke på politiet denne gangen heller og hadde stålsatt meg på det verste. Da jeg fikk nyheten om at guttene var renvasket, følte jeg en enorm lettelse. Tårene trilla og trilla hele dagen, forteller moren til han som var 6 år gammel og ble utpekt av politiet som en av gjerningsmennene i 1994.

– Det er den beste meldingen jeg noen gang har fått i livet. Det er nesten vanskelig å tro at det er sant. Jeg gråt og gråt hele dagen. Og det gjorde også de andre i familien, mine søsken og min mor, sier moren til han som var 5 år gammel den skjebnesvangre dagen.

– Føler sinne og frustrasjon

Mødrene og de to mennene, som vi kaller 5-åringen og 6-åringen, ønsker fremdeles å være anonyme.

Moren til 5-åringen klarer ikke å holde tilbake tårene når hun skal formidle hvordan hun reagerte på statsadvokatens avgjørelse om at hennes sønn og de to andre guttene i Silje-saken «skal anses som uskyldige».

Moren til 5-åringen begynte å gråte da han fikk vite at sønnen nå skal anses som uskyldig i Silje Redergårds død. Foto: Svend Even Hærra / NRK

– Det er så sterkt, jeg er overlykkelig. Men jeg føler også sinne og frustrasjon over alt vi har vært gjennom i disse 28 årene. Det er ikke slutt ennå, sier hun.

For begge mødrene er klar på en ting oppi gleden og lettelsen: Politiets feilaktige avgjørelse i 1994 må få konsekvenser, mener de.

– De må finne ut hva som gikk galt i politietterforskningen. Noen må stå til ansvar for det, sier 5-åringens mor.

– Gjorde livene våre til et helvete

6-åringens mor er enig. Hun husker med gru den gangen den lille sønnen hennes ble presset under avhøret på politistasjonen i Trondheim.

– Det er veldig vanskelig å tenke på nå. Jeg følte at det var noe som ikke stemte under avhøret, at han ble pressa til å innrømme noe han ikke hadde gjort. Men jeg var jo lært opp til å tro på politiet, at de visste hva de holdt på med, sier hun.

De mistenkte guttene kjemper sitt livs kamp for å bli renvasket. Men hva vil politiet finne i den nye etterforskningen i saken? Du trenger javascript for å se video. De mistenkte guttene kjemper sitt livs kamp for å bli renvasket. Men hva vil politiet finne i den nye etterforskningen i saken?

Nå mener hun at politiets håndtering av Silje-saken i 1994 må granskes:

– De gjorde livene våre til et helvete. De burde skamme seg. Den dårlige jobben de gjorde har rasert livene til så mange.

5-åringens mor er enig:

– Lurer på om politiet noen gang kan fatte hva de har gjort med oss med den avgjørelsen de tok i 1994?

Hun mener at granskingen ikke bare er viktig for guttene og deres mødre. Hun tenker på foreldrene til Silje, som nå sitter igjen uten svar.

– Det holder ikke bare å henlegge saken. De må også finne ut hva som skjedde med Silje, sier hun.

Silje Marie Redergård ble funnet død i Trondheim i 1994. Foto: Privat / NRK

– Tapet av ungene har gitt store traumer

Det største såret for begge mødrene er at de begge mistet omsorgen for barna sine etter at de ble utpekt som gjerningsmenn i Silje-saken. Etter noen års kamp i rettsvesenet, havnet både 5-åringen og 6-åringen i fosterhjem – så vel som guttenes søstre.

Mødrene opplever dette som en direkte konsekvens av Silje-saken. De tre guttene som fikk skylda for Siljes død, var mindreårige og kunne ikke dømmes til fengsel. I stedet ble deres videre skjebne overlatt til Barnevernet.

Etter at NRK Brennpunkts dokumentarserie «Drapet i akebakken» ble vist på slutten av 2021, bestemte Trondheim kommune at Barnevernets håndtering av 5-åringen og 6-åringen skulle granskes.

Mødrene mener begge at det er rett og rimelig at også Barnevernet stilles til ansvar. . Barnevernet på sin side har vist til at begge mødrene også hadde en historikk med Barnevernet noen år før Silje-saken.

– Tapet av ungene har gitt store traumer, sier 5-åringens mor.

Hun var ikke klar over hvilke metoder som ble brukt på hennes sønn i barnehagen etter at han ble utpekt som skyldig, før Brennpunkt avslørte dette i dokumentarserien.

6-åringens mor håper at granskingen av Barnevernet fører til en oppreisning for dem.

– Jeg har kjempet for ungene mine hele tiden. Nå håper jeg at granskingen fører til at de skjønner at det var feil at de tok fra meg barna, sier hun.

Over ett år etter at Trondheim kommune annonserte en gransking av barnevernet, har de to mødrene og deres barn foreløpig ikke blitt kontaktet av granskingsutvalget som er utnevnt.