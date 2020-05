Krever undersøkelser i Danmark etter nye opplysninger om «Scandinavian Star»

Et bredt flertall fra venstre til høyre i den danske nasjonalforsamlingen forlanger å få vite hva som er status i arbeidet med å oppklare den tragiske saken – og hva den danske regjeringen akter å gjøre for å finne ut hvem som tok livet av 159 mennesker om bord i fergen «Scandinavian Star» for 30 år siden. Det skriver den danske avisen Information.

Politiet har slått fast at brannen om bord var påsatt, men det har aldri blitt avdekket hvem som gjorde det.

I en nordisk dokumentarserie, som nylig ble sendt på NRK, kom det fram nye opplysninger som nå får danske politikere fra seks partier til å reagere.

Opplysninger fra tidligere forsikringsmekler Svein Dammen er sentrale for at danske politikere tar opp saken på nytt. Foto: PETER HOVE OLESEN

I serien kastet den norske forsikringsmekleren Svein Dammen nytt lys over kaskoforsikringen av «Scandinavian Star». En mulig forsikringssvindel har vært en av flere teorier om hva som kan ha vært bakgrunnen for brannen.

Inntil en uke før «Scandinavian Star» brant, hadde Svein Dammen administrert forsikringen av skipet. Forsikringssummen var da 12 millioner dollar. Da han oppdaget at forsikringssummen hadde blitt doblet, sier han at han «steilet».

– Båten var gammel. En dobling av forsikringssum – uten vesentlige endringer – var uhørt, sier han i et intervju med NRK.

Den danske folketingsrepresentanten Jeppe Bruus fra Sosialdemokratiet sier til Information at dette er en viktig sak, som ennå ikke avgjort.

Folketingsrepresentant Jesper Bruus fra det danske partier Sosialdemokratiet. Foto: Steen Brogaard / Folketinget

– Den berører veldig mange mennesker, og blir aldri foreldet, sier han.

Bruus folketingskollega i det høyreorienterte Dansk Folkeparti håper at det nå kan komme nye undersøkelser i saken, som har vært gransket flere ganger.

– Det har kommet fram helt sentrale nye opplysninger. Vi vil ta dette opp med Justisdepartementet, for å høre om de kan danne grunnlag for å etterprøve forsikringsspørsmålet. Forhåpentligvis kan vi få et flertall for å få dette undersøkt, sier han.

Spørsmålet vil komme opp i Folketinget før eller etter sommerferien.

Du kan se den nye dokumentarserien om «Scandinavian Star» her