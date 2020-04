Smuglet VG-journalister over bildekket for å stanse «Scandinavian Star»

Bare dager før den tragiske brannen kostet 159 mennesker livet i 1990, forsøkte ansatte om bord i «Scandinavian Star» å stoppe ferga. De mente forholdene var for kaotiske for både passasjerer og ansatte.

Bettina Kold var ei av flere som mente at skipet burde tas ut av trafikk. Båten var full av skadedyr, lugarer var under oppussing og det var rot og kaos mange steder.

– Jeg tenkte at VG var Norges største avis. Så jeg ringte dem, forteller Bettina Kold.

Avisen sa at de ville komme og avtalte tid. Danske Kold fortalte hva hun hadde gjort til sine kolleger. Flere skal ha svart at «det var en vanvittig ting å gjøre».

– Jeg fikk dårlig samvittighet og var redd for å få sparken. Egentlig ville jeg avlyse, men tok imot VG i all hemmelighet, forteller Kold.

Hun sier at hun visste det ikke nyttet å klage internt til ledelsen og direktør Ole B. Hansen. Det var et press på alle om at båten skulle i drift selv om den ikke var satt i stand.

Ble smuglet om bord

Hos VG hadde tilkallingsvikar Sølve Stang ettermiddagsvakt ved siden av studiene ved Journalisthøgskolen. Han ble satt til å følge opp tipset og fikk med seg fotograf Janne Møller-Hansen. De dro på en rask og diskret omvisning onsdag 4. april, to dager før dødsbrannen.

– Vi tok med oss et lite kamera for ikke å vekke oppsikt. Det var kort tid før skipet skulle legge fra kai så det var dårlig tid, forteller Sølve Stang.

Sølve Stang som journalist i Dagsrevyen. I 1990 var han tilkallingsvikar i VG. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB Scanpix

De ble møtt av Bettina Kold som smuglet dem inn over bildekket. Hun tok dem med ned i skipet der mannskapet hadde sine lugarer. Hun sier hun var redd for at de skulle bli oppdaget. De avtalte at hun skulle være anonym kilde. Et skadedyrfirma var om bord for å få kontroll med kakerlakker og utøy.

Bildekket på Scandinavian Star slik det så ut etter brannen. Foto: Per Løchen / NTB/Scanpix

– Det var fælt om bord. Jeg gikk rundt med en følelse av at det var skadedyr overalt, sier Sølve Stang i dag.

Fotografen Janne Møller-Hansen hadde ikke så enkle arbeidsforhold. Det var mørkt og de hadde dårlig tid.

– Dessverre var det ikke så lett å få tatt gode bilder, sier Møller-Hansen.

Dette er et av bildene som ble tatt da VGs journalister ble smuglet inn på Scandinavian Star to dager før skipet brant. Foto: Janne Møller-Hansen / Scanpix

– Jeg følte det ikke ble så mye ut av fotoseansen.

159 døde

Bettina Kold håpet et kritisk avisoppslag kunne føre til at skipet ble tatt ut av trafikk inntil ting var brakt i orden.

Reporter Sølve Stang husket det som at de avtalte å jobbe videre med saken. De fikk kun et raskt overblikk over situasjonen og ville gjøre mer research etter påskehelgen.

Sølve Stang er i dag mediekontakt for blant annet Frode Berg. Foto: NRK

Selv satt han på nattbussen hjem mot Sunnfjord da nyheten kom om fergekatastrofen.

Han ringte VG og tipset om bildene og varslene fra Bettina Kold og de andre ansatte, men da handlet alt om selve hendelsen. Det ble naturlig nok ingen oppfølging.

– Jeg husker at jeg kjente igjen hun som hadde møtt oss om bord. Hun hadde på mirakuløst vis overlevd brannen, forteller Sølve Stang.

Bettina Kold forteller sin historie i dokumentarserien Scandinavian Star. Hun våknet av vekkerklokka tidlig om morgenen – flere timer etter at det hadde begynt å brenne. Det sivet røyk inn i lugaren. Når hun stakk hodet ut i korridoren var skipet stille og forlatt, og hun trodde hun kom til å dø. Så ble hun reddet av brannmannskaper.

Flere forsøkte å si fra

I tillegg til VG forsøkte ansatte å varsle både fagforeninger og helsemyndigheter om kritikkverdige forhold om bord. Helserådet hadde ikke kapasitet til følge opp varslene. Sjømannsforbundet var innom skipet, men kunne ikke gjøre noe umiddelbart. Hadde VG hatt flere dager på seg kunne det kanskje endt opp med et kritisk oppslag som ville fått noen til å tenke seg om.

For Sølve Stang har dette uansett vært en sak som har brent seg fast fra over 20 år som journalist. I dag er han medierådgiver.

– Det er en av de få tingene som virkelig står igjen fra journalistkarrieren, at jeg var om bord i skipet som ble åsted for en slik ufattelig tragedie. Det er spesielt å tenke på, sier Sølve Stang.

Fotograf Janne Møller-Hansen

Fotograf Janne Møller-Hansen fikk katastrofen tett på. Ett av bildene hun tok av passasjerer som ble brakt til land etter dødsbrannen, ble hun hedret for.

– Det var vondt å tenke på at jeg hadde vært i skipet. Absurd og trist å ta bilder av overlevende et par dager senere, forteller hun.

Dette bildet tok VG-fotograf Janne Møller-Hansen etter brannen. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Bettina Kold har i 30 år levd med katastrofen på «Scandinavian Star». Hun har levd med tankene om at hun og andre som jobbet om bord kunne klart å slå alarm om forholdene. Hun har ofte tenkt på møtet med VG-teamet.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg mange ganger har tenkt: Hva om den henvendelsen hadde stoppet fergen?

***

Rederne bak «Scandinavian Star» i 1990 er forelagt kritikken som rettes mot dem i dokumentarserien Scandinavian Star. De ønsker ikke å delta i dokumentarprosjektet.

De danske rederne Henrik Johansen og Ole B. Hansen ble sammen med kapteinen på skipet, Hugo Larsen, dømt til seks måneders fengsel for manglende sikkerhet om bord.