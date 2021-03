«Millioneventyret» rakner

Svensk politi pågrep og siktet fem personer i en koordinert aksjon tirsdag denne uken. De skal alle være knyttet til et påstått investeringsprosjekt som har pågått i mer enn 20 år, kjent som «Millioneventyret».

En av de pågrepne er Anders Mikael Ivanoff, en uføretrygdet, tidligere lastebilsjåfør fra Rävlanda utenfor Göteborg. Flere kilder har utpekt ham som den svenske hovedmannen i prosjektet. Også hans kone er pågrepet.

De to ble varetektsfengslet i Umeå fredag. Ivanoff er siktet for tolv tilfeller av grovt bedrageri mellom 2014 og 2021. Konen er siktet for syv tilfeller av grov hvitvasking. Begge to nektet for å ha gjort noe ulovlig da de møtte i retten i dag.

NRK forklarer Hva er «Millioneventyret» som folk har investert i? Bla videre I mer enn 20 år har en gruppe skandinaver rekruttert investorer til et prosjekt som skulle samle verdier i ulike fond i skatteparadis. Fond i skatteparadis skulle inneholde gamle penger Noen stammet fra nazitidens Tyskland. Investorer som kunne hjelpe til med å få løst ut de enorme verdiene, skulle få del i avkastningen. De ble lovet to til fire ganger innsatsen tilbake. Store summer NRK og SVT har dokumentert at minst 116 millioner svenske og nær 50 millioner norske kroner er samlet inn. De faktiske beløpene kan være høyere. En av hovedmennene hevdet i svensk rett i 2010 at det var samlet inn 255 millioner svenske og 92 millioner norske kroner. Investorene blir oppdatert ukentlig om status i «Prosjektet» Gruppen hevder at selskapet Fairmont LTD er verktøyet for å få ut pengene. Det skal være registrert i Sveits, men det har ikke NRK funnet dokumentasjon for. Flere av dokumentene som bakmennene har brukt for å vise at «Prosjektet» er reelt, har vist seg å være falske Flere av bankmøtene som bakmennene refererer til, har ikke funnet sted, viser NRKs undersøkelser. Den angivelige hovedbanken i Sveits kjenner heller ikke til «Prosjektet». Økokrim aksjonerte Den antatte norske hovedmannen ble pågrepet 29. januar 2021 og ble varetektsfengslet, siktet for grovt heleri av 11,2 millioner kroner. Den antatte svenske hovedmannen ble pågrepet 16. mars 2021. Ble lokket til å investere millioner – 15 år senere er pengene fortsatt borte Forrige kort Neste kort

Kobles til nordmann

Med denne ukens pågripelser i Sverige er totalt syv personer siktet. Den første var nordmannen Jan Helge Furu. Han ble pågrepet i Bærum 29. januar, en direkte følge av NRK Brennpunkt-dokumentaren «Millioneventyret» som ble sendt fire dager før.

PARTNERE: Et udatert bilde av Jan Helge Furu og Mikael Ivanoff, trolig i en hotellobby i Hongkong. Foto: PRIVAT

Mange millioner kroner er blitt samlet inn i Norge, Sverige og flere andre land i Europa. Men ingen har sett noe til den lovede gevinsten.

NRK og SVT har oversikt over nær 200 millioner kroner som er betalt inn til investeringsprosjektet de siste 20 årene. I Norge er store deler av innbetalingene knyttet til et miljø på Sørlandet. Den antatte norske hovedmannen, Jan Helge Furu, overtalte personer til å investere.

Kilder og dokumenter viser at millionbeløp fra Norge ble overført til Mikael Ivanoff og en konto i Hongkong. I tillegg reiste norske investorer til Ivanoff og overleverte kontanter.

– Viktig pågripelse

Furu er siktet for grovt heleri av 11,2 millioner kroner. Det meste av disse pengene er ifølge rettsdokumenter blitt overført fra Mikael Ivanoff eller hans kone til Furus konti de siste fem årene.

Furu har ikke ønsket å kommentere siktelsen overfor NRK. Før han ble tatt, sa han at han kun var en vanlig investor i prosjektet og ingen leder. Furus advokat har ikke besvart NRKs henvendelser i dag.

Ivanoff har vært under etterforskning i Sverige i flere år, men ble først pågrepet denne uken. Norske Økokrim har samarbeidet tett med svensk politi etter at Furu ble tatt. Å få avhørt Ivanoff har vært et sterkt ønske fra norsk side, ifølge politiadvokat Johan Moldestad i Økokrim.

– Det er veldig bra at han er tatt. Det vil være interessant å få hans forklaring, det vil styrke etterforskningen både i Norge og Sverige, sier Moldestad.

NRK har i ett år gjort flere forsøk på å få Ivanoff i tale, både via telefon direkte til ham og hans advokat, brev og personlig oppmøte. Han har ikke villet kommentere sin rolle i «Millioneventyret».

Det har så langt ikke lykkes NRK å få tak i Ivanoffs advokat i dag. Konens advokat Jenny Glommen ønsker ikke å kommentere siktelsen.

