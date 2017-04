Facebook-bildene i «Lykkelandet»

Brennpunkt har fulgt med på et kriminelt nettverk i Bergen, og fulgt dem både på sosiale medier og i bybildet. Foto: NRK

Brennpunkt har kartlagt et rumensk nettverk der tigging brukes som skalkeskjul for å drive organisert kriminalitet. Vi har hatt kontakt med et hundretalls kilder, og vi har gått gjennom Facebook-profilene til en rekke personer i dette nettverket.

Vi har møtt trafficking-ofre og deres beskyttere, vi har snakket med dem som driver oppsøkende virksomhet i prostitusjonsmiljøet, og vi har hatt samtaler med en rekke politikilder og andre kilder i inn- og utland i vårt arbeid med dokumentaren.

Folk i nettverket har lagt ut en rekke bilder på Facebook. De aller fleste er ikke publisert tidligere.

Har sjekket alle bildene på nytt

På Facebook poster de bildene og kommenterer som om de var sine egne. Vi burde gjort en bedre bildesjekk for å finne ut om så er tilfelle. Vi har derfor gått gjennom alle bildene i dokumentaren på ny.

For å verifisere om bildene er brukt i andre sammenhenger, har vi sjekket på denne måten: Ekspandér faktaboks Bildesøk på Google

Bildesøk på TinEye

Sjekk av metadata i filer

Sjekk for vannmerke

Sjekk av metadata i tjenesten ExifViewer

Sjekk av metadata i Fotoforensics

Folk i nettverket legger ut mange pengebilder der de selv er synlige i bildet.

Vi har funnet ut at seks av 31 bilder ikke er tatt av dem som eier den aktuelle Facebook-profilen. Disse bildene er i stedet hentet fra internett og lagt ut som om de var nettverkets egne.

I tillegg til bilder NRK allerede har brukt i dekningen av nettverket, sitter Brennpunkt på over tusen bilder fra folk i nettverket. På flere av disse bildene viser personer i nettverket seg fram med ansikt mens de holder fram pengebunker.

Noen av disse bildene vil nå erstatte de som har vist seg å være hentet fra ulike steder på nettet av personene i nettverket.

Disse Facebook-bildene er postet av folk i nettverket. Grundige bildesøk viser at de ikke er hentet fra andre nettsider:

En liten del av dokumentaren

På mange av bildene står bakmennene frem med mye penger.

Vår dokumentar har skapt betydelig oppmerksomhet. De omstridte bildene utgjør bare en liten del av dokumentaren. Vi har blant annet besøkt området de kommer fra i Romania, hvor vi finner igjen husene til en del av bakmennene i Bergen. På Facebook ser vi bilder av luksusinteriør fra husene, dyre biler, gull, klokker og sko.

NRK har besøkt området nettverket kommer fra. Det er preget av nye, store eneboliger. Foto: Anette Berentsen / NRK

Vi har altså formidlet en del av det inntrykket de skaper av seg selv på Facebook, og vi har også sett at flere av aktørene ofte overfører mye penger til hjemlandet utenom banksystemet.

Vi har fått en ripe i lakken, men mener dette ikke rokker ved hovedinnholdet i dokumentaren. Vi vil fortsette å drive journalistikk om kriminelle nettverk, om prostitusjonsmiljøer og ofre for menneskehandel. Men vi erkjenner at vi burde gjennomført en bedre kildekritikk når vi brukte bilder fra Facebook.

