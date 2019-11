Bergljot Gjelsvik fra Brennpunkt-dokumentaren Fallet bor fremdeles på Ullern helsehus.

Her skulle hun egentlig bare bo i noen uker, men nå har det gått 13 måneder. Mange av pasientene på helsehuset er personer med demens.

– Det føles fortsatt helt absurd at jeg skal bo her, sier hun.

SE DOKUMENTAREN: Bergljot (43) falt i trappa på jobben og fikk en ryggmargsskade. Hva skjer egentlig når du blir skadet og havner i rullestol? Er velferdsstaten der for å ta deg imot etter fallet?

– Rykker tilbake til start

Bergljot ønsker å flytte til en egen leilighet, men hun har ikke nok timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til å kunne bo der alene.

Hun fikk tildelt ellever timer personlig assistanse i uka av Bydel Frogner. Det tilsvarer halvannen time om dagen.

Blant andre legen og fysioterapeuten hennes mente at det var medisinsk uforsvarlig, og etter råd fra advokatene Geir Lippestad og Odd Ivar Grøn, klagde hun til Fylkesmannen.

Nå har svaret endelig kommet, og Fylkesmannen opphever bydelens vedtak. Bydel Frogner får samtidig krass kritikk i dokumentene som NRK har fått innsyn i.

Fylkesmannen kritiserer blant annet bydelen for «mangler ved begrunnelsen», «rettsanvendelsesfeil», «saksbehandlingsfeil» og «svikt i selve avgjørelsen».

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

– Fylkesmannen sier at bydelen ikke har gjort jobben sin, og ber bydelen gjøre jobben på nytt, sier Lippestad.

– Det er selvfølgelig en seier, men i praksis ingen hjelp for Bergljot, snarere det motsatte.

Han forklarer at det er litt som å rykke tilbake til start. Det blir en runde til og lenger å vente på svar.

– For Bergljot betyr dette at hun har bodd i ett år på en demensavdeling på et sykehjem. Hun kommer ikke i gang med livet sitt, med jobb, og hun får ikke levd det livet hun ønsker, sier Lippestad.

– Bydelen har brutt forvaltningsloven, sier advokat Odd Ivar Grøn.

En av fem klager sendes tilbake

Bergljot er ikke alene om å oppleve at Fylkesmannen sender klagen på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tilbake til kommunen uten å vurdere vedtaket.

NRKs undersøkelser viser at i over en av fem av klagene på BPA til Fylkesmannen i fjor ble klagen sendt tilbake til kommunen på grunn av mangler eller saksbehandlingsfeil.

– Det sier noe om at kommunene må skjerpe seg. De må lære seg regelverket og bruke det på rett måte, sier Lippestad.

– Vi står midt oppe i en rettspolitisk skandale i Nav. Dette synes jeg er en tilsvarende skandale, altså at mennesker som virkelig trenger velferdssamfunnet vårt, møter et system som ikke kan det regelverket som faktisk er vedtatt av Stortinget, sier Lippestad.

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV er kritisk til systemet Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV ønsker seg en forskrift.

– Det trengs klare forskrifter som sikrer at de som har krav på BPA, får det. Det er et symptom på at forvaltningen gjør som de vil – og at det er for mye opp til de som trenger hjelp å slåss for egne rettigheter.

– Har brukt mye penger

Bergljot bekrefter at det er både kostbart og tidkrevende å klage på vedtak om BPA. Hun sier hun har brukt store summer på advokatutgifter til nå.

– Det er en økonomisk belastning som ikke alle kan ta.

– Hva sier det om systemet?

– Det sier noe om rettssituasjonen for andre i samme situasjon som meg selv. Man er avhengig av å kunne betale for å bli hørt.

Bergljot oppsøker advokatene Geir Lippestad og Odd Ivar Grøn for å få hjelp til hva hun skal gjøre med avgjørelsen fra Fylkesmannen. Foto: Ellen Benedikte Kasnes / NRK

TIl tross for at hun har brukt tid og penger på klagen, hjalp det lite for Bergljot.

– Det er utrolig tøft og sjokkerende at jeg fremdeles er på helsehuset.

Dette er historien til Bergljot Gjelsvik Ekspandér faktaboks Bergljot Gjesvisk kjemper en kamp for å få helt basale rettigheter på plass slik at hun kan leve et selvstendig liv.

I 2018 falt hun ned en trapp og fikk en ryggmargsskade. Nå bor hun på Ullern helsehus hvor mange pasienter har demens.

For å klare seg alene i leiligheten og ute i verden, trenger Bergljot assistanse.

Hun har søkt kommunen om Brukerstyrt Personlig Assistanse, såkalt BPA. Det er en assistent som skal fungere som hennes armer og bein.

Hun fikk tildelt 11 timer personlig assistanse i uka av Bydel Frogner. Det tilsvarer halvannen time om dagen.

Legen for fysioterapeuten hennes mener det er medisinsk uforsvarlig, og hun har klaget til Fylkesmannen.

Bydel Frogner vil ikke la seg intervjue av NRK, men skriver dette i en tekstmelding:

Vi retter oss etter Fylkesmannens vedtak og vil vurdere saken på ny og utferdige et nytt vedtak i tråd med Fylkesmannens føringer. Utover det har vi ingen kommentarer. SMS fra bydelsdirektør Odd Rune Andersen

Bydel Frogner må svare på Fylkesmannens vedtak innen 8. november.

NRK har også kontaktet både folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) og helsebyråden i Oslo, Robert Steen (Ap), men de ønsker ikke å uttale seg om saken.