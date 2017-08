– Rørende å lese hva folk over hele verden skriver

– Responsen har vært helt utrolig. Alle som har vært involvert i dokumentarprosjektet var overbevist om at opptakene av Rania på flukt er unike, men ingen hadde forutsett at det skulle ta så av i sosiale medier. Det er rørende å se hva folk over hele verden skriver når de deler filmen, sier Anders Hammer.

Seks millioner visninger på Facebook

Hammers nyeste film, «Ranias flukt» ble publisert av NRK og The Guardian onsdag i forrige uke. The Guardians versjon er på 22 minutter, og det britiske avishuset la den ut i sin helhet på sin Facebook-side, der den har oppnådd en enorm spredning.

– Vi er svært glade for mottakelsen denne viktige dokumentaren har fått, sier Christian Bennett, redaktør for visuell journalistikk i Guardian News & Media til NRK.

Han forteller at de har en variert publisering på Facebook, og legger ut både artikler, korte videosnutter og dokumentarer.

– Vi er fornøyde med at «Ranias flukt» gjør det så bra, sier han.

VIDEO: Ranias oppfordring til folk i Europa. Klipp fra dokumentaren «Ranias flukt». Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Ranias oppfordring til folk i Europa. Klipp fra dokumentaren «Ranias flukt».

– Filmen ble dobbelt så lang som vanlig i dette formatet hos The Guardian, og det var spenning knyttet til om det ville funke på Facebook, forteller Anders Hammer.

En drøy uke har antall visninger passert seks millioner. Over 60.000 har delt filmen.

Regissør Anders Hammer (t.v.) var sammen med Rania Mustafa Ali og Ayman Al Husseen i deler av perioden de satt fast i flyktningleiren Idomeni i Hellas. Foto: Privat

– Det er dessverre ikke overraskende at det er en del fiendtlig, konspiratorisk og mørkt som skrives i kommentarfeltene. Men de som deler lenker til filmen på sosiale medier, viser et ektefølt engasjement, sier Anders Hammer.

I filmen følger vi en ung kvinne som flykter fra krigen i Syria.

VIDEO: Ble møtt med tåregass og gummikuler. Klipp fra dokumentaren «Ranias flukt». Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Ble møtt med tåregass og gummikuler. Klipp fra dokumentaren «Ranias flukt».

Måtte ta en pause

Rania Mustafa Ali bor nå i Østerrike der hun har fått oppholdstillatelse for tre år. Foto: Anders Hammer / NRK

Den siste uken har Rania måttet ta en pause fra sosiale medier.

– Journalister fra hele verden har villet intervjue Rania, og jeg bare måttet si stopp og avvise alle etter de første intervjuene. Det er ikke forsvarlig og praktisk mulig for Rania å snakke med alle, sier Hammer

Rania har det bra, og er veldig glad for at så mange bryr seg om hva hun og millioner av andre flyktninger går gjennom.

– 65,6 millioner mennesker er på flukt i verden. Det er historisk mange. Flukt er en av vår tids mest alvorlige og betente politiske spørsmål, og det er stor uenighet om hvordan mennesker i nød skal hjelpes. Jeg håper filmen kan bidra til et bredere faktagrunnlag i en svært polarisert og emosjonell debatt.

– Ranias historie er personlig, rå og ærlig, i stor grad filmet av henne selv. Og veldig mange, over hele verden, bryr seg om det de ser, sier Hammer.