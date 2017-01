– Plutselig hadde du sex og fikk betalt for det

Det kan starte med at du selger et nakenbilde, og før du vet ordet av det skyves grensene utenfor din kontroll. Fredrika Olsen har sett det flere ganger.

Hun jobber som sosialkonsulent på Nadheim, Kirkens bymisjons senter for personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester.

Fredrika Olsen advarer mot at anonymiteten på nett kan være en illusjon. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Enten velger du selv å skyve på dine grenser, eller så kan du bli presset til å gjøre det, forteller hun.

Kan bli problematisk i ettertid

NRKs nye dokumentarserie Innafor har sett nærmere på moderne former for sexarbeid; unge voksne som selger nakenbilder på nett, går på date med menn for penger eller selger sex via eskorte-sider på nett.

– Mange tenker det kanskje ikke er en big deal, men så oppleves det som problematisk i ettertid.

Flere sliter med skamfølelse og ensomhet, fordi de ikke føler de kan snakke med noen om det, forteller Olsen.

En undersøkelse NRK Innafor har gjort i samarbeid med Norstat, viser at 4 prosent av norske kvinner og menn mellom 18 og 30 år har solgt eller byttet bort seksuelle tjenester/handlinger en eller flere ganger. Alt fra nakenbilder til fysisk sex.

Grenseforskyvning ut av kontroll

Olsen forteller at mange av disse beveger seg i en gråsone av hva som kan kalles sexsalg. Dette gjør det vanskelig å sette grenser.

– Avtalen mellom dem som selger og dem som kjøper blir diffus. Du blir invitert på middag med champagne og gaver, men så plutselig hadde dere sex og du fikk betalt for det.

– For dem som bestemmer seg for å gjøre dette, er det veldig viktig å tenke gjennom egne grenser i forkant. Ha svaret klart for deg: Hva hvis jeg blir tilbudt 20.000 for sex? Og ikke minst, hva betyr det for meg hvis jeg gjør noe jeg ikke egentlig ville.

VIDEO: Emma blir med eskorten «Kine» på jobb, og blir stressa av å tenke på alt som kan gå galt. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Emma blir med eskorten «Kine» på jobb, og blir stressa av å tenke på alt som kan gå galt.

– Anonymitet kan være en illusjon

Olsen advarer også mot buketten av apper som gjør det mulig å tjene penger på kropp og sex. Unge tror de er anonyme, uten at de egentlig er det.

– Nettets anonymitet kan være en illusjon. Jeg snakket med en som solgte nakenbilder via Snapchat, mot betaling via Vipps. Kunden fikk da vite personens fulle navn, og i verste fall risikerer vedkommende at dette kan brukes som pressmiddel senere, sier Olsen.

Har du behov for å snakke med noen om din erfaring med å tilby seksuelle tjenester? Nadheim kan kontaktes på 22 05 28 80 eller nadheim@bymisjon.no.