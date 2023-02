Vi tok feil.

NRK tekst-TV lever fortsatt. Formen har vært bedre, men den kantede grafikken og de etablerte sidetallene er seg selv like.

Men hvordan går det med jubilanten?

Og hvem har egentlig ansvaret for tekst-TV?

Det spørsmålet stiller jeg på morgenmøtet.

Det blir stille rundt det rektangulære bordet.

Ikke den stillheten som oppstår av uvitenhet, men som i tankevirksomhet. Så kommer forslagene.

– Det må være oss i nyhetsavdelingen.

– Kanskje man må helt til toppen. Kringkastingssjefen.

– Har vi fortsatt tekst-TV?

– Hva er tekst-TV?

Det siste blir sagt med glimt i øyet.

Noen gravende «true crime»-sak er ikke dette, men spørsmålene må besvares. Så ta grep om den fiktive fjernkontrollen og trykk deg nedover i den 40 år lange historien.

Det tar heldigvis ikke like lang tid å lese saken.

02. februar 1983.

Det er nå 40 år siden tekst-TV revolusjonerte nyhetsformidlingen. Du synes kanskje det høres pompøst og overdrevent ut, men husk dette:

Det var det første mediet som ikke var avhengig av faste tidspunkter for sending og publisering, slik det var i radio, TV og aviser.

Og ingenting var raskere. Hverdagen vår er en helt annen nå, men da fantes det ingen andre som kunne levere helt ferske nyheter.

I avisen får du gårsdagens nyheter, på TV får du dagens største nyheter om kvelden, på radio det som skjedde for en halvtime siden. På tekst-TV tar det kun minutter før du blir oppdatert.

Denne lille, men effektive «pitchen» er ikke NRK sin, men det BBC brukte for å omtale sin tjeneste Ceefax. Som igjen var forløperen til vår utgave av tekst-TV. Et par år før den norske lanseringen kom denne smakebiten:

Husk at du trenger tilleggsutstyr til TV-en. Du trenger javascript for å se video. Husk at du trenger tilleggsutstyr til TV-en.

Ceefax og BBC la for øvrig inn årene i 2012. De holdt det kun gående i 38 år. Svakt.

Da Stortinget vedtok at NRK skulle satse på tekst-TV i april 1982, var det en såpass stor begivenhet at redaktøren i Arbeiderbladet ble hentet inn for å lede arbeidet.

Olav Nilssen fikk med seg fire personer, og sammen utgjorde de den første tekst-TV-redaksjonen.

Men hvem styrer i dag

Etter drodlingen på morgenmøtet vårt ble det raskt enighet om at det er nyhetsavdelingen som har ansvaret.

Likevel, og tro mot oppgaven, velger jeg å gå til kilden selv for å finne svaret.

På tekst-TV side 391 står det hvem som har ansvaret.

Det var nok en bomtur. Verken Thor Gjermund Eriksen eller Alexandra Beverfjord jobber i NRK i dag.

Og jeg er rimelig sikker på at de ikke styrer litt med NRK tekst-TV ved siden av å være administrerende direktør i Norsk Tipping og sjefredaktør i Dagbladet.

Selv om tekst-TV-siden om redaktøransvar var utdatert så gav den en pekepinn om hvor jeg burde stille spørsmålene.

Jeg forsøker programredaktør i Nyhetsdivisjonen, Kathrine Hammerstad. Det viser seg at hun har god oversikt.

– Jeg tror faktisk den rette for deg her er Audun Aas. Han vet mer om både hvordan det fungerer og planene videre.

Jeg får bare pakke den digitale snippesken og fortsette videre.

Stor brukermasse og senere kultstatus til tross. Det har ikke vært et jubelløp hele veien.

I starten var det nemlig bare mulig å bruke tekst-TV i noen timer på kvelden, fra barne-TV til sendeslutt før midnatt. Den korte åpningstiden gjorde brukerne opprørt, men det er likevel bedre enn da en tastefeil gjorde folk syke.

Det var kun en liten tastefeil, men en tastefeil i blåskjellvarselet i 1994 skapte skjær i sjøen for manges middagsplaner. Eller det var vel planene etter middagen som ble forskjøvet.

Du har sikkert hørt om «the dark web» eller det mørke nettet, men husker du den mørke siden av tekst-TV? Den var ikke like fremtreden hos NRK, men det var andre som bød seg frem.

Ny plattform Teletext Ltd i England sto bak noen av de første sex- og datingsidene på tekst-TV. Fikk massiv kritikk TVNorge måtte trekke tilbake sine sex-annonser.

– Ansvaret for tekst-TV ligger i dag hos NRK.no-teamet fordi mesteparten av innholdet hentes automatisk fra de samme systemene som også leverer innhold til nettsidene våre.

Endelig fremme hos rett person. Audun Aas, produktutviklingssjef for NRK.no, sitter på svarene jeg var på jakt etter.

Men hvis det hele nesten utelukkende er en automatisert prosess så kan vel NRK tekst-TV leve evig? Eller kanskje ikke evig, men det kan leve lenge?

– Ja, det diskuteres med jevne mellomrom. Per nå er det ingen vedtatt plan om å legge det ned, men det er ingen hemmelighet at det blir stadig vanskeligere å få denne gamle teknologien til å fungere med de andre systemene våre som stadig moderniseres.

Det høres ut som en naturlig utvikling. For ti år siden var NRKs mobile tilbud like mye brukt som tekst-TV.

På det meste, i toppåret 2005, var det nesten 1,5 millioner nordmenn som brukte tekst-TV hver eneste dag.

Det begynner å bli en stund siden toppårene nå.

For ti år siden så regnet vi med at tekst-TV snart ville være en del av NRK-historien. Men så er det dette med tilbud og etterspørsel.

Er det noe liv her?

Vi sender en forespørsel til NRKs tallknuser og leksikon på brukervaner Kristian Tolonen. Grafen han sender i retur er overraskende:

De seks prosentene utgjør 280.000 daglige brukere. Ikke bare er det høyt, men tallet er også stabilt siden 2017.

Til sammenligning så har Twitter ca. 120.000 norske brukere hver dag.

Så hvem skjuler seg bak tallene?

Alderssegmentet fra 65 år og oppover er klart ledende på feltet, og det kommer også frem at det er i Nord-Norge de er ivrigst på fjernkontrollen.

Så hvis du er 70 år og bor i Bardufoss. Eller er farmoren din 68 år og bor i et lite gult hus i Hammerfest? Ja, da er det stor sjanse for at nettopp hun er en av tekst-TV sine faste brukere.

Nå er det verdt å merke seg at det er vanskelig å måle bruken av tekst-TV. I hvert fall sammenliknet med hvordan vi måler og finner tall på bruk av nett og TV.

Men la oss ikke ødelegge en god historie med for mange faktaopplysninger.

En liten titt i spåkula

Er det lov å håpe på en 50-årsdag? Eller er vi nå inne på oppløpet? Jeg tør i hvert fall ikke spå etter den grove bommen vi gjorde for ti år siden.

Det er liten tvil om at tilbudet vårt på tekst-TV ikke blir bedre, men det blir spennende å se hvor lenge det holder stand.

En liten bonus til deg som leste hele saken. Det er fortsatt mulig å kose seg med tekst-TV her: Trykk på meg – jeg er 40 år

Side 391, Redaktøransvaret for NRK tekst-TV, er fortsatt ikke oppdatert. Men kanskje jeg klarer å finne ut hvordan man oppdaterer den siden før neste jubileum.