Den siste Crowdstrike-oppdateringen forårsaker at PC-er med Microsoft Windows verden over krasjer, skriver Reuters.

De alvorlige nettverksproblemene rammer mange store internasjonale selskaper.

Australia er spesielt rammet av feilen, både banker, flyselskaper og medier er nede.

Crowdstrike, et ledende navn innen cybersikkerhet, er et amerikansk datasikkerhetsselskap basert i Sunnyvale, California. Det leverer tjenester som såkalt endpoint security, trusselvurderingers, og cyberattack-respons.

Crowdstrike sier de er klare over problemene, og jobber med å rette feilene.

Store flyselskaper rammet

Fredag morgen melder Reuters at flere internasjonale flyselskaper har problemer. Beskjeden kommer like etter meldingen om at selskaper over hele verden er rammet av et massivt nettverksbrudd.

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) bekreftet kl. 08.31 at Delta Airlines har innført bakkestans for sine fly. Kort tid etter ble det kjent at United Airlines og Allegiant Airlines også er berørt av lignende tiltak.

Delta Airlines har innført bakkestans for sine fly, ifølge det amerikanske luftfartstilsynet. Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Samtidig melder en talsperson for Sydney Airport at tekniske problemer påvirker flytrafikken. De knytter problemene til nettverksbruddet.

– Fly lander og letter, men det blir forsinkelser, melder de.

Australske medier, inkludert News, rapporterer at flyselskapet Qantas blant annet er berørt av disse tekniske problemene, sammen med flere finansinstitusjoner.

Berlin stanser flytrafikken

I Tyskland melder Berlin lufthavn at innsjekkinger er forsinket på grunn av teknisk feil.

Flytrafikken i Berlin stanses frem til klokken 10, sier en talsperson til Reuters.

Avinor i Norge opplyser at de ikke har registrert problemer ved norske flyplasser.

– Nei, jeg har ikke fått noen meldinger om at det rammer noen av våre flyplasser. Det er helt normal drift på OSL og andre lufthavner, sier Cathrine Framholt, kommunikasjonssjef i Avinor til NRK.

Britisk helsesystem rammet

Et bookingsystem innen helsesektoren i England skal være rammet av dataproblemene. Det skriver ansatte i helsevesenet på X, melder Reuters.

Samtidig melder den sveitsiske aksjebørsen Six at deres systemer går som normalt fredag morgen.