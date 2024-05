Denne uken har Amrit Kaur deltatt i sitt første landsmøte som leder for ungdomspartiet Rød Ungdom, etter at hun ble valgt som leder i april.

Allerede før 20-åringen i det hele tatt ble valgt som leder, var navnet Amrit Kaur knyttet til kuppforsøk, konspirasjoner og andre politiske intriger.

Og så kom de mange forskjellige uttalelsene.

– Det har vært mye. Og så har det vært en del meldinger og telefoner fra folk.

– Mange vil jo si at du har skapt denne situasjonen selv. Er du enig i det?

– Ja, jeg er enig i det. Det har jo blitt hausa opp mer enn det jeg tror det var nødvendig. Men det var jo jeg som kalte Stoltenberg og Støre for terrorister, sier den ferske ungdomslederen og fortsetter:

– Jeg må jo ta ansvar for mine egne handlinger.

DREP DEG SELV: Den unge politikeren har mottatt en del e-poster i lys av oppmerksomheten. – Verst er det på TikTok, sier Kaur. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Fryktet for sin sikkerhet

Den unge politikeren viser e-poster hun har mottatt den siste tiden.

– De fleste har vært positive, men det er enkelte som er vanskelig å lese. Jeg pleier ikke å lese under kommentarfeltene på TikTok, sier hun.

– Der er det verst.

« Gå og dø, din skitne utlending »

– Noen vil at jeg skal dø, mens andre støtter meg for det har jeg har sagt og sier at jeg ikke burde ha beklaget.

Hun forteller også at hun ikke har adressen sin offentlig lenger og at hun har fryktet for sin sikkerhet.

– Som en minoritetskvinne så er jeg ekstra utsatt, på en måte. Det gjelder ikke bare meg, det gjelder også andre kvinner med minoritetsbakgrunn som er politikere.

– Hva tenker du om det offentlige inntrykket som er skapt av deg i media?

– For meg er det viktigste arbeidet vi får gjort, og å nå ut til ungdommen som er svikta av systemet. Selv om det er litt slitsomt at så mange skal ha så mange meninger om meg, så er det viktigste å få spredt budskapet. Det er jo det jeg er valgt til å gjøre, sier Kaur.

Sammen med samboeren Sondre Alvestad gjør Amrit Kaur seg klar for dagen. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– I am just a girl

NRK møter Kaur i hybelen hennes på 45 kvadratmeter i Drammen, som hun deler med sin samboer Sondre Alvestad.

– Dagen starter ofte med at jeg sitter her og sminker meg, mens Sondre lager kaffen, ler 20-åringen og fortsetter:

– Han lager veldig god kaffe.

– Jeg pleier å sette meg her fordi her er det bra lys. Det verste er å sette seg et sted der det er dårlig lys og sminke seg, sier Kaur. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Hva sier du til dem som mener at det ikke er passende for en selverklært feminist å starte dagen med å sminke seg?

– Jeg skjønner jo det, men jeg tror folk glemmer at det ligger mye kultur i det å sminke seg. Det er en måte å uttrykke seg selv på.

– Men så er jeg enig i at sminke er dumt og kvinneundertrykkende.

GET READY WITH ME: – Det her er Huda Beauty, sier ungdomspolitikeren og viser fram sminken sin. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Har du ryddet i sminkevesken din med tanke på Israel-boikott?

– Jeg kommer til å bruke ferdig det jeg har, det er dumt og lite miljøvennlig å kaste det man allerede har. Men jeg kommer absolutt til å være bevisst på det fremover. Men det er så mye som eies av israelske selskap med tanke på sminke, sier Kaur frustrert.

Anklages for kupp

Kaur har blitt anklaget for å komme til makten i ungdomspartiet gjennom et kupp.

Det tar hun sterkt avstand fra.

– Anklagene om kupp er grunnløse, sier hun og peker på at hun og resten av sentralstyret vant med over 2/3 flertall på landsmøtet.

– Hva sier du til dem som mener at dine utspill polariserer den politiske debatten?

– Selv om jeg kom med et dumt utspill jeg ikke står for lenger, så er Rød Ungdom en venstreradikal organisasjon med venstreradikal politikk. Og på tross av at det har vært stille fra oss de siste åra, så har vi lang tradisjon med å støtte frigjøringsbevegelser og å kritisere makta, dette ønsker vi å fortsette med.

Kaur holder foredrag til en gruppe Rødt-velgere i Oslo. Hun sier at i perioden etter landsmøtet har det været større engasjement for organisasjonen enn hun har sett på lenge. Foto: Ola Hana

Vil stille Stoltenberg for retten

Kaur har de siste ukene fått mye omtale etter hun la ut en TikTok-video der hun kaller Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og Nikolai Tangen for terrorister.

Kaur har senere gått ut og beklaget utsagnet, men hun står fast ved at grunnlaget for kritikken mot Stoltenberg og norsk utenrikspolitikk fortsatt står.

– Vi var med på å teppebombe Libya. Jeg føler ikke at det har fått konsekvenser for noen, eller at noen har tatt ansvar, sier Kaur.

Libya-bombingen mellom 24. mars og 1. august 2011 var et av de største oppdragene Norge har deltatt i, i nyere tid.

Norges beslutning om å delta i NATO-operasjonen og sende kampfly til Libya har blitt kritisert av flere partier, blant annet Rødt.

Daværende statsminister og nåværende Nato-sjef Jens Stoltenberg har stått fast på at det var riktig av Norge å delta i angrepet.

RU-leder Amrit Kaur kaller Støre og Stoltenberg for terrorister etter å ha demonstrert utenfor Norges Bank. Du trenger javascript for å se video. RU-leder Amrit Kaur kaller Støre og Stoltenberg for terrorister etter å ha demonstrert utenfor Norges Bank.

Det er ikke ungdomspolitikeren enig i. Hun mener at Stoltenberg er en krigsforbryter. Og bør stilles for retten.

– Skjønner du at folk syns det er ekstremt å ville stille han for retten?

– Jens Stoltenberg var øverste ansvarlig for den norske deltagelsen under krigen. Han bør stilles for FN-domstolen i Haag for krigsforbrytelser, sier hun.

Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit har tidligere fortalt Aftenposten at det ikke blir riktig å bruke begrepet «krigsforbryter» om Jens Stoltenberg og hans rolle under Libya-krigen.

NRK har tatt kontakt med Jens Stoltenbergs kontor, men har ikke lykkes med å få svar.

Sondre Alvestad er stolt av forloveden sin. – Jeg hadde ikke klart å stå oppi alt det hun har måttet tåle. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Sondre + Amrit + Karl Marx = sant

Kaur og Alvestad møttes på landsmøtet til Rød Ungdom i 2022 og har vært sammen siden da.

I fjor var Alvestad med til India for første gang, sammen med Kaur.

Der forlovet de to seg.

I fjor var Sondre Alvestad med til India for første gang, sammen med Amrit Kaur. Foran Taj Mahal fridde Alvestad til Kaur. Foto: Privat

– Hvordan vil du beskrive Amrit?

– Veldig tøff og veldig modig, svarer Alvestad.

– Hun er veldig empatisk, full av energi og så har hun en slags driv i seg, svarer Alvestad.

Bodø og Punjab

Tidlig på 2000-tallet kom faren til Amrit Kaur til Norge.

Med en norsk mor og en indisk far, har hennes bakgrunn vært med på å forme henne både som person og politiker, forteller Kaur.

Men det har ikke alltid vært så lett å vokse opp mellom to kulturer.

– På dette bildet er jeg bare noen dager gammel. Her sammen med mormoren min fra Bodø og farmoren min fra Punjab.

GLADE BESTEMØDRE: Kaur viser bildet av sin mormor fra Bodø og farmor fra Punjab. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Kaur forteller også at opplevelsene faren hennes hadde med rasisme som taxisjåfør, hadde en stor påvirkning på henne.

– Det gjorde sterkt inntrykk på meg.

– «Jævla fucking Siv Jensen »

– Han pleide ikke å fortelle alt, men jeg husker bare små ting her og der.

Hun husker tilbake til barndommen, og en far som reagerte kraftig hver gang Siv Jensen kom på radioen eller TV.

– Jeg lærte ganske ung at Siv Jensen hater utlendinger som meg. Da tenkte jeg «Jævla fucking Siv Jensen. Hater Siv Jensen! Jævla Rasist»

NRK har tatt kontakt med Siv Jensen som sier at hun ikke har behov for å gi Kaur mer oppmerksomhet, men hun takker for muligheten til å kommentere utspillet.

AMRIT I AMRITSAR: Kaur forteller at hun har de siste årene brukt mer tid på å «connecte» med sin indiske del. Foto: PRIVAT

Sikh og kommunist

Kaur har vokst opp i et sikh-hjem og forteller at religionens fokus på likhet og rettferdighet, fikk henne til å velge Rødt.

– Jeg vokste opp med sikhisme. Selv om jeg ikke er veldig religiøs, liker jeg fortsatt å følge de verdiene. Det er en veldig likestilt religion. For eksempel, at både kongen og de fattige sitter på gulvet sammen i Gurdwaraen, forteller hun.

Bilde av Amrit Kaur og hennes storesøster. Foto: PRIVAT

Black Lives Matter-bevegelsen under pandemien skal også ha hatt en stor påvirkning på ungdomspolitikeren.

– Både protestene og bøker jeg har lest i etterkant, vekket det engasjement hos meg. Siden da har det bare vokst.

MARX: På hylla til ungdomspartilederen er det ikke mangel på venstreorienterte og kommunistiske bøker. Foto: Laik Hanbaly / NRK – Disse to bøkene liker jeg veldig godt, sier lederen for Rød Ungdom, Amrit Kaur. Foto: Laik Hanbaly / DKBU – Denne her handler om traumene land som har blitt kolonisert, fortsatt lever med. Forfatteren fokuserer mye på Algerie, men snakker også om andre land som har blitt kolonisert. Foto: Laik Hanbaly / NRK – Denne liker jeg veldig godt. Denne handler om hvordan feminismebevegelsen nesten bare har vært for hvite kvinner. Og hvordan rasismen ser ut for brune kvinner. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Jeg representerer ikke alle brune mennesker

Hun håper hennes bakgrunn kan inspirere andre flerkulturelle ungdom til å engasjere seg i politikken.

Men understreker at hun ikke representerer alle flerkulturelle i Norge, og sitter heller ikke på fasiten på alle problemstillinger som gjelder de med mørkere hud.

Sovjetisk propagandaplakat som feirer det kinesisk-sovjetiske forholdet og den internasjonale kvinnedagen, 1954. Foto: Laik Hanbaly / NRK

– Jeg er ikke veldig interessert i å bruke identiteten min for å få «oppression points» hos hvite folk. I politikken så blir det ofte sånn at man har disse «oppression cards» som man bruker for å komme seg høyere opp.

Bare fordi jeg er brun, betyr det ikke at jeg vet mest om alt som omhandler rasisme, innvandring og asylpolitikk. Amrit Kaur

Men hun håper likevel at unge kan relatere seg til hennes bakgrunn på forskjellig vis.

– Større engasjement nå enn før

– Men, føler du at du har ungdomspartiet i ryggen når du snakker?

–Siden landsmøtet har vi starta opp flere lokallag, vi har holdt skolestreik for Palestina, vi var svært synlige på arbeidernes dag og vi har klart å sette dagsorden flere ganger. Tiden etter landsmøtet har jeg sett et brennende engasjement for organisasjonen jeg ikke har sett på lenge.

– Tror du dine utspill fører til mer eller mindre oppslutning for partiet?

– Jeg vil selvfølgelig at Rødt skal gjøre et bra valg, og vi har allerede begynt med forberedelser til skolevalget. Allikevel så representerer jeg Rød Ungdom, og kun Rød Ungdom. Vi er en selvstendig organisasjon med egen politikk, og jeg mener selv at vi har den beste politikken. Det er den politikken jeg kommer til å ytre.

– Jeg har ikke tenkt å gi meg

Forrige uke ble det kjent at drammenseren gir seg i lokalpolitikken.

– Trekker du deg fra det lokalpolitiske vervet på grunn av alt som har skjedd?

– Nei, ikke på grunn av det som har skjedd, men etter at jeg ble valgt som leder, har jeg ikke tid. Lederjobben er ikke en ni til fem-jobb, det er veldig ustabilt. Og da må jeg nesten bare gi det videre til noen andre som har tiden den jobben krever.

Selv om hun har meldt seg ut av lokalverv, sier hun at hun fortsatt brenner for ungdommene i Drammen.

RASISME: – Skolen lillesøstera mi gikk på, der var det mange som sa at de opplevde rasisme, og ikke ble trodd på. De ble anklaget for å lyve, og mobbing ble ikke tatt seriøst. Foto: Laik Hanbaly / NRK

For henne har søstera som gikk på en skole med mange flerkulturelle, vært motivasjonen for å jobbe for bedre skole for de unge i Drammen.

– Skolen lillesøstera mi gikk på, der var det mange som sa at de opplevde rasisme, og ikke ble trodd på. De ble anklaget for å lyve, og mobbing ble ikke tatt seriøst.

– Så du slutter ikke i drammenspolitikken på grunn av all oppmerksomheten i mediene den siste tiden?

– Absolutt ikke.

– Så mediestormen den siste tiden gjør ikke at du har lyst til å droppe ut av politikken?

– Nei, jeg gir ikke opp. Jeg brenner såpass mye for det, og syns det er såpass viktig at det går fint, på en måte.

– Det er verdt det.

(OBS! NRK gjør oppmerksom på at journalist Balsharan Pal Kaur og Amrit Kaur ikke er i familie.)