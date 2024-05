RU-leiar trekker seg frå lokalpolitisk verv

Amrit Kaur, leiaren for Raud ungdom (RU), trekker seg frå hovudutvalet i oppvekst og utdanning i Drammen kommune.

Ungdomspolitikaren seier at etter at ho tok over vervet som leiar i ungdomspartet, har ho sprengt kapasitet og at ho difor trekk seg frå vervet.

Kaur har dei siste dagane fått mykje omtale etter ho la ut ein TikTok-video der ho kalla Jonar Gahr Støre, Jens Stoltenberg og Nikolai Tangen for terroristar. Ho har seinare beklaga utsegna.